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Aumento del sueldo mínimo también impactaría sobre quienes ya ganan por encima de los S/ 1.300

Por ejemplo, en una empresa con sueldos de S/ 1.130, S/ 1.400 y S/ 1.600, un aumento del piso salarial podría acortar la brecha entre remuneraciones y obligar a revisar sus bandas de pago

El MEF señaló que el aumento se ejecutaría en dos tramos de S/ 100 y S/ 70, lo que además podría generar compresión salarial al reducir la brecha entre remuneraciones.
El MEF señaló que el aumento se ejecutaría en dos tramos de S/ 100 y S/ 70, lo que además podría generar compresión salarial al reducir la brecha entre remuneraciones. Foto: Perú Travel
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El anuncio de un incremento progresivo de la Remuneración Mínima Vital (RMV) hasta S/ 1.300 podría generar efectos que alcancen también a trabajadores cuyos ingresos ya superan ese nivel. Aunque el ajuste tiene como principal objetivo elevar el piso salarial, las empresas deberán analizar cómo cambia la relación entre las remuneraciones de sus diferentes puestos.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicó que el aumento se aplicaría en dos etapas, con incrementos de S/ 100 y S/ 70. Además del impacto directo sobre quienes reciben la remuneración mínima, la medida podría provocar una compresión salarial, fenómeno que reduce las diferencias entre sueldos de distintos niveles.

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Empresas deberán revisar sus estructuras salariales

“Un aumento del salario mínimo puede generar un efecto que muchas empresas no están considerando: revisar las estructuras salariales. No se trata necesariamente de aumentar todos los sueldos en la misma proporción, sino de revisar si las diferencias entre posiciones siguen respondiendo a factores como responsabilidad, experiencia y especialización”, explica Jimmy Huatuco, líder de Implementaciones en Buk Perú.

El efecto puede observarse, por ejemplo, en una compañía donde los trabajadores reciben S/ 1.130, S/ 1.400 y S/ 1.600, dependiendo de sus funciones, experiencia y responsabilidades. Si se eleva el piso salarial, la distancia entre estas remuneraciones podría reducirse y llevar a la empresa a revisar sus bandas de pago.

Recursos Humanos y Finanzas deberán evaluar no solo el impacto en la RMV, sino también las brechas salariales y el efecto de los cambios en el presupuesto.
Recursos Humanos y Finanzas deberán evaluar no solo el impacto en la RMV, sino también las brechas salariales y el efecto de los cambios en el presupuesto. Foto: Machu Picchu Time

El impacto también llega a Recursos Humanos y Finanzas

Para las áreas de Recursos Humanos y Finanzas, el nuevo escenario no se limitaría a identificar a los trabajadores directamente alcanzados por la RMV. También será necesario evaluar cómo se distribuyen los salarios entre los distintos niveles y qué consecuencias tendría cualquier modificación sobre el presupuesto de la organización.

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Antes de aplicar aumentos generalizados, las empresas pueden revisar la ubicación de cada trabajador dentro de sus bandas salariales y analizar las diferencias existentes entre puestos. A ello se suma la posibilidad de contrastar las remuneraciones internas con información actualizada sobre las condiciones del mercado laboral.

Una revisión permanente de las compensaciones

El cambio en la RMV también puede impulsar una gestión más estratégica de las compensaciones. En lugar de responder únicamente ante cada incremento del sueldo mínimo, las compañías pueden utilizar información sobre sus propias estructuras y el comportamiento del mercado para definir sus decisiones salariales.

De esta manera, el aumento del piso salarial plantea a las organizaciones la necesidad de mantener un seguimiento continuo de sus bandas salariales, las brechas entre posiciones y los factores que justifican las diferencias de remuneración, como la experiencia, la especialización y el nivel de responsabilidad.

Antes de otorgar aumentos generalizados, las empresas pueden revisar sus bandas salariales, las brechas entre puestos y las condiciones del mercado laboral.
Antes de otorgar aumentos generalizados, las empresas pueden revisar sus bandas salariales, las brechas entre puestos y las condiciones del mercado laboral. Foto: TheXperience

¿Cuándo se daría el incremento del sueldo mínimo?

El incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/ 1.130 a S/ 1.300 todavía no tiene una fecha oficial de entrada en vigencia. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, confirmó que el aumento se aplicará en dos tramos: primero se elevaría en S/ 100 y posteriormente en S/ 70. La propuesta deberá ser coordinada con el Ministerio de Trabajo y discutida en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), por lo que el cronograma definitivo aún está pendiente.

Sin embargo, Cuba adelantó que el primer incremento podría concretarse hacia finales de 2026, mientras que el segundo se realizaría después del verano de 2027, es decir, una vez pasado el periodo asociado al fenómeno de El Niño. Estas referencias son todavía una previsión y no constituyen fechas oficiales. El Gobierno plantea aplicar el ajuste de manera gradual para limitar posibles efectos sobre la inflación y los costos laborales de las micro y pequeñas empresas.

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