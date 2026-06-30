Juntos por el Perú insiste en no reconocer victoria de Keiko Fujimori: “Se puede solicitar la nulidad”

El secretario general del partido Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, fue captado el pasado 9 de mayo, durante una rueda de prensa, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Luego de que se hiciera oficial el conteo de votos al 100 % por parte de la ONPE y que se confirmara la victoria de Keiko Fujimori como nueva presidenta, el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, sostuvo que su agrupación evalúa impugnar los resultados porque, según dijo, “se puede solicitar la nulidad” y que esa posibilidad “la están evaluando los abogados”.

Zunini evitó responder con un “sí” o un “no” cuando se le preguntó si reconocería formalmente la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), programada para el viernes 3 de julio. “Nosotros creemos que hay un problema de legitimidad, pero también de legalidad, porque se han cambiado las reglas de juego en pleno proceso electoral”.

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Ante la repregunta sobre si existió fraude, el dirigente evitó responder e indicó que “lo que nosotros creemos es que se ha vulnerado la legalidad del proceso electoral y en el marco de eso es que vamos a ejercer las medidas”, aunque no indicó cuáles serían.

Consultado por el camino que seguirá su partido después de la proclamación, Zunini anticipó que recurrirán a la vía judicial y administrativa. “Nosotros vamos a hacer uso de las herramientas legales de las que podamos disponer hasta las últimas instancias, hasta las últimas consecuencias”.

Peru's conservative Keiko Fujimori addresses the media at her party's Popular Force headquarters, after she narrowly defeated leftist congressman Roberto Sanchez in the Peruvian presidential election, ahead of the official result announcement, in Lima, Peru, June 24, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Sobre el escenario posterior, admitió que el resultado se consolidará y que su espacio político actuará desde ese hecho consumado. “Hay una realidad, la señora va a ser proclamada y sobre esa base tendremos que trabajar”.

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Keiko Fujimori será proclamada como presidenta electa el viernes 3 de julio

El vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia, ratificó que el 3 de julio es la fecha prevista para la proclamación de los resultados oficiales de la elección presidencial de 2026, que dan como ganadora a Keiko Fujimori según el conteo oficial de la ONPE, y aclaró que el cronograma solo se moverá si el cierre de etapas se acelera.

“Aproximadamente el 3 de julio el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones llevará a cabo el acto general de proclamación de resultados. (...) Si se puede adelantar, se va a poder adelantar la fecha de proclamación, pero todavía continuamos con esa fecha prevista para el 3 de julio”, manifestó el funcionario en una conferencia de prensa.

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Por cuarta vez, Keiko Fujimori buscará la presidencia de Perú. Este video explora su hoja de vida, su liderazgo en Fuerza Popular, sus anteriores campañas y las controversias que la han rodeado.

Ante la consulta sobre la intención del candidato presidencial de Juntos por el Perú de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el vocero sostuvo que “cualquier ciudadano tiene el derecho de recurrir y presentar peticiones ante las autoridades que la ley le permita”, aunque remarcó que el proceso electoral se rige por etapas que no se pueden reabrir una vez cerradas.

En esa línea, el funcionario apuntó a la vigencia de los plazos y a la imposibilidad de retroceder en el cronograma tras los hitos finales. “Hay ciertos principios como la seguridad jurídica en nuestro país, donde los cronogramas electorales se cumplen tal como los hitos que han sido señalados. Una vez realizada ya la proclamación de resultados, entrega de credenciales e, inclusive, la declaración de conclusión del proceso, ya el proceso ha terminado y ya no se puede retrotraer esas etapas”, señaló.

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