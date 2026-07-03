Perú

Organizadores de conciertos y eventos pueden ser multados con hasta S/2,47 millones si no cumplen con lo ofrecido

¿Fuiste a un concierto o contrataste a una organizadora de eventos por Fiestas Patrias? Conoce cuántos casos ya ha multado Indecopi

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Indecopi, concierto de Bad Bunny.
Indecopi vigila lo conciertos. Denuncia si no han cumplido con algún detalle de lo ofrecido al momento del contrato o compra. - Crédito Indecopi

El mes de julio es cuando empiezan los circos, hay conciertos por las fechas de Fiestas Patrias y hasta familias y empresas contratan servicios para organizar eventos. Todos estos deben saber que sus derechos están protegidos por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

En el marco de su campaña Fiestas patrias: tus derechos se respetan, el Indecopi informó que los organizadores de espectáculos están obligados a cumplir estrictamente con las condiciones ofrecidas a los consumidores, en un contexto marcado por la realización de conciertos masivos y eventos de entretenimiento que vienen generando altas expectativas en jóvenes y adultos.

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Asimismo, la institución advirtió que el incumplimiento de estas condiciones puede ser sancionado con multas de hasta 450 UIT (S/2 millones 475 mil, al valor vigente del 2026).

La institución que vela por los derechos del consumidor reveló más de un problema con la productora de conciertos. (ATV)

Multas de millones

En los últimos cuatro años, mediante resoluciones firmes a nivel nacional, el Indecopi impuso 394 sanciones contra 64 proveedores vinculados a conciertos, venta de entradas y organización de eventos. Estas incluyen 81 amonestaciones y 313 multas por un total de 1658 UIT. Cabe destacar que, en 2025, el número de sanciones impuestas se incrementó en 47.6 % respecto del 2024.

Así, la infracción más sancionada en este periodo fue la falta de idoneidad, que concentró multas por 1544,8 UIT, asociadas principalmente al incumplimiento de lo ofrecido, como retrasos en el inicio, variaciones en la duración del evento o cambios en los artistas anunciados.

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“También se sancionaron falta de información, deficiencias en la atención de reclamos y dificultades para acceder al Libro de Reclamaciones”, acota la entidad.

Sede de Indecopi ubicada en San Isidro. Foto: Google Maps
Sede de Indecopi ubicada en San Isidro. Foto: Google Maps

Están obligados a informar

El Indecopi precisó que, si bien pueden presentarse circunstancias excepcionales o de fuerza mayor debidamente acreditadas, los proveedores están obligados a informar de manera oportuna, clara y verificable cualquier incidente que afecte su realización, así como a adoptar medidas inmediatas para atender a los consumidores afectados.

“En caso de cancelación de un evento, los organizadores deben devolver el íntegro del dinero pagado por las entradas, conforme al Código de Protección y Defensa del Consumidor y a la Ley N.° 32415. El procedimiento de devolución debe ser informado oportunamente y ejecutado en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados desde la solicitud del consumidor", resalta la entidad protectora.

Asimismo, el Indecopi recuerda a los consumidores la importancia de acudir siempre a proveedores formales y conservar los comprobantes de pago. Ante cualquier inconveniente que se presente, los consumidores pueden recurrir al Libro de Reclamaciones del proveedor. Para orientación o registro de reclamos, pueden comunicarse con el Indecopi a través del correo sacreclamo@indecopi.gob.pe o los teléfonos (01) 224 7777 (Lima) y 0 800 4 4040 (regiones).

El concierto de Paramore en Lima fue uno de los observados para esta sanción del Indecopi.
El concierto de Paramore en Lima fue uno de los observados para esta sanción del Indecopi. Foto: composición Infobae Perú/Indecopi

Casos anteriores

Como se recuerda, el Indecopi impuso una serie de sanciones a cuatro productoras de conciertos, que debieron pagar un total de 1129,2 UIT, equivalente a más de S/6.041.220, debido al incumplimiento de diversas obligaciones frente a los consumidores.

La Comisión de Protección al Consumidor N.° 3 (CC3) determinó que estas empresas infringieron el Código de Protección y Defensa del Consumidor al no presentar a los artistas originalmente promocionados y no devolver el dinero a los asistentes afectados. Además, se encontraron otras irregularidades durante los eventos que fueron objeto de revisión.

Estas empresas sancionadas fueron Fans & Music Entertaiment S.A.C., Leopardo Productions S.A.C., Inversiones CYE S.A.C. y Life Music Entertaiment Inc. S.A.C. En total, seis gerentes generales de las compañías involucradas también recibieron multas individuales de 5 UIT cada uno.

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