Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, domingo 5 de julio de 2026

El precio de los combustibles en Perú ha registrado incrementos sostenidos en 2026, lo que ha impactado directamente a quienes dependen del vehículo para trabajar o movilizarse en Lima y provincias. El mercado nacional presenta una brecha considerable en los valores de gasohol, GLP, GNV y diésel, determinada principalmente por la volatilidad internacional, los costos logísticos y los márgenes de ganancia de cada estación de servicio.
La diferencia puede alcanzar hasta seis soles por galón según el distrito y el tipo de carburante. Los usuarios, cada vez más informados, han convertido la consulta de precios en tiempo real en una herramienta esencial para optimizar el gasto y proteger el presupuesto familiar.
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Precios actualizados de gasoholes, diésel, GLP y GNV en Lima y provincias
Al 5 de julio de 2026, los precios de referencia para los principales combustibles en Lima son los siguientes:
- Gasohol Regular (90 octanos): S/ 16,29 a S/ 21,49 por galón
- Gasohol Premium: S/ 17,28 a S/ 23,99 por galón
- Diésel B5 S-50 UV: S/ 18,49 a S/ 24,99 por galón
En provincias, los valores tienden a superar estos rangos. Por ejemplo, en Cusco el diésel parte de S/ 17,97 y llega hasta S/ 19,99, mientras que el gasohol regular en Ica arranca en S/ 16,58. El traslado desde puertos o refinerías, sumado a los impuestos internos, genera esta disparidad.
Precios de gasoholes en grifos de Lima y provincia
Las tarifas varían significativamente entre los distritos de la capital. Los reportes más recientes indican:
- San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 16,15
- Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 17,09
- Los Olivos: gasohol regular hasta S/ 15,70
En zonas céntricas, el gasohol premium y el diésel suelen cotizar en los valores máximos del rango. Para quienes buscan ahorrar, la comparación diaria de precios es fundamental, aprovechando aplicaciones y plataformas digitales que permiten filtrar por cercanía y tarifa.
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GLP y GNV: alternativas económicas frente a la gasolina
El uso de gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural vehicular (GNV) ha crecido entre conductores que buscan reducir su gasto mensual. Ambos combustibles representan una alternativa económica, sobre todo para taxistas y usuarios de aplicaciones de transporte, que priorizan la relación costo/kilómetro.
Ventajas clave del GLP y GNV:
- Menor costo por kilómetro recorrido
- Reducción sustancial del gasto mensual para quienes trabajan con el auto
- Consulta de precios en tiempo real mediante aplicaciones oficiales
- Menor impacto ambiental (en el caso del GNV)
La disponibilidad de GLP y GNV no es uniforme en todas las regiones o distritos, lo que obliga a planificar el abastecimiento para evitar recorridos innecesarios.
Consejos prácticos para ahorrar al cargar combustible
Para los usuarios que cargan combustible a diario, se recomienda:
- Consultar plataformas digitales para comparar precios antes de abastecerse
- Elegir estaciones con las tarifas más bajas dentro del distrito habitual
- Planificar rutas para minimizar desplazamientos innecesarios
- Mantener el vehículo en óptimas condiciones mecánicas
- Controlar la presión de neumáticos y evitar exceso de peso en el automóvil
La adopción de estas prácticas puede traducirse en ahorros significativos, especialmente en un contexto de precios volátiles.
Comparación regional: precios de la gasolina en Perú y países vecinos
En el contexto sudamericano, Perú tiene precios intermedios comparado con los países vecinos. Por ejemplo, en Chile, la gasolina de 95 octanos se sitúa en torno a 1,54 euros por litro (aproximadamente S/ 6,50, según el tipo de cambio actual), mientras que en Colombia el galón de gasolina se mantiene entre los más bajos de la región, pese a ajustes periódicos. En Argentina, los precios varían con los ajustes fiscales y los subsidios estatales. Estas diferencias reflejan políticas fiscales, subvenciones y costos logísticos internos particulares de cada país.
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El papel de Petroperú en el mercado de combustibles
La empresa estatal Petroperú ocupa un lugar estratégico en la cadena de abastecimiento nacional. Administra refinerías clave como Talara y Conchán, y participa activamente en la importación de crudo y derivados. El abastecimiento en ciudades aisladas, como Iquitos, depende en buena medida de la capacidad operativa y los recursos de esta compañía.
En los últimos meses, el Estado ha destinado recursos adicionales para mantener el suministro y la compra de crudo, aunque la producción propia sigue siendo limitada. Los desafíos financieros persisten, pero el objetivo institucional es garantizar la provisión nacional y moderar las variaciones de precio.
Impacto del precio de la gasolina en el transporte y la economía peruana
El aumento en el precio de los combustibles tiene un efecto directo sobre el costo de vida, en especial para quienes dependen del vehículo como herramienta de trabajo. En el transporte público, el alza de la gasolina y el diésel ha incrementado los pasajes y eliminado antiguas tarifas mínimas. El traslado de estos incrementos a los usuarios resultó ágil debido al crecimiento de la demanda y la recuperación del empleo en 2026.
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El transporte terrestre ha registrado aumentos en los costos, lo que se ha reflejado en la cadena de precios de bienes y servicios, incluso cuando el valor de los combustibles experimentó una leve reducción en junio, según datos oficiales.
Medidas del gobierno para controlar o subsidiar el precio del combustible
El gobierno implementó un subsidio temporal de S/ 4 por cada galón de diésel adquirido por empresas y operadores autorizados de transporte de pasajeros y carga. Esta medida, vigente del 29 de mayo al 29 de julio de 2026, busca aliviar la presión financiera del sector transporte.
Para acceder al subsidio, los beneficiarios deben presentar comprobantes electrónicos y los proveedores de combustible deben estar inscritos en el Registro de Hidrocarburos. La fiscalización de esta medida corresponde a la Sunat y Osinergmin.
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Alternativas ante el alza de la gasolina: gas natural y energías limpias
El gas natural vehicular y las energías renovables se perfilan como opciones frente a la volatilidad internacional de los combustibles fósiles. El gas natural permite menores costos operativos y ha sido adoptado en flotas de transporte público y taxis. Por su parte, la generación eléctrica con fuentes solares y eólicas ha crecido durante la primera mitad del año, acercando a Perú a estándares internacionales de sostenibilidad.
La diversificación energética y el uso de aplicaciones digitales para comparar precios son estrategias recomendadas para afrontar los desafíos actuales del mercado de combustibles. Estas alternativas contribuyen a una mayor eficiencia y a la reducción de la huella ambiental en el país.
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