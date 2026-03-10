Perú

¿Qué museos de Lima seguirán abiertos pese a la crisis energética? Conoce cuáles mantendrán atención al público

El Ministerio de Cultura informó que solo algunos espacios emblemáticos de la capital continuarán atendiendo entre el 9 y el 14 de marzo

Guardar
Museo de Puruchuco. Crédito: Museos.
Museo de Puruchuco. Crédito: Museos.

La crisis energética que enfrenta Perú empieza a extender sus efectos a distintos sectores públicos. Las restricciones en el suministro de combustible obligan a las instituciones estatales a reorganizar actividades y servicios. En ese contexto, el sector cultural también adopta medidas temporales para mantener la atención al público sin afectar de forma severa el acceso a museos y espacios históricos.

Durante los próximos días, varios recintos culturales de Lima mantendrán sus puertas abiertas, aunque bajo una vigilancia constante sobre el uso de recursos energéticos. La decisión responde a disposiciones del Gobierno relacionadas con la racionalización del consumo ante el riesgo de desabastecimiento.

Un comunicado oficial del sector Cultura confirmó que la atención en diversos museos continuará con normalidad durante la segunda semana de marzo.

Museos de Lima mantienen atención al público

De acuerdo con el comunicado difundido por el Ministerio de Cultura del Perú, varios museos ubicados en la capital mantendrán su horario regular entre el 9 y el 14 de marzo. La medida forma parte de las disposiciones adoptadas por el Ejecutivo frente a la actual emergencia energética.

El documento oficial señala: “El Ministerio de Cultura informa que, durante la semana del 9 al 14 de marzo, algunos museos de Lima adecuarán sus horarios de atención al público, en el marco de las disposiciones emitidas por el Gobierno para la racionalización de los recursos energéticos y con el objetivo de garantizar el acceso de la población a los espacios culturales”.

Entre los espacios que continúan con atención regular figuran el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, el Museo Nacional de la Cultura Peruana, el Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja – Puruchuco, el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social y el Museo de Sitio Huaca Pucllana.

El mismo comunicado precisa que estos espacios culturales mantendrán su programación habitual durante los días mencionados. También recomienda consultar las plataformas digitales oficiales de cada museo. Según el documento: “Se invita a la ciudadanía a revisar los horarios de cada museo a través de sus redes sociales oficiales, donde se informará oportunamente cualquier actualización”.

Comunicado del Mincul
Comunicado del Mincul

Un patrimonio cultural abierto al público

El Museo Nacional de la Cultura Peruana ocupa un lugar relevante dentro del circuito cultural de Lima. Esta institución abrió sus puertas el 30 de marzo de 1946 y alberga una colección pública dedicada a las artes populares y tradicionales del país.

El recinto reúne piezas representativas de diversas regiones del Perú. Entre los objetos expuestos aparecen mates, keros, retablos, cerámica, imaginería religiosa, platería, máscaras, cestería e instrumentos musicales. También conserva piezas etnográficas de pueblos amazónicos clasificadas según familias etnolingüísticas como awajún, ashaninka, shipibo-konibo, cocama, bora o yagua.

Su horario de atención establece ingreso de martes a sábado entre las 9:00 a. m. y las 4:30 p. m. El primer domingo de cada mes abre de 9:30 a. m. a 4:30 p. m.
Los viajeros internacionales eligen Miraflores
Los viajeros internacionales eligen Miraflores para explorar su riqueza histórica y disfrutar de la reconocida gastronomía peruana, en un distrito que refuerza su identidad como destino cultural y culinario. - Municipalidad de Miraflores

Puruchuco y la historia del Curacazgo de Lati

Otro espacio que continuará con atención regular es el Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja – Puruchuco. Este museo abrió sus puertas el 24 de diciembre de 1960 por iniciativa del médico y estudioso Arturo Jiménez Borja.

La exposición del recinto presenta bienes culturales asociados a los habitantes del antiguo Curacazgo de Lati durante los periodos Ychsma e Inca, entre los siglos XII y XVI. Entre las piezas más representativas aparece el tocado de Puruchuco, cuyo nombre proviene del quechua y significa “sombrero de plumas”.

El recinto ofrece visitas guiadas en español e inglés. También desarrolla talleres educativos orientados a estudiantes y visitantes. Estas actividades incluyen la elaboración de quipus, trabajos de cerámica y otros elementos culturales.

El horario de atención se extiende de martes a domingo entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m., con último ingreso a las 4:30 p. m. El museo se ubica en la avenida Prolongación Javier Prado Este, cuadra 85, en Ate Vitarte.

Crisis energética tras incidente en el gasoducto de Camisea

La reorganización de actividades culturales se relaciona con una emergencia energética que afecta al país. El problema surge tras un incidente registrado en el sistema de transporte de gas del proyecto Gasoducto de Camisea.

Una fuga seguida de una deflagración ocurrió en una estación de válvulas ubicada en el distrito de Megantoni, en la región Cusco. El hecho dejó fuera de servicio el traslado de gas hacia la costa peruana.

La interrupción generó un escenario de vulnerabilidad energética en Lima, una situación que no aparecía en las últimas dos décadas. Ante el riesgo de un desabastecimiento mayor, el Ministerio de Energía y Minas declaró una emergencia nacional con una duración inicial de 14 días.

Temas Relacionados

MuseosGNVGLPMinisterio de Culturaperu-noticias

Más Noticias

¿Cuándo iniciarán las clases en colegios estatales por la crisis del gas y qué medidas aplicó el Gobierno en el sector educativo?

Las autoridades buscan reducir el consumo de combustible mientras continúan los trabajos vinculados al ducto de Camisea. La educación presencial en colegios estatales no se modificará

¿Cuándo iniciarán las clases en

Carlos Espá indica disposición a disolver la Cámara de Diputados si el Congreso bloquea reformas

El candidato presidencial de SíCreo además sostuvo que existe una “bancada de minería ilegal” en el Parlamento y planteó construir seis penales de máxima seguridad sin visitas ni beneficios penitenciarios para enfrentar al crimen organizado

Carlos Espá indica disposición a

Keiko Fujimori ve con cautela su ligera ventaja sobre Rafael López Aliaga y señala que no responderá insultos

La lideresa de Fuerza Popular señaló que la ventaja mostrada en un sondeo de Datum se debe al “esfuerzo” de su equipo y a la recepción que han tenido sus propuestas

Keiko Fujimori ve con cautela

Alianza Lima 1-1 Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Pablo Guede debe aprovechar la oportunidad de oro que se le ha presentado. Una nueva confirmación de superioridad en el score le permitiría a los suyos fijarse como líderes incontestables del Apertura 2026

Alianza Lima 1-1 Melgar EN

Gol de Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima ante Melgar por Liga 1 2026

El longevo artillero, de 42 años, estuvo muy concentrado para capitalizar un mal despeje del portero Carlos Cáceda. Ya son tres goles del atacante peruano en la temporada

Gol de Paolo Guerrero para
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gabinete de Denisse Miralles a

Gabinete de Denisse Miralles a pocos días de pedir el voto de confianza, ¿tiene el respaldo necesario para continuar?

Rafael López Aliaga ratifica su plan de trasladar la capital y los ministerios a Junín: “Me critican porque no saben geopolítica”

Rafael López Aliaga reitera su plan de construir 18 aeropuertos usando ingeniería militar: “El primero es el de Oxapampa”

Keiko Fujimori defiende inscripción de 28 candidatos con sentencias firmes en Fuerza Popular: “Ya están rehabilitados”

Keiko Fujimori supera a Rafael López Aliaga en encuesta y tercer lugar lo disputan Alfonso López Chau, César Acuña y Carlos Álvarez

ENTRETENIMIENTO

Said Palao anuncia que vendió

Said Palao anuncia que vendió todos los departamentos de su proyecto inmobiliario: “Más feliz imposible”

Vasco Madueño llora al hablar de su madre y su reconciliación con Guillermo Dávila: “Se fue en paz”

Marisel Linares rompe su silencio sobre Adrián Villar y explica por qué le regaló la camioneta del caso Lizeth Marzano

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo captados nuevamente juntos en viaje: de Paracas hasta el Aeropuerto Jorge Chávez

Marco Antonio Solís vuelve al Perú: fecha, lugar, precios de entrada, preventa y más del concierto

DEPORTES

Gol de Paolo Guerrero para

Gol de Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima ante Melgar por Liga 1 2026

Alianza Lima 1-1 Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Atlético Grau anunció la incorporación del argentino Gerardo Ameli como nuevo director técnico del primer equipo

Álvaro Barco advierte tras la derrota de Universitario ante Los Chankas por Liga 1 2026: “El fútbol siempre da revanchas”

Bryan Reyna es el último elegido para reforzar Universitario en Liga 1 2026: llega en condición de préstamo de Belgrano