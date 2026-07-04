CD Moquegua sigue en carrera en la Copa de la Liga 2026: Comisión de Justicia declaró infundado reclamo de Melgar

CD Moquegua continúa en carrera en la Copa de la Liga 2026. Crédito: Facebook CD Moquegua.

Copa de la Liga 2026. La Liga de Fútbol Profesional declaró infundado el reclamo presentado por FBC Melgar tras el empate sin goles entre ambos equipos por la tercera fecha de la fase de grupos, por lo que el conjunto moqueguano mantuvo el resultado obtenido en el terreno de juego y aseguró su presencia en los Club Deportivo Moquegua continuará su participación en la. La Liga de Fútbol Profesional declaró infundado el reclamo presentado portras el empate sin goles entre ambos equipos por la tercera fecha de la fase de grupos, por lo que el conjunto moqueguano mantuvo el resultado obtenido en el terreno de juego y aseguró su presencia en los octavos de final, instancia en la que se enfrentará a Deportivo Garcilaso.

La resolución fue confirmada por el propio club mediante un comunicado oficial difundido en sus redes sociales. En el documento, la institución informó que el recurso presentado por el elenco arequipeño no prosperó y resaltó que todas sus actuaciones durante el compromiso se ajustaron a la normativa vigente.

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“Esta resolución ratifica que nuestro club actuó conforme al reglamento vigente, reafirmando el compromiso institucional con la transparencia, el respeto a las normas y la integridad de la competencia”, señaló Deportivo Moquegua.

CD Moquegua sigue en carrera en la Copa de la Liga 2026. Crédito: Facebook CD Moquegua.

Asimismo, la institución expresó su respeto por la decisión adoptada por los órganos competentes y remarcó que continuará enfocada en sus objetivos deportivos. “Reiteramos que nuestro enfoque seguirá estando donde siempre ha debido estar: en el trabajo diario, el esfuerzo de nuestros jugadores y la competencia dentro del terreno de juego”, añadió el comunicado.

La controversia se originó a raíz del reclamo formulado por Melgar, que consideró que su rival incumplió el artículo 25 del reglamento de la Copa de la Liga. Dicho apartado establece que cada equipo está obligado a mantener en el campo a tres futbolistas nacidos en 2003 o años posteriores, de los cuales al menos uno debe pertenecer a la categoría 2005 o menor.

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Según la postura del club arequipeño, la presunta infracción ocurrió a los 56 minutos del encuentro. En ese momento, Marcello Negrón, futbolista nacido en 2005, abandonó el campo para ser sustituido por Jefferson Collazos. Aunque en esa misma ventana de cambios ingresó Nicolás Amasifuén, también categoría 2005, Melgar sostuvo que durante algunos instantes Deportivo Moquegua permaneció con solo dos jugadores Sub 23 o menores sobre el terreno de juego, lo que, a su juicio, representaba una vulneración del reglamento.

Comunicado oficial de CD Moquegua. Crédito: Facebook CD Moquegua.

La dirigencia ‘rojinegra’ elevó el caso a la Comisión de Justicia de la Liga de Fútbol Profesional con la intención de que se le otorgara el triunfo por la vía administrativa. Sin embargo, el organismo desestimó el pedido al declararlo infundado, ratificando así el empate sin goles registrado en el compromiso.

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Programación de los octavos de final de la Copa de la Liga 2026

Jueves 9 de julio

Atlético Grau vs Carlos A. Mannucci (15:00 horas / Estadio Municipal de La Matanza)

Viernes 10 de julio

Cienciano vs ADT (13:00 horas / Estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Alianza Atlético vs Pirata FC (15:30 horas / Estadio Campeones del 36)

Sport Boys vs Comerciantes FC (20:00 horas / Estadio Miguel Grau)

Sábado 11 de julio

Sport Huancayo vs Los Chankas (13:00 horas / Estadio IPD Huancayo)

Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica (15:30 horas / Estadio Alberto Gallardo)

Domingo 12 de julio

CD Moquegua vs Dep. Garcilaso (13:00 horas / Estadio 25 de Noviembre)

UTC vs ADA Jaén (15:30 horas / Estadio Héroes de San Ramón)

Horarios confirmados de los octavos de final de la Copa de la Liga 2026. Crédito: Copa de la Liga.

¿Dónde ver los octavos de final de la Copa de la Liga 2026?

Todos los encuentros de la fase eliminatoria de la Copa de la Liga 2026 podrá verse EN VIVO y GRATIS a través del canal oficial de YouTube de Bicolor+, plataforma de la FPF encargada de la transmisión de la Copa de la Liga 2026. Los aficionados tendrán acceso a todas las incidencias de los compromisos mediante la señal digital habilitada para seguir el certamen.

Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura completa de los compromisos con las previas, minuto a minuto, goles, mejores jugadas, resultados, declaraciones de los protagonistas y todas las incidencias desde los escenarios.

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