Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del viernes 3 de julio de 2026

Con 14 sismos sobre magnitud 5.0 este año y 14 millones de personas en alto riesgo, este análisis revela la cruda realidad de la vulnerabilidad sísmica en Perú. Se exponen las devastadoras consecuencias económicas y sociales y se resalta la urgente necesidad de mejorar los planes de prevención. | Latina Noticias

El territorio peruano experimentó más de 370 movimientos sísmicos en lo que va de 2026, según los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Aunque los eventos recientes no han provocado daños materiales ni víctimas, la frecuencia de los temblores mantiene la alerta sobre la posibilidad de un sismo de gran magnitud, especialmente en Lima, donde existe una alta probabilidad de un terremoto superior a 8,8 en la escala de Richter, advirtió Hernando Tavera, presidente del IGP.

Las autoridades insisten en la importancia de fortalecer la cultura de prevención y la preparación familiar para reducir el riesgo de desastres.

Una imagen satelital editorial de Sudamérica muestra a Perú resaltado en rojo intenso junto al logo del IGP y la fecha 3 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sismos en regiones

Los sismos registrados han tenido epicentros en regiones como Apurímac, Ayacucho, Piura y Amazonas. El último movimiento telúrico ocurrió el 1 de julio de 2026, con una magnitud de 4.8 y epicentro ubicado a 22 kilómetros al oeste de Chuquibambilla, provincia de Grau, en Apurímac. La intensidad alcanzó nivel III en Chuquibambilla. El IGP documentó 379 movimientos telúricos entre enero y junio del presente año, consolidando la vigilancia permanente sobre la actividad sísmica en todo el país.