Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del viernes 3 de julio de 2026

La recurrencia de movimientos telúricos ha impulsado al Instituto Geofísico del Perú y al INDECI a fortalecer los sistemas de alerta y la capacitación ciudadana para reducir el impacto de futuros desastres

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Con 14 sismos sobre magnitud 5.0 este año y 14 millones de personas en alto riesgo, este análisis revela la cruda realidad de la vulnerabilidad sísmica en Perú. Se exponen las devastadoras consecuencias económicas y sociales y se resalta la urgente necesidad de mejorar los planes de prevención. | Latina Noticias

El territorio peruano experimentó más de 370 movimientos sísmicos en lo que va de 2026, según los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Aunque los eventos recientes no han provocado daños materiales ni víctimas, la frecuencia de los temblores mantiene la alerta sobre la posibilidad de un sismo de gran magnitud, especialmente en Lima, donde existe una alta probabilidad de un terremoto superior a 8,8 en la escala de Richter, advirtió Hernando Tavera, presidente del IGP.

Las autoridades insisten en la importancia de fortalecer la cultura de prevención y la preparación familiar para reducir el riesgo de desastres.

Fotografía satelital de Sudamérica; Perú está resaltado en rojo. Hay un logo del IGP con ondas sísmicas y la fecha 3 de julio de 2026.
Una imagen satelital editorial de Sudamérica muestra a Perú resaltado en rojo intenso junto al logo del IGP y la fecha 3 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sismos en regiones

Los sismos registrados han tenido epicentros en regiones como Apurímac, Ayacucho, Piura y Amazonas. El último movimiento telúrico ocurrió el 1 de julio de 2026, con una magnitud de 4.8 y epicentro ubicado a 22 kilómetros al oeste de Chuquibambilla, provincia de Grau, en Apurímac. La intensidad alcanzó nivel III en Chuquibambilla. El IGP documentó 379 movimientos telúricos entre enero y junio del presente año, consolidando la vigilancia permanente sobre la actividad sísmica en todo el país.

14:46 hsHoy

Segundo temblor en menos de una hora en Cusco

Apenas 32 minutos después del sismo de magnitud 3.7 registrado a las 8:15 a.m., el IGP detectó un nuevo movimiento telúrico en la misma zona del Cusco. Este segundo evento, identificado como CENSIS/RS 2026-0407, tuvo una magnitud de 3.4 y su epicentro se ubicó a 5 kilómetros al norte de Lucre, en la provincia de Quispicanchi, con una profundidad de 10 kilómetros.

A diferencia del temblor previo, este registró una intensidad de grado II en la escala de Mercalli, perceptible solo por personas en reposo o en pisos altos. La secuencia de dos sismos en el mismo sector en un lapso tan corto mantiene bajo vigilancia esa zona del sur andino por parte del Instituto Geofísico del Perú, aunque hasta el momento no se reportaron daños materiales ni víctimas.

Mapa satelital de Perú con divisiones departamentales. Una estrella verde marca un epicentro sísmico en Cusco. Muestra la magnitud 3.4 y fecha
El Instituto Geofísico del Perú informa sobre un sismo de magnitud 3.4 con epicentro 5 km al norte de Lucre, Quispicanchi, Cusco, registrado el 3 de julio de 2026. (IGP)
14:41 hsHoy

Sismo sacudió la región del Cusco

A las 8:15 de la mañana de este viernes, Lucre, distrito de la provincia de Quispicanchi en Cusco, sintió con fuerza un sismo de magnitud 3.7 con epicentro a solo 4 kilómetros al norte de esa localidad. El evento, registrado bajo el código CENSIS/RS 2026-0406, tuvo una profundidad de 11 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo superficial y explica su mayor perceptibilidad en superficie.

La intensidad alcanzó entre III y IV en la escala de Mercalli, rango en el que los objetos colgantes oscilan, las ventanas vibran y el movimiento es sentido por la mayoría de personas dentro de edificaciones. El Instituto Geofísico del Perú (IGP), que monitorea de forma permanente la actividad sísmica en el territorio nacional, no emitió alertas por daños ni reportó réplicas tras el temblor.

Mapa satelital de Perú con relieve terrestre y una estrella verde que marca un epicentro sísmico cerca de Cusco, Perú. La magnitud es 3.7
Un mapa satelital del Perú con un epicentro sísmico de magnitud 3.7 localizado 4 km al norte de Lucre, en Quispicanchi - Cusco, el 3 de julio de 2026, según el IGP/CENSIS. (IGP)
14:37 hsHoy

Sismo de 3.5 en Cajabamba

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró este viernes a las 4:28 a.m. un sismo de magnitud 3.5 a 18 kilómetros al suroeste de Cajabamba, en la región Cajamarca. El movimiento tuvo una profundidad de 14 kilómetros y se ubicó en las coordenadas 7.69°S, 78.19°O, según el reporte CENSIS/RS 2026-0405 del IGP.

La sacudida alcanzó una intensidad de II-III en la escala de Mercalli en la provincia de Cajabamba, lo que implica que fue perceptible para parte de la población, en especial para quienes se encontraban en reposo. Hasta el momento, el IGP no reportó réplicas ni daños asociados al evento.

Mapa satelital de Perú con costa y montañas. Un marcador de estrella verde indica un punto en Cajamarca. Panel verde superior con magnitud y detalles del sismo. Controles de zoom
Un mapa satelital de Perú muestra la ubicación de un sismo de magnitud 3.5 registrado por IGP/CENSIS a 18 km al suroeste de Cajabamba, Cajamarca. (IGP)
08:44 hsHoy

¿Por qué Perú es un país sísmico?

Perú se encuentra en una de las regiones más activas sísmicamente del mundo por su ubicación sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde confluyen la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Este proceso de subducción genera acumulación de energía que, al liberarse, produce sismos de diversas magnitudes. El IGP explica que no existe tecnología capaz de predecir el momento, la intensidad ni el lugar exacto de un sismo, por lo que la preparación previa es la principal herramienta de protección.

Fotografía conceptual de la Tierra desde el espacio, mostrando el océano Pacífico. Una línea roja brillante representa el Cinturón de Fuego, con un halo luminoso sobre Perú.
Vista conceptual desde el espacio muestra el Cinturón de Fuego del Pacífico como una línea roja brillante, delineando los continentes y resaltando a Perú con un halo luminoso en esta zona de alta actividad sísmica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad sísmica en el país responde a procesos geodinámicos profundos, donde la interacción de placas tectónicas provoca liberación de energía acumulada. El IGP subraya que la recurrencia de estos fenómenos exige una respuesta social basada en la prevención y la educación.

08:34 hsHoy

Principales regiones afectadas por los temblores en Perú

El seguimiento detallado del IGP identifica como zonas de mayor actividad sísmica a Áncash, Ica, Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna. Todas estas regiones forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico y presentan antecedentes de sismos de gran magnitud.

Mapa de Perú con el Océano Pacífico, indicando un sismo M 3.4 con una estrella verde de epicentro cerca de Santiago de Chuco, La Libertad, con texto informativo
Un mapa del Instituto Geofísico del Perú (IGP) muestra el epicentro de un sismo de magnitud 3.4 ocurrido el 1 de julio de 2026 al sureste de Santiago de Chuco, La Libertad. (IGP)

Durante el primer semestre de 2026, se reportaron eventos significativos en Ica, con un sismo de 6,1 que dejó varios heridos y daños estructurales, y otro de 5,9 en San Martín. Las autoridades mantienen una vigilancia especial sobre las ciudades costeras y las áreas de autoconstrucción, donde la vulnerabilidad estructural es mayor.

08:12 hsHoy

Cómo actúan las autoridades peruanas ante un sismo

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el IGP coordinan la difusión de alertas y la respuesta inmediata tras cada evento sísmico. El monitoreo se realiza en tiempo real y las alertas se difunden por canales oficiales, aplicaciones móviles y medios de comunicación.

Sala de control sísmico con numerosas pantallas. Mapas, gráficos de datos y ondas sísmicas visibles. Una pantalla roja muestra "Alerta Sísmica". Logo IGP en la pared.
Una sala de monitoreo sísmico del Instituto Geofísico del Perú en Perú muestra múltiples pantallas con mapas, gráficos de actividad sísmica y una alerta visual roja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades recomiendan mantener la calma y buscar refugio en zonas seguras, como debajo de mesas resistentes o al costado de columnas. Se aconseja evitar ventanas, espejos y objetos que puedan caer, y alejarse de postes y cables en la vía pública. Tras el sismo, se debe revisar si hay heridos, prestar ayuda y seguir las indicaciones oficiales ante posibles réplicas.

07:56 hsHoy

Recomendaciones para la población durante un temblor

El IGP y el Indeci ofrecen una serie de recomendaciones para fortalecer la seguridad ante un sismo:

  • Identificar zonas seguras y estructuras firmes en el hogar, escuela o centro de trabajo
  • Preparar una mochila de emergencia accesible y revisarla periódicamente
  • Participar en los simulacros organizados por las autoridades
  • Educar a todos los miembros de la familia sobre cómo actuar ante un sismo
  • Contratar asesoría técnica para reforzar viviendas, especialmente en zonas de autoconstrucción
El Indeci desmintió oficialmente la alerta sobre un supuesto terremoto de magnitud 8.7 y tsunami. Composición: Infobae
El Indeci desmintió oficialmente la alerta sobre un supuesto terremoto de magnitud 8.7 y tsunami. Composición: Infobae

Durante un movimiento sísmico:

  • Mantener la calma y proteger la cabeza con los brazos
  • Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer
  • Buscar refugio en zonas seguras previamente identificadas
  • Evitar el uso de ascensores
  • No saturar las líneas telefónicas, optando por mensajes de texto para comunicarse
Simulacro multipeligro se realizó este viernes 15. (Foto: Indeci)
Simulacro multipeligro se realizó este viernes 15. (Foto: Indeci)

Después del sismo:

  • Revisar si hay fugas de gas y cortar la electricidad
  • Auxiliar a personas heridas
  • Mantenerse atentos ante posibles réplicas
  • Reportar daños estructurales a las autoridades
07:03 hsHoy

Impacto histórico de los grandes sismos en Perú

El país ha enfrentado eventos sísmicos devastadores a lo largo de su historia. Sismos como el de Ancash en 1970 y el de Pisco en 2007 dejaron miles de fallecidos y enormes pérdidas materiales. Estos antecedentes motivan la insistencia de las autoridades en la preparación y la cultura de la prevención.

Indeci advierte que muchas viviendas en Lima y Callao no resistirían un terremoto. (Foto: Agencia Andina)
Indeci advierte que muchas viviendas en Lima y Callao no resistirían un terremoto. (Foto: Agencia Andina)

Las cifras del IGP revelan que Perú registra en promedio más de 800 sismos anuales. Esta recurrencia refuerza la necesidad de reforzar la infraestructura, revisar los reglamentos de construcción y priorizar la educación ciudadana en materia de gestión de riesgos.

06:56 hsHoy

Tecnología y sistemas de alerta temprana en Perú

El monitoreo sísmico en Perú se realiza mediante una red de estaciones instaladas en las principales regiones de riesgo. El IGP publica reportes en tiempo real y coordina con el Indeci la difusión de alertas a la población. Además, existen sistemas de alerta temprana como SISMATE, que utiliza la red celular para emitir alertas sonoras en caso de sismo, y la aplicación “Sismos Perú”, que permite recibir notificaciones directas en el teléfono móvil.

Ilustración aérea de una ciudad peruana con edificios y personas. Una alarma sísmica roja central emite ondas mientras la gente se dirige a zonas de seguridad verdes.
Ilustración de una ciudad peruana donde una alarma sísmica central emite ondas de advertencia mientras ciudadanos se dirigen ordenadamente a zonas de seguridad, destacando la prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de alertas de terremotos de Google también se encuentra disponible en dispositivos Android, permitiendo que los usuarios reciban una advertencia segundos antes de que se perciba un temblor. Estas herramientas tecnológicas complementan la información oficial y refuerzan la capacidad de respuesta de la ciudadanía.

06:40 hsHoy

El rol de la educación en la prevención sísmica

La formación en gestión de riesgos constituye uno de los pilares de la respuesta ante los sismos. El IGP y el Indeci impulsan campañas educativas y simulacros en colegios, empresas y comunidades. La preparación familiar incluye la identificación de zonas seguras, la revisión periódica de la mochila de emergencia y la elaboración de un plan de evacuación.

Simulacro multipeligro se realizó este viernes 15. (Foto: Indeci)
Simulacro multipeligro se realizó este viernes 15. (Foto: Indeci)

La participación en simulacros permite a la población practicar los protocolos de actuación y corregir errores antes de enfrentar una emergencia real. Las autoridades destacan que la prevención y la educación salvan vidas, ya que la reacción oportuna y la información clara reducen el impacto de los desastres.

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