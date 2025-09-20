Perú

Daddy Yankee cae rendido a la gastronomía peruana: comió pan con chicharrón y chifa en Lima

El cantante reggaetón llegó a Lima y no dudó en disfrutar de nuestros platos principales en mercado de Miraflores y Barrio Chino de Lima

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Daddy Yankee cae rendido a nuestra gastronomía: comió pan con chicharrón y chifa en Lima. IG

Daddy Yankee no solo vino a sorprender a sus fanáticos peruanos con su presencia en Lima, sino que también se dejó conquistar por los sabores más representativos de nuestra cocina. El ‘Big Boss’ , ícono del reguetón a nivel mundial, fue visto disfrutando de un desayuno criollo y un almuerzo oriental-peruano durante su reciente visita.

Daddy Yankee en el Mercado de Miraflores

En la mañana del sábado 20 de septiembre, Ramón Ayala Rodríguez, nombre real del cantante, sorprendió a vendedores y compradores al aparecer en el Mercado Santa Cruz de Miraflores. Allí probó el popular pan con chicharrón, plato que ha sido catalogado como uno de los mejores desayunos del mundo.

El artista degustó el sánguche tradicional acompañado de camote frito y salsa criolla, en medio de la mirada incrédula de los presentes. Además de una rica butifarra con proteína de lechuga. Muchos aprovecharon para grabar el momento y acercarse a saludarlo, resaltando la naturalidad con la que Daddy Yankee disfrutaba de la experiencia sin protocolos ni poses de estrella internacional.

Daddy Yankee se rindió
Daddy Yankee se rindió ante el sabor peruano. TikTok

Del mercado al Barrio Chino

Horas más tarde, el recorrido gastronómico continuó. Daddy Yankee llegó hasta el Barrio Chino de Lima, donde visitó el Chifa Ton Kin Sen, uno de los locales más conocidos de la zona.

Allí pidió un arroz chaufa al estilo tradicional, acompañado de salsa de tamarindo, ají y un té oriental. Según las imágenes compartidas en la cuenta de Music Perú Conciertos, el ‘Rey del Reguetón’ probó cada bocado con entusiasmo y se mostró sorprendido por la sazón peruana.

Antes de retirarse, abrazó al chef del local y agradeció públicamente la atención recibida, desatando la euforia de los fanáticos que lo esperaban a las afueras del restaurante.

Daddy Yankee se rindió
Daddy Yankee se rindió ante el sabor peruano y comió arroz chaufa en el Barrio Chino. Tik Tok

Fanáticos enloquecidos en Lima

La presencia de ‘El Cangry’ en dos de los lugares más concurridos de la ciudad generó un verdadero revuelo en redes sociales. Decenas de videos circularon en TikTok e Instagram, mostrando al cantante en contacto directo con la gente.

Los comentarios coincidieron en destacar la humildad del artista y su interés genuino por conocer la cultura peruana a través de su gastronomía. En pocas horas, las publicaciones acumulaban miles de reacciones y reproducciones, convirtiéndolo en tendencia nacional.

Daddy Yankee y su visita
Daddy Yankee y su visita a mercado de Miraflores. TikTok

¿Qué hace Daddy Yankee en Perú?

La llegada del ícono urbano a Lima no tardó en generar especulaciones. La noche del viernes 19 de septiembre, fue captado paseando por Miraflores, rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad, pero sin perder la cercanía con quienes lo reconocieron en la calle.

Lejos de esquivar a sus seguidores, se tomó fotos, firmó autógrafos y conversó con algunos fanáticos, sorprendiendo a todos por su accesibilidad.

En el sector de entretenimiento, algunos medios sostuvieron que su viaje podría estar vinculado a un concierto sorpresa. Sin embargo, la productora Media Concerts Perú aclaró que no se trataría de ninguna participación oficial en escenarios locales, sino de otros motivos aún no revelados.

Daddy Yankee se tomó fotos
Daddy Yankee se tomó fotos con sus fans tars su llegada a Lima.

Pese a ello, la expectativa se mantiene. El hermetismo de su equipo y la ausencia de información oficial han alimentado diversas teorías, desde colaboraciones musicales hasta actividades privadas.

Otro de los rumores que más fuerza ha tomado entre sus seguidores es la posibilidad de que Daddy Yankee organice en Lima un evento de carácter religioso, tal como lo hizo en Buenos Aires y Bogotá luego de anunciar públicamente su conversión espiritual.

Desde diciembre pasado, el intérprete de “Gasolina” ha enfocado gran parte de su tiempo en compartir mensajes de fe y superación personal, lo que le ha permitido conectar con un nuevo público y expandir su influencia más allá de la música urbana.

Entre el cariño y la expectativa en Lima

Lo cierto es que, más allá de los rumores, Daddy Yankee no pasó desapercibido en la capital peruana. Su recorrido por el Mercado Santa Cruz y el Barrio Chino se convirtió en noticia nacional y en tendencia en redes sociales, dejando claro que su sola presencia sigue siendo suficiente para desatar la locura entre los fanáticos.

El artista se mostró agradecido con cada muestra de afecto y disfrutó de la cercanía con la gente, que lo recibió con gritos, aplausos y emoción en cada lugar al que llegó.

Daddy Yankee se encuentra en
Daddy Yankee se encuentra en Lima. Es visto en la Calle Capón.

