Sismo de magnitud 6.0 frente a México: esto informó la Marina de Guerra sobre un posible tsunami en el litoral peruano

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó riesgo de tsunami para el litoral peruano. Composición: Infobae

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó, a través de sus redes sociales, que el sismo registrado frente a las costas de México no representa un riesgo de tsunami para el litoral peruano. La institución difundió el siguiente reporte: “INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO. 30-06-26 14:45:40. Magnitud: 6.0 Mw. Referencia: 75 km SSW of El Progreso, Mexico. Profundidad: 10.00 km. Fuente: USGS”.

El pronunciamiento apareció poco después del movimiento telúrico registrado en el golfo de California. La comunicación de la Marina de Guerra del Perú buscó precisar el impacto del evento para las costas nacionales, con base en la información emitida por organismos especializados.

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La cuenta Sismo Alerta Mexicana, dedicada a la divulgación y monitoreo de actividad sísmica, volcánica y climática en México, informó que se generó un mapa revisado de intensidades para el sismo registrado a las 13:45 (hora mexicana), con epicentro a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa. Según precisó, el evento alcanzó una magnitud de 6.1, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La misma publicación recogió comentarios de usuarios en redes sociales sobre la percepción del movimiento. Entre ellos figura el siguiente: “En Navolato y Culiacán lo sintieron muchas personas”.

El reporte difundido por la Marina señala que el evento no genera tsunami en territorio peruano. Captura de pantalla

Actividad sísmica registrada durante la jornada en México

El Servicio Sismológico Nacional también reportó que durante la madrugada y las primeras horas del martes registró al menos 21 sismos de baja y moderada magnitud en distintas regiones del país.

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La mayoría de esos movimientos se concentró en el estado de Guerrero, cerca de San Marcos, Acapulco, Petatlán y Zihuatanejo. También se registraron eventos en Oaxaca, en zonas próximas a Pinotepa Nacional y Río Grande, así como en Chiapas, cerca de Cintalapa y Frontera Comalapa.

De acuerdo con la información del SSN, las magnitudes oscilaron entre 2.1 y 3.9. Las profundidades variaron entre 2 y 210 kilómetros. El evento más profundo ocurrió en Chiapas, a más de 200 kilómetros bajo la superficie, mientras que otros registrados en Oaxaca y Guerrero presentaron profundidades inferiores a 25 kilómetros.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó riesgo de tsunami para el litoral peruano. COER

Elementos imprescindibles: ¿Qué debe llevar una mochila de emergencia?

La selección de los artículos responde a criterios de supervivencia, salud, comunicación y documentación. La mochila de emergencia ideal debe contener recursos que permitan cubrir necesidades mínimas durante al menos 72 horas:

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Agua potable (mínimo dos litros por persona)

Alimentos no perecederos (barras energéticas, frutos secos, alimentos enlatados)

Linterna y pilas de repuesto

Radio portátil a pilas o con dínamo

Manta térmica o de supervivencia

Botiquín de primeros auxilios completo

Mascarillas y guantes

Ropa interior y una muda de ropa abrigada

Silbato para señalización

Copias de documentos personales y lista de contactos de emergencia

Teléfono móvil con cargador portátil

Dinero en efectivo en billetes pequeños

Artículos de higiene básica (jabón, toallitas húmedas, papel higiénico)

Medicamentos de uso habitual

Una presentadora explica los contenidos esenciales de una mochila de emergencia. Se muestra una mochila naranja con un símbolo de cruz roja y la palabra 'Emergencia'. Se mencionan artículos como botellas de agua, algodón y gasas. La presentadora también indica que el peso de la mochila no debe exceder un límite. Este video informativo de la organización Latina Noticias instruye sobre la preparación para posibles contingencias.

La Cruz Roja Internacional destaca que la elección de cada elemento debe considerar las características y necesidades particulares de los integrantes de la familia, como la presencia de bebés, personas mayores o con condiciones crónicas.