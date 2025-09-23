Perú

Daddy Yankee elogia la gastronomía nacional y revela por qué vino al país: “Aquí se come a otro nivel”

El reguetonero fue captado en el Barrio Chino y en un mercado de Miraflores, donde no dudó en elogiar la comida peruana y enviar un mensaje espiritual a sus seguidores

Daddy Yankee volvió a ser noticia en el Perú, pero esta vez no por su música ni por un concierto multitudinario, sino por un detalle que lo conecta directamente con la cultura local: su fascinación por la comida peruana.

El intérprete de grandes éxitos del reguetón fue visto el último fin de semana en el Barrio Chino del Cercado de Lima y también en un mercado de Miraflores, dejando sorprendidos a sus seguidores, quienes lo reconocieron de inmediato y lo recibieron con muestras de cariño.

El ‘Big Boss’ no tardó en pronunciarse sobre su visita y en dar un mensaje cargado de afecto hacia el país. En declaraciones exclusivas para el programa Arriba Mi Gente, el artista dijo: “Perú lo amo mucho, que recuerde toda la gente que Jesús es el camino de la verdad y la vida”.

Sus palabras no solo confirmaron la conexión que siente con sus fanáticos peruanos, sino que también reflejaron la nueva etapa de su vida, en la que ha mostrado un lado más espiritual tras anunciar su retiro de la música.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que dijo al referirse a la gastronomía nacional. “Excelente todo, toda la cultura, amando siempre la cultura en Perú y más la comida que aquí se come a otro nivel”, expresó el reguetonero, arrancando aplausos entre sus fanáticos y dejando claro que quedó impactado con los sabores peruanos.

¿Por qué vino Daddy Yankee a Perú?

De acuerdo con la información de Arriba Mi Gente, la visita del cantante podría tener un motivo especial: estaría evaluando abrir una cadena internacional de restaurantes junto a un socio peruano. Aunque no dio más detalles, esta posibilidad generó expectativa, pues no sería la primera vez que una figura internacional apuesta por la gastronomía del país para llevarla al mundo.

El pasado sábado 20 de septiembre, el intérprete de “Gasolina” fue visto en el chifa Ton Kin Sen, uno de los locales más tradicionales de la Calle Capón, en pleno corazón del Barrio Chino. Lejos de mostrar alguna actitud distante, Daddy Yankee salió al encuentro de las decenas de seguidores que lo esperaban afuera del restaurante. Con sonrisas, saludos y hasta fotografías, el artista se mostró cercano y agradecido con el cariño recibido.

El gesto fue ampliamente comentado en redes sociales, donde muchos destacaron que, pese a su fama internacional, el reguetonero se dio un tiempo para compartir con la gente que lo esperaba en las calles del Centro de Lima. “Se nota que es humilde”, escribieron algunos usuarios, mientras otros celebraban que el artista se haya tomado un momento para disfrutar de un plato de la gastronomía local.

Las mejores canciones de<b> Daddy Yankee</b>

  1. Gasolina
  2. Lo Que Pasó, Pasó
  3. Rompe
  4. Ella Me Levantó
  5. Impacto
  6. Llamado de Emergencia
  7. Limbo
  8. Dura
  9. Shaky Shaky
  10. Pose
  11. Somos de Calle
  12. Que Tire Pa’ Lante
  13. La Despedida
  14. Con Calma (ft. Snow)
  15. Despacito (Remix) (con Luis Fonsi)
  16. Campeón
  17. Problema
  18. Rumbatón
  19. Métele al Perreo

