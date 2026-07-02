Perú declara 796 distritos en emergencia por lluvias asociadas con el fenómeno de El Niño

Lima, 2 jul (EFE).- El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en 796 distritos del país por el peligro que representa la "inminente" caída de fuertes lluvias asociadas con el fenómeno climático de El Niño, informaron este jueves fuentes oficiales.

La medida, dictada por el "peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027", fue oficializada mediante un decreto supremo publicado en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano.

En ella se comprende a cientos de distritos de las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto y Madre de Dios.

Además, de Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y la provincia del Callao.

Según el decreto, la norma tendrá un plazo de 60 días para permitir la ejecución de medidas y acciones "de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan".

Explicó que diversos informes técnicos especializados han señalado que "la magnitud de la situación identificada, debido a la continuidad de El Niño Costero y el desarrollo de El Niño (Pacífico ecuatorial central) ante la próxima temporada de lluvias, demanda la adopción de medidas urgentes".

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En ese sentido, los gobiernos regionales y locales comprendidos en la emergencia se encargarán de las acciones que se ejecutarán, en coordinación y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), y con la participación de ministerios e instituciones públicas y privadas.

El decreto supremo fue publicado en El Peruano con las firmas del presidente interino de Perú, José María Balcázar; del primer ministro, Luis Arroyo, y de otros nueve ministros peruanos.

Las autoridades de Perú elevaron el pasado 16 de junio de moderado a fuerte su pronóstico sobre la intensidad que tendrá en los próximos meses el fenómeno climático de El Niño Costero, caracterizado por un inusitado incremento de la temperatura del mar del litoral de Perú y Ecuador que causa lluvias torrenciales en la costa.

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En ese sentido, el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) de Perú advirtió que el actual episodio de El Niño Costero "se prolongaría hasta el próximo verano de 2027, con una mayor probabilidad de presentar una magnitud fuerte entre junio y septiembre".

Mientras, el fenómeno de El Niño, que se caracteriza por una mayor temperatura del mar en el centro ecuatorial del océano Pacífico, y cuyas ondas que llegan hasta la costa de Suramérica pueden intensificar El Niño Costero, se espera que se desarrolle entre junio de 2026 hasta marzo de 2027, con una intensidad fuerte entre noviembre y diciembre. EFE

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