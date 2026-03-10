¿Qué museos de Lima seguirán abiertos pese a la crisis energética? Conoce cuáles mantendrán atención al público

Museo de Puruchuco. Crédito: Museos.

La crisis energética que enfrenta Perú empieza a extender sus efectos a distintos sectores públicos. Las restricciones en el suministro de combustible obligan a las instituciones estatales a reorganizar actividades y servicios. En ese contexto, el sector cultural también adopta medidas temporales para mantener la atención al público sin afectar de forma severa el acceso a museos y espacios históricos.

Durante los próximos días, varios recintos culturales de Lima mantendrán sus puertas abiertas, aunque bajo una vigilancia constante sobre el uso de recursos energéticos. La decisión responde a disposiciones del Gobierno relacionadas con la racionalización del consumo ante el riesgo de desabastecimiento.

Un comunicado oficial del sector Cultura confirmó que la atención en diversos museos continuará con normalidad durante la segunda semana de marzo.

Museos de Lima mantienen atención al público

De acuerdo con el comunicado difundido por el Ministerio de Cultura del Perú, varios museos ubicados en la capital mantendrán su horario regular entre el 9 y el 14 de marzo. La medida forma parte de las disposiciones adoptadas por el Ejecutivo frente a la actual emergencia energética.

El documento oficial señala: “El Ministerio de Cultura informa que, durante la semana del 9 al 14 de marzo, algunos museos de Lima adecuarán sus horarios de atención al público, en el marco de las disposiciones emitidas por el Gobierno para la racionalización de los recursos energéticos y con el objetivo de garantizar el acceso de la población a los espacios culturales”.

Entre los espacios que continúan con atención regular figuran el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, el Museo Nacional de la Cultura Peruana, el Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja – Puruchuco, el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social y el Museo de Sitio Huaca Pucllana.

El mismo comunicado precisa que estos espacios culturales mantendrán su programación habitual durante los días mencionados. También recomienda consultar las plataformas digitales oficiales de cada museo. Según el documento: “Se invita a la ciudadanía a revisar los horarios de cada museo a través de sus redes sociales oficiales, donde se informará oportunamente cualquier actualización”.

Un patrimonio cultural abierto al público

El Museo Nacional de la Cultura Peruana ocupa un lugar relevante dentro del circuito cultural de Lima. Esta institución abrió sus puertas el 30 de marzo de 1946 y alberga una colección pública dedicada a las artes populares y tradicionales del país.

El recinto reúne piezas representativas de diversas regiones del Perú. Entre los objetos expuestos aparecen mates, keros, retablos, cerámica, imaginería religiosa, platería, máscaras, cestería e instrumentos musicales. También conserva piezas etnográficas de pueblos amazónicos clasificadas según familias etnolingüísticas como awajún, ashaninka, shipibo-konibo, cocama, bora o yagua.

Su horario de atención establece ingreso de martes a sábado entre las 9:00 a. m. y las 4:30 p. m. El primer domingo de cada mes abre de 9:30 a. m. a 4:30 p. m.

Puruchuco y la historia del Curacazgo de Lati

Otro espacio que continuará con atención regular es el Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja – Puruchuco. Este museo abrió sus puertas el 24 de diciembre de 1960 por iniciativa del médico y estudioso Arturo Jiménez Borja.

La exposición del recinto presenta bienes culturales asociados a los habitantes del antiguo Curacazgo de Lati durante los periodos Ychsma e Inca, entre los siglos XII y XVI. Entre las piezas más representativas aparece el tocado de Puruchuco, cuyo nombre proviene del quechua y significa “sombrero de plumas”.

El recinto ofrece visitas guiadas en español e inglés. También desarrolla talleres educativos orientados a estudiantes y visitantes. Estas actividades incluyen la elaboración de quipus, trabajos de cerámica y otros elementos culturales.

El horario de atención se extiende de martes a domingo entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m., con último ingreso a las 4:30 p. m. El museo se ubica en la avenida Prolongación Javier Prado Este, cuadra 85, en Ate Vitarte.

Crisis energética tras incidente en el gasoducto de Camisea

La reorganización de actividades culturales se relaciona con una emergencia energética que afecta al país. El problema surge tras un incidente registrado en el sistema de transporte de gas del proyecto Gasoducto de Camisea.

Una fuga seguida de una deflagración ocurrió en una estación de válvulas ubicada en el distrito de Megantoni, en la región Cusco. El hecho dejó fuera de servicio el traslado de gas hacia la costa peruana.

La interrupción generó un escenario de vulnerabilidad energética en Lima, una situación que no aparecía en las últimas dos décadas. Ante el riesgo de un desabastecimiento mayor, el Ministerio de Energía y Minas declaró una emergencia nacional con una duración inicial de 14 días.