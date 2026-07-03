Christian Cueva habría pagado 8 mil dólares por los mariachis del cumpleaños de Pamela Franco: “Está pagando, canje no”

Revive los mejores momentos de la increíble fiesta de cumpleaños de Pamela Franco. Desde la sorpresa de los mariachis hasta las románticas palabras de Christian Domínguez en una noche llena de música, baile y emoción. Video: América Hoy / América TV

Christian Cueva no escatimó en el festejo de los 38 años de su pareja, la cantante cumbiambera Pamela Franco. La celebración, realizada la noche del miércoles 1 de julio en un amplio local al aire libre, incluyó mariachis, la animadora Brenda Carvalho en la hora loca y un discurso del propio futbolista ante los invitados.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el costo del show musical: US$ 8000, según reveló una de las integrantes del grupo de mariachis en declaraciones al programa ‘América Hoy’.

"Un showcito de 8 mil dólares está pagando. No ha sido canje, estamos aquí porque nos ha pagado 8 mil dólares. Nos pidió temas románticos y vamos a ingresar con ‘Abrázame muy fuerte’“, afirmó la cantante ante las cámaras del magazine de Janet Barboza.

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La aclaración sobre el pago fue relevante en el contexto de la fiesta, dado que días antes Magaly Medina había revelado que las rosas que Cueva le envió a Franco por su cumpleaños correspondían a un canje con una florería, no a una compra directa del futbolista.

En un momento de la celebración, Cueva tomó la palabra y le dedicó unas palabras a su pareja frente a los invitados. “Disfruta, mi amor, creo que esto te lo mereces. Te amo, te admiro, te respeto, que Dios te cuide, que te dé mucha salud para seguir creciendo y que tus sueños se cumplan siempre. A todos los presentes, que disfruten este momento, que así nomás no se cumple un año más de vida. Te amo”, expresó el jugador.

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Christian Cueva habría pagado US$8.000 por mariachis en el cumpleaños de Pamela Franco, según una cantante del grupo y el programa América Hoy.

El costo total de la fiesta y los otros regalos

La conductora Nicole Akari, quien estuvo presente en ‘América Hoy’ al día siguiente, elogió el evento junto a Rebeca Escribens y estimó que el costo total de la celebración habría rondado los US$ 40 000.

A esa cifra se suman los otros gastos documentados en torno al cumpleaños de Franco: el programa ‘Amor y Fuego’ había informado previamente que Cueva habría contratado a la orquesta Zaperoko por S/ 16 000 para tocar durante siete horas en la fiesta, información que tampoco fue confirmada oficialmente por ninguna de las partes.

El regalo que más polémica generó, no obstante, fue la camioneta Jeep Commander 2026 que Franco mostró en redes sociales junto al futbolista días antes de su cumpleaños. El vehículo está valorizado en aproximadamente US$ 50 000 —equivalente a S/ 170 500—, según reveló ‘América Hoy’.

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La única versión confirmada sobre el origen del auto provino del mejor amigo de la cantante, Dilver García, quien aseguró que se trató de un autorregalo de Franco producto de su propio esfuerzo. Ni la cantante ni Cueva se pronunciaron al respecto.

Vanessa Pumarica y Pamela López se presentan en 'Magaly TV La Firme' para poner en duda la generosidad de Christian Cueva con Pamela Franco. Pumarica afirma que el futbolista nunca fue detallista y lo califica de 'tacaño', cuestionando la autenticidad de los lujosos regalos mostrados. Video: ATV / Magaly TV La Firme

La pensión de sus hijos y la reacción de Pamela López

El despliegue económico del festejo adquirió otra dimensión al contraponerse con el proceso judicial que Cueva mantiene con su aún esposa, Pamela López, por la pensión de alimentos de los tres hijos que tienen en común.

El futbolista abona actualmente S/ 12 000 mensuales como monto anticipado establecido por un juez, mientras continúa el proceso por la cifra definitiva. El Popular señaló que el valor estimado de la camioneta equivale a 14 veces esa pensión mensual.

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López reaccionó públicamente al enterarse del gasto en mariachis y en la orquesta Zaperoko. En declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’, la influencer trujillana aprovechó el momento para recordarle a Cueva que el 6 de julio es el cumpleaños de su hija Briana, quien cumple 12 años, y que lleva dos años sin poder celebrárselo como quisiera.

"Aprovecho para contarles que el 6 de julio es el cumpleaños de mi hijita. A ver si vamos a medias y te comunicas conmigo para hacerle realidad el sueño de tu princesa. Ese mismo monto me lo da, damos la mitad y hacemos un tonazo“, declaró López.

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Pamela López no se quedó callada y envió un contundente mensaje a Christian Cueva. Al ser consultada por la costosa celebración que el futbolista estaría preparando para Pamela Franco, López le recordó que el cumpleaños de su hija se acerca y le sugirió que colabore económicamente para hacerle realidad el sueño a su "princesa". Video: Willax TV / Amor y Fuego

La exesposa del futbolista también se pronunció sobre los gastos en la fiesta de Franco en el set de ‘Magaly TV: La Firme’, donde coincidió con Vanessa Pumarica, exmejor amiga de la cumbiambera durante casi 15 años.

Pumarica fue más allá y cuestionó que Cueva figure como proveedor en el festejo cuando, según su experiencia de años de cercanía con la pareja, el jugador nunca fue detallista con Franco. “Conociéndolo, ese es un tacaño, ese no le regala nada y ella no le pide ni para el pasaje”.