PNP respalda a suboficial que intervino a custer que lo habría intentado atropellar: “Dispara en resguardo de su vida”

La Policía Nacional del Perú (PNP) respaldó la actuación del suboficial de tránsito que disparó contra el conductor de una cúster durante una intervención en San Juan de Miraflores, al sostener que el efectivo actuó en defensa de su vida luego de que el vehículo presuntamente intentara atropellarlo durante un operativo.
El director general de la Defensoría de la Policía, general Máximo Ramírez, explicó que el efectivo realizaba labores propias de control de tránsito cuando detectó que el conductor manejaba de forma temeraria. Según indicó, el agente le ordenó detenerse e identificarse, pero el conductor se habría negado a la intervención y posteriormente intentó darse a la fuga.
PUBLICIDAD
De acuerdo con información difudida por Tv Perú, El general PNP afirmó que, durante la intervención, el suboficial también habría sido agredido físicamente por el conductor y su acompañante. “Este ciudadano venezolano se niega a la intervención, baja del vehículo, agrede al policía (...), le arranchan el marbete, lo arañan y después trata de fugar del lugar. En esas circunstancias retrocede y le golpea la pierna derecha del suboficial”, declaró. Agregó que estas lesiones fueron certificadas mediante un examen médico legal.
Disparó para proteger su vida
Consultado sobre el protocolo para el uso de armas de fuego durante una intervención, el director de la Defensoría sostuvo que la legislación permite el empleo de la fuerza letal cuando la vida del efectivo se encuentra en riesgo inminente. En ese sentido, afirmó que el suboficial decidió disparar únicamente después de ser impactado por el vehículo.
PUBLICIDAD
“Cuando ya ve peligrar su vida, tiene que hacer uso del arma”, señaló Ramírez. Añadió que el policía aplicó previamente el procedimiento de verbalización y que solo recurrió al arma cuando, según su versión, el conductor no acató las órdenes policiales, intentó huir y lo atropelló en la rodilla.
Respecto a la presencia de pasajeros dentro de la unidad, el general reconoció que un efectivo debe evaluar el riesgo para terceros antes de disparar. No obstante, sostuvo que el suboficial actuó conforme a su entrenamiento. “Él hace un disparo directo al vehículo. Ni siquiera le ha disparado al cuerpo, porque la herida de bala es en la pierna”, manifestó, al indicar que la lesión mortal habría sido consecuencia del compromiso de la arteria femoral.
PUBLICIDAD
Investigación continúa en fuero común
Ramírez informó que el suboficial se encuentra en condición de citado dentro de las investigaciones y actualmente cumple cinco días de descanso médico debido a las lesiones sufridas durante el incidente. Precisó que el certificado médico legal confirma una equimosis y tumefacción en la rodilla derecha, lesión que, según indicó el efectivo, se produjo cuando el vehículo lo impactó antes del disparo.
Asimismo, señaló que las autoridades investigan presuntos delitos de violencia contra la autoridad y tentativa de homicidio en agravio del policía, además de un posible abuso de autoridad, aspecto que, según dijo, deberá ser determinado por las diligencias correspondientes. También indicó que la acompañante del conductor es buscada para esclarecer su participación en la presunta agresión al efectivo.
PUBLICIDAD
Durante sus declaraciones, el director de la Defensoría también se refirió a los antecedentes del conductor intervenido. Afirmó que no contaba con la documentación necesaria para conducir un vehículo de servicio público y que registraba antecedentes por conducción en estado de ebriedad y tenencia ilegal de armas. “El señor ya también ha estado detenido”, señaló. Finalmente, explicó que el caso es investigado por la Policía Nacional y el Ministerio Público bajo el fuero común, al precisar que la legislación vigente aún no dispone que este tipo de hechos sea conocido por el fuero militar policial.
Más Noticias
Expremier de Pedro Castillo señala que Roberto Sánchez “puede patalear”, pero nada cambiará su derrota
El legislador Guido Bellido defendió la legitimidad de los resultados electorales luego de que el excandidato pidiera medidas cautelares a la CIDH contra la proclamación de resultados
¿Quién puede recibir tu fondo de pensiones al fallecer? Lo que debes saber sobre beneficiarios y herederos
Aclarar quién accede al dinero acumulado en una AFP tras la muerte de un afiliado evita disputas familiares y asegura el uso correcto del ahorro previsional, según expertos del sistema privado de pensiones
Vaguito, el perro héroe de la Policía Nacional del Perú, recibió un emotivo adiós en Trujillo
La institución policial rindió homenaje al can que marcó la labora diaria de varios agentes, destacando su lealtad, entrega y el legado que deja en la comunidad
¿Qué significa el nuevo límite de inversión en el exterior para los afiliados de las AFP?
La modificación no obliga a las AFP a cambiar de inmediato sus portafolios, pero amplía el margen para acceder a oportunidades en mercados internacionales y fortalecer la diversificación de los fondos previsionales con una estrategia de largo plazo
¿Tus hijos comen viendo pantallas? Nutricionista explica por qué este hábito afecta su alimentación
Cada vez más niños consumen sus desayunos, almuerzos o meriendas frente al celular, la tablet o el televisor. Especialistas en nutrición analizan cómo este hábito puede influir en la forma de alimentarse durante la infancia
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD