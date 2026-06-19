Pasajes del transporte público deberían bajar, de acuerdo al BCRP: ajuste podría demorar

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, señaló que la disminución registrada en los precios de los combustibles ya empezó a trasladarse a algunos servicios de transporte, aunque precisó que una eventual reducción de las tarifas del transporte público urbano podría no darse de forma inmediata.
Durante la presentación del Reporte de Inflación de junio, el titular del ente emisor explicó que los precios del transporte interprovincial y aéreo muestran señales de corrección, mientras que los servicios de taxi y mototaxi deberían ajustarse progresivamente debido a la competencia entre operadores.
Transporte interprovincial y servicios individuales ya muestran ajustes
“El [precio] del transporte interprovincial debe corregirse, transporte aéreo se está corrigiendo. En junio [la variación] está siendo negativa hasta ahora, el problema sí es para el transporte de pasajeros urbano. Taxi se corrige, mototaxi ya debería corregir conforme caiga el precio del combustible con la libre competencia”, señaló Velarde consultado por la Agencia Andina.
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El economista explicó que la reducción de los costos asociados a los combustibles suele trasladarse con mayor rapidez en mercados donde existe una mayor competencia, por lo que espera que esos servicios continúen ajustándose conforme avancen los meses.
Buses y microbuses tardarían más en reflejar la baja
En el caso del transporte público urbano, compuesto principalmente por buses y microbuses, Velarde indicó que el proceso es más complejo y que la disminución de los pasajes podría tomar más tiempo frente a otros servicios.
“El caso del transporte público, buses y microbuses, es más complicado. Tal vez a corto plazo se produzca, pero usualmente demora más”, complementó el presidente del BCRP.
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Según explicó, en episodios anteriores de incremento de combustibles los operadores tuvieron dificultades para trasladar esos mayores costos a los usuarios debido a la resistencia a pagar tarifas más elevadas. Sin embargo, la situación reciente fue distinta.
Demanda interna facilitó traslado de costos
Velarde sostuvo que la fortaleza de la economía peruana permitió que las empresas de transporte trasladaran con mayor facilidad el impacto de los combustibles hacia las tarifas, debido al crecimiento del empleo y de la masa salarial.
“Tenemos dos factores que están ligados un poco a que la demanda está bastante fuerte, la masa salarial está creciendo, el empleo está creciendo. Con esa demanda fuerte ha sido más fácil transmitir el incremento de precios de combustibles al precio de transporte”, sostuvo.
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El titular del BCRP agregó que, actualmente, los hogares cuentan con una mayor capacidad de gasto en comparación con otros periodos, lo que permitió que los incrementos asociados a los costos operativos se reflejaran con mayor rapidez en algunos servicios.
Otros factores influyen en las tarifas urbanas
Asimismo, Velarde mencionó que ciertos casos del transporte urbano también están vinculados a factores adicionales, como la extorsión que afecta a algunas empresas del sector. No obstante, remarcó que una subida de tarifas solo puede mantenerse si existe una demanda capaz de asumirla.
En ese escenario, el presidente del BCRP estimó que los precios del transporte interprovincial, aéreo, taxis y mototaxis seguirán mostrando correcciones, mientras que el ajuste de los pasajes en buses y microbuses podría requerir un periodo más prolongado.
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