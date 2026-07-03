Organizadores de conciertos y eventos pueden ser multados con hasta S/2,47 millones si no cumplen con lo ofrecido

El mes de julio es cuando empiezan los circos, hay conciertos por las fechas de Fiestas Patrias y hasta familias y empresas contratan servicios para organizar eventos. Todos estos deben saber que sus derechos están protegidos por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.
En el marco de su campaña Fiestas patrias: tus derechos se respetan, el Indecopi informó que los organizadores de espectáculos están obligados a cumplir estrictamente con las condiciones ofrecidas a los consumidores, en un contexto marcado por la realización de conciertos masivos y eventos de entretenimiento que vienen generando altas expectativas en jóvenes y adultos.
PUBLICIDAD
Asimismo, la institución advirtió que el incumplimiento de estas condiciones puede ser sancionado con multas de hasta 450 UIT (S/2 millones 475 mil, al valor vigente del 2026).
Multas de millones
En los últimos cuatro años, mediante resoluciones firmes a nivel nacional, el Indecopi impuso 394 sanciones contra 64 proveedores vinculados a conciertos, venta de entradas y organización de eventos. Estas incluyen 81 amonestaciones y 313 multas por un total de 1658 UIT. Cabe destacar que, en 2025, el número de sanciones impuestas se incrementó en 47.6 % respecto del 2024.
Así, la infracción más sancionada en este periodo fue la falta de idoneidad, que concentró multas por 1544,8 UIT, asociadas principalmente al incumplimiento de lo ofrecido, como retrasos en el inicio, variaciones en la duración del evento o cambios en los artistas anunciados.
PUBLICIDAD
“También se sancionaron falta de información, deficiencias en la atención de reclamos y dificultades para acceder al Libro de Reclamaciones”, acota la entidad.
Están obligados a informar
El Indecopi precisó que, si bien pueden presentarse circunstancias excepcionales o de fuerza mayor debidamente acreditadas, los proveedores están obligados a informar de manera oportuna, clara y verificable cualquier incidente que afecte su realización, así como a adoptar medidas inmediatas para atender a los consumidores afectados.
“En caso de cancelación de un evento, los organizadores deben devolver el íntegro del dinero pagado por las entradas, conforme al Código de Protección y Defensa del Consumidor y a la Ley N.° 32415. El procedimiento de devolución debe ser informado oportunamente y ejecutado en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados desde la solicitud del consumidor", resalta la entidad protectora.
PUBLICIDAD
Asimismo, el Indecopi recuerda a los consumidores la importancia de acudir siempre a proveedores formales y conservar los comprobantes de pago. Ante cualquier inconveniente que se presente, los consumidores pueden recurrir al Libro de Reclamaciones del proveedor. Para orientación o registro de reclamos, pueden comunicarse con el Indecopi a través del correo sacreclamo@indecopi.gob.pe o los teléfonos (01) 224 7777 (Lima) y 0 800 4 4040 (regiones).
Casos anteriores
Como se recuerda, el Indecopi impuso una serie de sanciones a cuatro productoras de conciertos, que debieron pagar un total de 1129,2 UIT, equivalente a más de S/6.041.220, debido al incumplimiento de diversas obligaciones frente a los consumidores.
PUBLICIDAD
La Comisión de Protección al Consumidor N.° 3 (CC3) determinó que estas empresas infringieron el Código de Protección y Defensa del Consumidor al no presentar a los artistas originalmente promocionados y no devolver el dinero a los asistentes afectados. Además, se encontraron otras irregularidades durante los eventos que fueron objeto de revisión.
Estas empresas sancionadas fueron Fans & Music Entertaiment S.A.C., Leopardo Productions S.A.C., Inversiones CYE S.A.C. y Life Music Entertaiment Inc. S.A.C. En total, seis gerentes generales de las compañías involucradas también recibieron multas individuales de 5 UIT cada uno.
Más Noticias
JNE rechazó el último intento de Roberto Sánchez con el que buscaba evitar la proclamación de Keiko Fujimori
Tribunal electoral declaró infundada la apelación de Juntos por el Perú contra el acta que convalidó los votos emitidos en el extranjero, donde el partido fraudista afirma sin pruebas que hubo manipulación
Keiko Fujimori fue proclamada presidenta EN VIVO: minuto a minuto de la ceremonia y últimas noticias de la transición de gobierno en Perú
Con el conteo oficial finalizado y con la proclamación del JNE, la atención se traslada ahora al proceso de transición: cómo Keiko Fujimori prepara su llegada a Palacio de Gobierno y cuáles serán sus primeras señales antes de asumir formalmente la Presidencia del Perú el 28 de julio
Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos y reporte del IGP del viernes 3 de julio de 2026
La recurrencia de movimientos telúricos ha impulsado al Instituto Geofísico del Perú y al INDECI a fortalecer los sistemas de alerta y la capacitación ciudadana para reducir el impacto de futuros desastres
“La democracia no concluye con las elecciones”: subraya el presidente del JNE tras proclamar a Keiko Fujimori presidenta electa
El presidente del JNE, Roberto Burneo, destacó la labor de estos órganos, resaltando su independencia y rigurosidad en la atención de controversias que surgieron durante el proceso electoral
Encuesta BCRP: Mercado peruano espera alza del dólar durante el gobierno de Keiko Fujimori
Salieron los resultados de la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del BCRP, la consulta que hace el banco a analistas, entidades financieras y empresas sobre lo que esperan del Perú en los próximos meses
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD