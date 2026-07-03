Asesinan a mujer cerca de su vivienda en Ate: criminal le cortó el cuello y huyó sin robarle nada

El dolor de una familia que busca respuestas tras el asesinato de Laura Huere. El padre de la víctima relata cómo se enteró de la trágica noticia y comparte sus sospechas sobre las causas del ataque, que no parece haber sido un asalto común. (Crédito: Latina Noticias)

Una mujer identificada como Laura Huere, de aproximadamente 30 años, fue asesinada en el distrito de Ate luego de ser atacada a pocos metros de su vivienda. El hecho ocurrió en horas de la noche, cuando la víctima salía de su domicilio llevando consigo algunas pertenencias personales. Según información difundida por Latina Noticias, el agresor la interceptó en la vía pública y le cortó el cuello antes de huir del lugar sin cometer robo alguno.

El caso ha generado conmoción entre los familiares de la víctima, quienes exigieron justicia y la identificación inmediata del responsable. De acuerdo con el testimonio del padre de la joven, la familia tomó conocimiento del crimen poco después de ocurrido el ataque.

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Mujer es asesinada en Ate tras salir de su vivienda: familia exige justicia. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Latina Noticias)

Asesinada cuando volvía a casa

Según reportó Latina Noticias, la joven salió de su vivienda alrededor de las 7 de la noche llevando una bolsa con frutas y una laptop. Cámaras de seguridad registraron su recorrido antes de ser interceptada por un sujeto desconocido, en lo que se investiga como un posible ataque planificado.

“Me entero por intermedio de mi yerno… me llamó a las ocho de la noche dándome esa noticia del fallecimiento de mi hija”, relató el padre de la víctima, identificado como Marcelino.

Vecinos afirmaron haber visto a un individuo merodeando la zona minutos antes del crimen, lo que refuerza la hipótesis de una vigilancia previa en el entorno.

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Investigación descarta robo como móvil del crimen

De acuerdo con Latina Noticias, en la escena no se registró robo, ya que las pertenencias de la víctima quedaron intactas en el lugar. Esta situación ha llevado a descartar preliminarmente la hipótesis de un asalto como móvil del hecho.

El padre de la joven señaló que no existe un motivo confirmado. “Se creía que era un asalto, pero no le han robado nada”, indicó. La ausencia de robo abre nuevas líneas de investigación, entre ellas un posible caso de feminicidio, aunque aún no ha sido confirmado por las autoridades.

El dolor y la impotencia embargan a la familia de una joven estudiante asesinada cruelmente en Lima. Sus hermanas, entre lágrimas, relatan los últimos momentos de la víctima y suplican por ayuda para que el crimen no quede impune. (Crédito: Latina Noticias)

Posible feminicidio en Ate

Los familiares de la víctima han planteado que el crimen podría tratarse de un caso de feminicidio, aunque también consideran la posibilidad de una extorsión previa. Según Latina Noticias, la familia sostiene que el agresor habría esperado a la joven antes del ataque.

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“Esa persona estuvo merodeando por ahí media hora… y le han cortado el cuello y no se ha llevado nada”, declaró una de las hermanas. Asimismo, señalaron que existen cámaras de seguridad en la zona que podrían ayudar a identificar al responsable del hecho.

En medio de un profundo dolor, la familia de una joven universitaria hallada sin vida en el Cercado de Lima clama por justicia. Las primeras hipótesis apuntaban a un caso de extorsión, pero sus seres queridos lo descartan y aseguran que se trataría de un feminicidio. (Crédito: Latina Noticias)

Ayuda para identificar al agresor

Los deudos solicitaron apoyo a los vecinos para entregar grabaciones que permitan identificar al responsable del asesinato en Ate. Indicaron que la zona cuenta con registros de videovigilancia que serían clave para la investigación.

“Queremos justicia. Les pedimos que nos ayuden con los videos, queremos saber la verdad”, expresaron los familiares de la víctima. Hasta el momento, las autoridades continúan con las diligencias para determinar el móvil del crimen y dar con la identidad del responsable, mientras la familia insiste en que el caso no quede impune.

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