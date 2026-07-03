Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del viernes 3 de julio de 2026

El territorio peruano experimentó más de 370 movimientos sísmicos en lo que va de 2026, según los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Aunque los eventos recientes no han provocado daños materiales ni víctimas, la frecuencia de los temblores mantiene la alerta sobre la posibilidad de un sismo de gran magnitud, especialmente en Lima, donde existe una alta probabilidad de un terremoto superior a 8,8 en la escala de Richter, advirtió Hernando Tavera, presidente del IGP.
Las autoridades insisten en la importancia de fortalecer la cultura de prevención y la preparación familiar para reducir el riesgo de desastres.
Sismos en regiones
Los sismos registrados han tenido epicentros en regiones como Apurímac, Ayacucho, Piura y Amazonas. El último movimiento telúrico ocurrió el 1 de julio de 2026, con una magnitud de 4.8 y epicentro ubicado a 22 kilómetros al oeste de Chuquibambilla, provincia de Grau, en Apurímac. La intensidad alcanzó nivel III en Chuquibambilla. El IGP documentó 379 movimientos telúricos entre enero y junio del presente año, consolidando la vigilancia permanente sobre la actividad sísmica en todo el país.
Segundo temblor en menos de una hora en Cusco
Apenas 32 minutos después del sismo de magnitud 3.7 registrado a las 8:15 a.m., el IGP detectó un nuevo movimiento telúrico en la misma zona del Cusco. Este segundo evento, identificado como CENSIS/RS 2026-0407, tuvo una magnitud de 3.4 y su epicentro se ubicó a 5 kilómetros al norte de Lucre, en la provincia de Quispicanchi, con una profundidad de 10 kilómetros.
A diferencia del temblor previo, este registró una intensidad de grado II en la escala de Mercalli, perceptible solo por personas en reposo o en pisos altos. La secuencia de dos sismos en el mismo sector en un lapso tan corto mantiene bajo vigilancia esa zona del sur andino por parte del Instituto Geofísico del Perú, aunque hasta el momento no se reportaron daños materiales ni víctimas.
Sismo sacudió la región del Cusco
A las 8:15 de la mañana de este viernes, Lucre, distrito de la provincia de Quispicanchi en Cusco, sintió con fuerza un sismo de magnitud 3.7 con epicentro a solo 4 kilómetros al norte de esa localidad. El evento, registrado bajo el código CENSIS/RS 2026-0406, tuvo una profundidad de 11 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo superficial y explica su mayor perceptibilidad en superficie.
La intensidad alcanzó entre III y IV en la escala de Mercalli, rango en el que los objetos colgantes oscilan, las ventanas vibran y el movimiento es sentido por la mayoría de personas dentro de edificaciones. El Instituto Geofísico del Perú (IGP), que monitorea de forma permanente la actividad sísmica en el territorio nacional, no emitió alertas por daños ni reportó réplicas tras el temblor.
Sismo de 3.5 en Cajabamba
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró este viernes a las 4:28 a.m. un sismo de magnitud 3.5 a 18 kilómetros al suroeste de Cajabamba, en la región Cajamarca. El movimiento tuvo una profundidad de 14 kilómetros y se ubicó en las coordenadas 7.69°S, 78.19°O, según el reporte CENSIS/RS 2026-0405 del IGP.
La sacudida alcanzó una intensidad de II-III en la escala de Mercalli en la provincia de Cajabamba, lo que implica que fue perceptible para parte de la población, en especial para quienes se encontraban en reposo. Hasta el momento, el IGP no reportó réplicas ni daños asociados al evento.
¿Por qué Perú es un país sísmico?
Perú se encuentra en una de las regiones más activas sísmicamente del mundo por su ubicación sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde confluyen la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Este proceso de subducción genera acumulación de energía que, al liberarse, produce sismos de diversas magnitudes. El IGP explica que no existe tecnología capaz de predecir el momento, la intensidad ni el lugar exacto de un sismo, por lo que la preparación previa es la principal herramienta de protección.
La actividad sísmica en el país responde a procesos geodinámicos profundos, donde la interacción de placas tectónicas provoca liberación de energía acumulada. El IGP subraya que la recurrencia de estos fenómenos exige una respuesta social basada en la prevención y la educación.
Principales regiones afectadas por los temblores en Perú
El seguimiento detallado del IGP identifica como zonas de mayor actividad sísmica a Áncash, Ica, Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna. Todas estas regiones forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico y presentan antecedentes de sismos de gran magnitud.
Durante el primer semestre de 2026, se reportaron eventos significativos en Ica, con un sismo de 6,1 que dejó varios heridos y daños estructurales, y otro de 5,9 en San Martín. Las autoridades mantienen una vigilancia especial sobre las ciudades costeras y las áreas de autoconstrucción, donde la vulnerabilidad estructural es mayor.
Cómo actúan las autoridades peruanas ante un sismo
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el IGP coordinan la difusión de alertas y la respuesta inmediata tras cada evento sísmico. El monitoreo se realiza en tiempo real y las alertas se difunden por canales oficiales, aplicaciones móviles y medios de comunicación.
Las autoridades recomiendan mantener la calma y buscar refugio en zonas seguras, como debajo de mesas resistentes o al costado de columnas. Se aconseja evitar ventanas, espejos y objetos que puedan caer, y alejarse de postes y cables en la vía pública. Tras el sismo, se debe revisar si hay heridos, prestar ayuda y seguir las indicaciones oficiales ante posibles réplicas.
Recomendaciones para la población durante un temblor
El IGP y el Indeci ofrecen una serie de recomendaciones para fortalecer la seguridad ante un sismo:
- Identificar zonas seguras y estructuras firmes en el hogar, escuela o centro de trabajo
- Preparar una mochila de emergencia accesible y revisarla periódicamente
- Participar en los simulacros organizados por las autoridades
- Educar a todos los miembros de la familia sobre cómo actuar ante un sismo
- Contratar asesoría técnica para reforzar viviendas, especialmente en zonas de autoconstrucción
Durante un movimiento sísmico:
- Mantener la calma y proteger la cabeza con los brazos
- Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer
- Buscar refugio en zonas seguras previamente identificadas
- Evitar el uso de ascensores
- No saturar las líneas telefónicas, optando por mensajes de texto para comunicarse
Después del sismo:
- Revisar si hay fugas de gas y cortar la electricidad
- Auxiliar a personas heridas
- Mantenerse atentos ante posibles réplicas
- Reportar daños estructurales a las autoridades
Impacto histórico de los grandes sismos en Perú
El país ha enfrentado eventos sísmicos devastadores a lo largo de su historia. Sismos como el de Ancash en 1970 y el de Pisco en 2007 dejaron miles de fallecidos y enormes pérdidas materiales. Estos antecedentes motivan la insistencia de las autoridades en la preparación y la cultura de la prevención.
Las cifras del IGP revelan que Perú registra en promedio más de 800 sismos anuales. Esta recurrencia refuerza la necesidad de reforzar la infraestructura, revisar los reglamentos de construcción y priorizar la educación ciudadana en materia de gestión de riesgos.
Tecnología y sistemas de alerta temprana en Perú
El monitoreo sísmico en Perú se realiza mediante una red de estaciones instaladas en las principales regiones de riesgo. El IGP publica reportes en tiempo real y coordina con el Indeci la difusión de alertas a la población. Además, existen sistemas de alerta temprana como SISMATE, que utiliza la red celular para emitir alertas sonoras en caso de sismo, y la aplicación “Sismos Perú”, que permite recibir notificaciones directas en el teléfono móvil.
El sistema de alertas de terremotos de Google también se encuentra disponible en dispositivos Android, permitiendo que los usuarios reciban una advertencia segundos antes de que se perciba un temblor. Estas herramientas tecnológicas complementan la información oficial y refuerzan la capacidad de respuesta de la ciudadanía.
El rol de la educación en la prevención sísmica
La formación en gestión de riesgos constituye uno de los pilares de la respuesta ante los sismos. El IGP y el Indeci impulsan campañas educativas y simulacros en colegios, empresas y comunidades. La preparación familiar incluye la identificación de zonas seguras, la revisión periódica de la mochila de emergencia y la elaboración de un plan de evacuación.
La participación en simulacros permite a la población practicar los protocolos de actuación y corregir errores antes de enfrentar una emergencia real. Las autoridades destacan que la prevención y la educación salvan vidas, ya que la reacción oportuna y la información clara reducen el impacto de los desastres.