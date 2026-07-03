Perú

Papa León XIV y el Fenómeno El Niño: Lambayeque moviliza recursos para la llegada del sumo pontífice y refuerza acciones contra evento climático

Las autoridades regionales aceleran proyectos clave en infraestructura, seguridad y asistencia humanitaria, mientras comunidades y sectores económicos se preparan para afrontar tanto la llegada de miles de visitantes como eventuales emergencias climáticas

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Papa León XIV en caballo en Chiclayo
La ruta Caminos del Papa León XIV tiene como centro a Chiclayo, Lambayeque, la cual podría ser potenciada por el turismo religioso. - Crédito Diócesis de Chiclayo

El Gobierno Regional de Lambayeque (GORE Lambayeque) se encuentra desplegando una estrategia de inversiones sin precedentes, con el objetivo de enfrentar dos desafíos que marcarán el 2026: la visita del Papa León XIV y la amenaza del Fenómeno El Niño.

Según confirmó el gobernador Jorge Pérez en declaraciones a Exitosa, las obras buscan atender tanto la dimensión espiritual y social del evento religioso como la urgencia de proteger a la población ante riesgos climáticos.

Para la esperada llegada del Pontífice en noviembre, se han destinado 15 millones de soles para el recapeo de 51 calles en Chiclayo, lo que permitirá asegurar la transitabilidad durante las actividades oficiales. Además, el gobernador anunció una inversión de 2.4 millones de soles en la refacción de la Catedral de Chiclayo, uno de los escenarios centrales del itinerario papal. “Estas obras no son solo para la visita, sino que buscan un desarrollo integral de la región”, sostuvo Pérez.

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La infraestructura básica también forma parte del plan. Se han asignado 3 millones de soles a obras de agua y saneamiento, una medida que, según el gobernador, responde a la falta de acción del Ministerio de Vivienda.

La creación de una ruta turística ha sido coordinada entre el gobierno regional y los municipios para realzar la imagen de Lambayeque y potenciar la llegada de visitantes. El propio presidente José María Balcázar confirmó que el papa recorrerá cinco ciudades, entre ellas Chiclayo, y que la región tendrá un papel destacado en la agenda de actividades.

El impacto social de la visita se percibe en la ciudad. Comerciantes, vecinos y organizaciones locales expresan expectativa y preparan iniciativas para recibir a fieles y turistas.

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El vínculo del Pontífice con Chiclayo añade un matiz especial, ya que ejerció como obispo en la diócesis antes de ser elegido papa. “Son veinte minutos de traslado en helicóptero a Incahuasi y Cañaris”, explicó Balcázar a RPP sobre el plan para llegar a las comunidades altoandinas.

Papa León XIV - Robert Prevost - Catedral de Chiclayo - Lambayeque - Perú - 4 junio
Composición: Infobae Perú

Inversiones y prevención ante El Niño

En paralelo, las autoridades regionales han puesto en marcha un plan robusto de prevención ante el Fenómeno El Niño, que amenaza con lluvias intensas e inundaciones. El gobernador Jorge Pérez detalló a Exitosa que se han invertido 140 millones de soles en maquinaria pesada distribuida en los 38 distritos de la región, además de 700 toneladas de ayuda humanitaria y 100 motobombas para el desagüe de zonas críticas.

El riesgo de desastres motivó la coordinación con entidades como el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y la Marina de Guerra del Perú (MGP), que advierten sobre la posibilidad de lluvias extremas y el aumento de la temperatura del mar.

El estudio más reciente del Cenepred indica que Lambayeque se encuentra entre las regiones con mayor vulnerabilidad, con cientos de miles de habitantes expuestos a inundaciones y deslizamientos. “Los presupuestos están al tope y buscamos garantizar capacidad de respuesta inmediata ante emergencias”, afirmó Pérez.

El antecedente de episodios como el Niño de 1998 y 2017 refuerza la memoria colectiva y la urgencia de las inversiones. El plan de contingencia contempla el resguardo de infraestructuras clave, el abastecimiento de ayuda humanitaria en puntos estratégicos y la articulación de esfuerzos con los municipios.

Según la Marina de Guerra, el periodo más crítico de El Niño se prevé entre diciembre y marzo, con temperaturas del mar hasta seis grados por encima de lo normal y oleajes anómalos que ya afectan la actividad portuaria y pesquera.

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