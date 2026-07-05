Perú

Especialistas de San Marcos hacen advertencia sobre este fenómeno El Niño: “modificará distribución de especies marinas”

Según la UNMSM, el cambio en la temperatura del mar provocará una alteración en los ciclos de reproducción de especies marinas como la anchoveta

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El fenómeno dell Niño Costero modificará la distribución de especies de varias especies marinas en la costa peruana, con un impacto ecológico directo por el calentamiento anómalo del mar, aunque sin afectar el consumo humano directo porque cambiarán las especies que ingresen a la pesquería. La alteración golpea sobre todo a la anchoveta, cuya menor disponibilidad en la superficie reordena la cadena alimenticia y afecta a aves y mamíferos marinos.

Según la La consecuencia más visible ya se observa en la fauna que depende de ese recurso. El pelícano peruano y el guanay registran una mortandad elevada porque, ante la escasez de presas, vuelan largas distancias y terminan debilitados, desnutridos o muertos.

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Los lobos marinos también cambiaron sus rutas de alimentación y salen con mayor frecuencia a descansar en la arena para recuperar energía. Ese comportamiento incrementó los informes de ejemplares varados en las playas peruanas.

Silvia Aguilar Luna, magíster en Recursos Acuáticos y docente de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de del ‘Niño Costero’ es un proceso que obliga a que el ecosistema se reorganice y no podemos hacer nada porque es algo ambiental.

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Algunas especies como la anchoveta van a disminuir o cambiar su distribución y otras van a aumentar su abundancia. Lo que podría hacer la población científica es monitorear este tipo de impactos en la parte física, química y biológica, monitorear lo que está ingresando debido a este calentamiento”.

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La anchoveta se reduce en superficie y la industria pesquera queda más expuesta

La anchoveta, base alimentaria de múltiples especies del ecosistema marino, redujo en la superficie su disponibilidad superficial. Ese cambio empuja a la especie hacia el sur o a aguas más profundas y deja sin alimento cercano a los animales que dependen de ella en el litoral.

Aguilar Luna precisó que el mayor efecto económico recaerá sobre el sector industrial. “Ecológicamente habrá impacto, pero en cuanto al consumo humano directo habrá un cambio de especies que van ingresar, más cercanas a la pesquería, como el perico y lo atunes. La anchoveta es industrial y la industria es la que más se va a ver afectada. Vale recordar que hay dos eventos de ‘El Niño’, el ‘Costero’, que es algo más regional, y el que se desarrolla en el Pacífico central y afecta a nivel mundial”.

Según el Ministerio de la Producción (Produce), el volumen total desembarcado de anchoveta llegó a 1.596.013 toneladas.
La anchoveta se reduce en superficie y la industria pesquera queda más expuesta. Foto: Oceana

El mar máscálido no elimina toda la actividad pesquera para consumo directo, sino que modific a qué especies estarán más disponibles. El cambio se concentra en el ingreso de recursos asociados a aguas cálidas, mientras la anchoveta pierde presencia en la superficie.

La docente de la UNMSM sostuvo que el proceso forma parte de una transición hacia un ecosistema típico de aguas cálidas. “Lo importante aquí es reconocer que se está viviendo una transición hacia otro tipo de ecosistema, típico de aguas cálidas. No es primera vez que lo vivimos, es parte de los eventos que siempre van a ocurrir en esta zona del Pacífico”.

Serfor pide no tocar a la fauna varada

Frente al aumento de animales afectados, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego reforzaron la vigilancia costera. Las entidades exhortaron a mantener distancia de aves y mamíferos marinos hallados en la playa y a no tocarlos, manipularlos ni alimentarlos.

También pidieron no forzar su retorno al mar, ya que pueden estar descansando por desgaste físico. Otra indicación es alejar a las mascotas para evitar que los perros interactúen con la fauna varada y reducir el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas.

El Serfor recomendó reportar cualquier ejemplar debilitado o fallecido mediante un mensaje de WhatsApp al 947.588.269, acompañado de fotografías y de la ubicación exacta del hallazgo.

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