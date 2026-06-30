Perú

Sismo de magnitud 6.0 frente a México: esto informó la Marina de Guerra sobre un posible tsunami en el litoral peruano

El pronunciamiento oficial se emitió poco después del movimiento sísmico registrado frente al país azteca, mientras autoridades de ese país continúan monitoreando la actividad

Guardar
Google icon
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó riesgo de tsunami para el litoral peruano. Composición: Infobae
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó riesgo de tsunami para el litoral peruano. Composición: Infobae

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó, a través de sus redes sociales, que el sismo registrado frente a las costas de México no representa un riesgo de tsunami para el litoral peruano. La institución difundió el siguiente reporte: “INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO. 30-06-26 14:45:40. Magnitud: 6.0 Mw. Referencia: 75 km SSW of El Progreso, Mexico. Profundidad: 10.00 km. Fuente: USGS”.

El pronunciamiento apareció poco después del movimiento telúrico registrado en el golfo de California. La comunicación de la Marina de Guerra del Perú buscó precisar el impacto del evento para las costas nacionales, con base en la información emitida por organismos especializados.

PUBLICIDAD

La cuenta Sismo Alerta Mexicana, dedicada a la divulgación y monitoreo de actividad sísmica, volcánica y climática en México, informó que se generó un mapa revisado de intensidades para el sismo registrado a las 13:45 (hora mexicana), con epicentro a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa. Según precisó, el evento alcanzó una magnitud de 6.1, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La misma publicación recogió comentarios de usuarios en redes sociales sobre la percepción del movimiento. Entre ellos figura el siguiente: “En Navolato y Culiacán lo sintieron muchas personas”.

El reporte difundido por la Marina señala que el evento no genera tsunami en territorio peruano. Captura de pantalla
El reporte difundido por la Marina señala que el evento no genera tsunami en territorio peruano. Captura de pantalla

Actividad sísmica registrada durante la jornada en México

El Servicio Sismológico Nacional también reportó que durante la madrugada y las primeras horas del martes registró al menos 21 sismos de baja y moderada magnitud en distintas regiones del país.

PUBLICIDAD

La mayoría de esos movimientos se concentró en el estado de Guerrero, cerca de San Marcos, Acapulco, Petatlán y Zihuatanejo. También se registraron eventos en Oaxaca, en zonas próximas a Pinotepa Nacional y Río Grande, así como en Chiapas, cerca de Cintalapa y Frontera Comalapa.

De acuerdo con la información del SSN, las magnitudes oscilaron entre 2.1 y 3.9. Las profundidades variaron entre 2 y 210 kilómetros. El evento más profundo ocurrió en Chiapas, a más de 200 kilómetros bajo la superficie, mientras que otros registrados en Oaxaca y Guerrero presentaron profundidades inferiores a 25 kilómetros.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó riesgo de tsunami para el litoral peruano. COER
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó riesgo de tsunami para el litoral peruano. COER

Elementos imprescindibles: ¿Qué debe llevar una mochila de emergencia?

La selección de los artículos responde a criterios de supervivencia, salud, comunicación y documentación. La mochila de emergencia ideal debe contener recursos que permitan cubrir necesidades mínimas durante al menos 72 horas:

  • Agua potable (mínimo dos litros por persona)
  • Alimentos no perecederos (barras energéticas, frutos secos, alimentos enlatados)
  • Linterna y pilas de repuesto
  • Radio portátil a pilas o con dínamo
  • Manta térmica o de supervivencia
  • Botiquín de primeros auxilios completo
  • Mascarillas y guantes
  • Ropa interior y una muda de ropa abrigada
  • Silbato para señalización
  • Copias de documentos personales y lista de contactos de emergencia
  • Teléfono móvil con cargador portátil
  • Dinero en efectivo en billetes pequeños
  • Artículos de higiene básica (jabón, toallitas húmedas, papel higiénico)
  • Medicamentos de uso habitual

Una presentadora explica los contenidos esenciales de una mochila de emergencia. Se muestra una mochila naranja con un símbolo de cruz roja y la palabra 'Emergencia'. Se mencionan artículos como botellas de agua, algodón y gasas. La presentadora también indica que el peso de la mochila no debe exceder un límite. Este video informativo de la organización Latina Noticias instruye sobre la preparación para posibles contingencias.

La Cruz Roja Internacional destaca que la elección de cada elemento debe considerar las características y necesidades particulares de los integrantes de la familia, como la presencia de bebés, personas mayores o con condiciones crónicas.

Temas Relacionados

Marina de Guerra del PerúsismoMéxicolitoral peruanoperu-noticias

Más Noticias

Bassco Soyer da el paso definitivo en su crecimiento: promovido con Gil Vicente para afrontar la Primeira Liga 2026/27

Su significativo desempeño con el plantel de reserva, que logró un hito al campeonar la Taça Revelaçao, lo impulsó a llegar al plantel principal de cara a la nueva campaña en la élite de Portugal

Bassco Soyer da el paso definitivo en su crecimiento: promovido con Gil Vicente para afrontar la Primeira Liga 2026/27

Pérez Tello: “Keiko Fujimori es presidenta del Perú y me parece justo y correcto reconocerlo; dejar el discurso del fraude”

La excandidata presidencial instó a aceptar el resultado electoral y cuestionó la postura de Roberto Sánchez tras su derrota. “Si le va bien a la señora Fujimori, nos va bien a todos”, dijo

Pérez Tello: “Keiko Fujimori es presidenta del Perú y me parece justo y correcto reconocerlo; dejar el discurso del fraude”

El estado del tiempo en Ayacucho para mañana

Conocida como “la ciudad de las iglesias” Ayacucho es popular a nivel nacional por su gran valor histórico y cultural

El estado del tiempo en Ayacucho para mañana

Fiscalía descubre presuntas comunicaciones entre Guido Águila y Enma Benavides, hermana de Patricia Benavides

Según un testimonio, la presunta organización criminal en la que se ha visto involucrada la familia de la exfiscal de la Nación, habría tenido “llegada” en el extinto Consejo Nacional de la Magistratura. Poder Judicial autorizó levantar el secreto de las comunicaciones del exconsejero

Fiscalía descubre presuntas comunicaciones entre Guido Águila y Enma Benavides, hermana de Patricia Benavides

La verdadera segunda vuelta de la inclusión LGBTIQ+ ocurre dentro de las empresas

¿Cuáles de las garantías que hoy ofrece una empresa a su personal LGBTIQ+ dependen todavía de la coyuntura o del liderazgo de turno, y cuáles ha construido para que no dependan de ella?

La verdadera segunda vuelta de la inclusión LGBTIQ+ ocurre dentro de las empresas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Pérez Tello: “Keiko Fujimori es presidenta del Perú y me parece justo y correcto reconocerlo; dejar el discurso del fraude”

Pérez Tello: “Keiko Fujimori es presidenta del Perú y me parece justo y correcto reconocerlo; dejar el discurso del fraude”

Fiscalía descubre presuntas comunicaciones entre Guido Águila y Enma Benavides, hermana de Patricia Benavides

Elecciones 2026: Porcentaje de ausentismo bajó con respecto a los comicios de 2021

Juntos por el Perú insiste en no reconocer victoria de Keiko Fujimori: “Se puede solicitar la nulidad”

Keiko Fujimori ya es presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición presidencial en Perú

ENTRETENIMIENTO

Ale Fuller asegura que Pablo Heredia fue su maestro de vida y habla de vínculo con Shirley Arica: “Que haga su familia y tenga hijos”

Ale Fuller asegura que Pablo Heredia fue su maestro de vida y habla de vínculo con Shirley Arica: “Que haga su familia y tenga hijos”

Armando Tafur niega distanciamiento de Gisela Valcárcel tras dejar de trabajar juntos: “No se deja la amistad”

Agua Marina regresa a los escenarios tras atentado armado para celebrar sus 50 años de trayectoria

Lis Padilla y su novia Tania Pinedo no hacen caso a críticas y presumen su amor en redes

Zaca TV presenta nuevo programa: Ariana Bolo Arce y el Team Bolo son los conductores de ‘Sí somos’

DEPORTES

Bassco Soyer da el paso definitivo en su crecimiento: promovido con Gil Vicente para afrontar la Primeira Liga 2026/27

Bassco Soyer da el paso definitivo en su crecimiento: promovido con Gil Vicente para afrontar la Primeira Liga 2026/27

Resultados del Mundial 2026 hoy, martes 30 de junio EN VIVO: partidos, horarios y canales TV en Perú

Dónde ver Francia vs Suecia HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026

A qué hora juega Francia vs Suecia HOY en Perú: partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

A qué hora juega Ecuador vs México HOY en Perú: partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026