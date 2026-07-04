ATU abre convocatoria exclusiva para mujeres que quieran conducir transporte urbano en Lima y Callao

ATU busca mujeres para conducir el transporte urbano.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha lanzado una convocatoria inédita para mujeres interesadas en conducir buses del transporte público urbano.

La iniciativa, anunciada a través de los canales oficiales de la entidad, forma parte del programa “Impulso Mujer”, diseñado para incrementar la presencia femenina en las rutas de Lima y Callao.

El objetivo central de ATU es reducir la brecha de género en el rubro e incorporar a más mujeres como conductoras. “Buscamos captar, formar, certificar e insertar laboralmente a mujeres interesadas en el sector”, explicó la entidad en un comunicado difundido en sus redes sociales.

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La estrategia cuenta con el respaldo de diversas empresas operadoras y aliados estratégicos, que acompañarán a las postulantes desde la inscripción hasta su ingreso al mercado de trabajo.

El programa “Impulso Mujer” se orienta a construir un transporte urbano más inclusivo, seguro y sostenible. De acuerdo con la convocatoria, la presencia de mujeres al volante contribuirá a fortalecer la calidad del servicio y abrirá nuevas oportunidades laborales en un sector históricamente dominado por hombres.

Requisitos, plazos y proceso de postulación

La convocatoria está dirigida a mujeres mayores de 24 años, con secundaria completa, licencia de conducir AII-A o AII-B de al menos dos años de antigüedad y sin antecedentes policiales, penales ni judiciales.

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Además, es requisito no registrar infracciones graves o muy graves vigentes. La disponibilidad completa para asistir a todas las etapas del programa es fundamental.

Las postulaciones al programa se recibirán hasta el 10 de julio. El proceso es completamente virtual y busca facilitar el acceso a todas las interesadas en Lima y Callao. Los resultados se publicarán el 17 de julio, según detalló la ATU en sus plataformas oficiales.

Desde la entidad, invitaron a todas las mujeres que cumplan con los requisitos a inscribirse antes del cierre. “La inscripción se realiza de manera virtual y constituye una oportunidad real para quienes quieran sumarse a la conducción del transporte urbano”, destacó la ATU.

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Brecha laboral en Perú

La desigualdad laboral de género continúa siendo un desafío estructural en el Perú. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), obtenidos mediante la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), las mujeres perciben un ingreso promedio que equivale apenas al 75.7% del salario de los varones, lo que consolida una brecha salarial del 24.3%.

Esta disparidad se profundiza debido a la alta concentración de la fuerza laboral femenina en la informalidad. Cerca del 70% de las trabajadoras se emplea en los sectores de Servicios y Comercio, rubros caracterizados por una menor productividad y baja estabilidad. Asimismo, un alarmante 28.7% de mujeres mayores de 14 años carece por completo de ingresos propios.

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A este panorama se suma la desigualdad en el hogar: las peruanas dedican, en promedio, 9 horas más a la semana que los hombres a las tareas domésticas y de cuidado no remunerado. Esta sobrecarga limita severamente sus oportunidades de capacitación y ascenso, evidenciando la necesidad urgente de políticas que promuevan la corresponsabilidad y la equidad salarial.