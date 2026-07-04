Jorge Chávez tendrá su primer edificio de oficinas: LAP adjudica proyecto de USD 21 millones

La inversión será asumida en su totalidad por Koricancha y permitirá incorporar nuevos espacios corporativos dentro del entorno aeroportuario, que incluirán oficinas, áreas de coworking y establecimientos comerciales. Foto: Google Maps

La Nueva Ciudad Aeropuerto continúa sumando proyectos vinculados al desarrollo empresarial alrededor del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En ese marco, Lima Airport Partners (LAP) adjudicó a Inmobiliaria Koricancha S.A. el diseño, construcción y operación del primer edificio de oficinas que formará parte de este nuevo entorno urbano, una iniciativa que demandará una inversión de USD 21 millones.

La obra será financiada íntegramente por Koricancha y busca ampliar la infraestructura corporativa del complejo aeroportuario, con espacios destinados a oficinas, coworking y comercios. La iniciativa se integra al proceso de expansión del Jorge Chávez, cuya modernización supera los USD 2.000 millones en inversiones y que movilizó a más de 25 millones de pasajeros durante su primer año de funcionamiento.

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Primer edificio corporativo de la Ciudad Aeropuerto

La adjudicación se concretó tras un proceso de evaluación en el que LAP analizó aspectos técnicos, operativos y comerciales. La propuesta presentada por Koricancha fue seleccionada por su trayectoria en el desarrollo de infraestructura logística y aeroportuaria, además de incorporar criterios de arquitectura, operación y sostenibilidad.

El edificio se levantará sobre un terreno de 2.455 m² y contará con nueve pisos, además de un mezanine y un semisótano. En total, alcanzará una superficie construida de 17.353 m², de los cuales cerca de 14.000 m² estarán destinados al arrendamiento de oficinas, espacios de coworking y locales comerciales. El inicio de sus operaciones comerciales está previsto para comienzos de 2028.

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La selección del proyecto se realizó luego de un proceso de evaluación en el que LAP tomó en cuenta criterios técnicos, operativos y comerciales. Foto: Google Maps

Proyecto busca atender la demanda del ecosistema aeroportuario

El desarrollo responde a un esquema inmobiliario basado en el alquiler de espacios corporativos para empresas vinculadas al aeropuerto y al comercio exterior. Entre los potenciales usuarios figuran aerolíneas, operadores aeroportuarios, concesionarios, estudios legales y compañías relacionadas con la logística y el transporte internacional.

Su ubicación dentro del entorno del Jorge Chávez permitirá concentrar servicios empresariales en uno de los principales nodos logísticos del país, con el objetivo de fortalecer la conectividad y consolidar al Callao como un punto estratégico para la inversión corporativa.

“Este primer edificio representa la materialización de nuestra visión de un ecosistema integrado”, señaló Paola Loayza, Gerente de Real Estate de Lima Airport Partners. La ejecutiva destacó que el proyecto impulsará un nuevo polo de desarrollo económico y atraerá inversión de largo plazo, fortaleciendo la competitividad del Perú.

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Construcción incorporará estándares de sostenibilidad

El futuro edificio contará con la certificación internacional EDGE, enfocada en eficiencia energética y ahorro de agua. Asimismo, incorporará estándares internacionales en materia de seguridad física, gestión ambiental y administración de riesgos, en línea con criterios ESG orientados a la sostenibilidad de largo plazo.

La iniciativa se enmarca en un modelo inmobiliario enfocado en el arrendamiento de espacios corporativos dirigidos a empresas relacionadas con las operaciones aeroportuarias y el comercio exterior. Foto: Google Maps

Además del impacto en infraestructura, el proyecto contempla la generación de cientos de empleos directos e indirectos durante las etapas de construcción y operación. También se priorizará la contratación de trabajadores provenientes de las zonas de influencia del aeropuerto y se promoverá la participación de proveedores locales.

Koricancha ampliará su presencia en el Jorge Chávez

Koricancha, empresa cuyos accionistas son Grupo Sandoval y AC Capitales, acumula más de dos décadas de experiencia en infraestructura logística y corporativa asociada al comercio exterior. Actualmente, administra más de 100.000 m² de activos entre oficinas y plataformas logísticas, además de operar proyectos como Lima Cargo City, LCC Espacios y FlyConnect dentro del nuevo terminal aeroportuario.

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“Esta adjudicación representa un paso importante en nuestra visión de consolidar una plataforma empresarial moderna y especializada dentro del principal hub aéreo del Perú y que se complemente con nuestras soluciones inmologísticas existentes. Buscamos desarrollar espacios que respondan a las necesidades de las empresas que forman parte del ecosistema aeroportuario y contribuir activamente a la consolidación de la Nueva Ciudad Aeropuerto”, señaló Jaime Alvarado, Gerente General de Koricancha.

Con esta iniciativa, Lima Airport Partners continúa impulsando el desarrollo de la Ciudad Aeropuerto como un espacio que integre infraestructura, negocios y logística. La empresa considera que este tipo de proyectos contribuirá a fortalecer el posicionamiento del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como un referente regional para el comercio, la inversión y el transporte aéreo.