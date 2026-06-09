Línea 1 del Metro de Lima: ¿Cuál es la estación con mayor demanda de usuarios?

Gamarra encabeza el tráfico en la Línea 1 del Metro de Lima, supera los ocho millones de viajes| ATU

Durante los primeros cinco meses de 2026, la estación Gamarra se consolidó como la parada de trenes con mayor movimiento en la Línea 1 del Metro de Lima, según datos difundidos por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). El organismo reportó que entre enero y mayo se realizaron más de 8,2 millones de viajes desde esta estación, ubicada en el distrito de La Victoria, cifra que reafirma su papel como epicentro de la red de transporte.

La demanda registrada en Gamarra superó al resto de estaciones, posicionándola como un punto neurálgico para el flujo de pasajeros en la capital peruana. De acuerdo con el balance presentado por la ATU, la segunda estación con mayor cantidad de viajes fue La Cultura, situada en el distrito de San Borja, con un total de 7,6 millones de desplazamientos en el mismo periodo.

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El balance de la ATU revela que la estación de La Victoria superó ampliamente a otras paradas de la red en número de viajes, consolidando su papel central en el transporte urbano limeño| ATU

El informe detalló que Bayóvar, en San Juan de Lurigancho, ocupó el tercer lugar con 6,9 millones de viajes, mientras que Villa El Salvador registró 5,6 millones de recorridos. Más adelante aparecen Miguel Grau (Cercado de Lima) con 5 millones y Angamos (San Borja) con 4,6 millones, según lo informado por la ATU.

¿Cuáles son las estaciones con menos demanda?

Las estaciones con menor afluencia durante estos meses fueron El Ángel (Lima), con 313.000 viajes, Presbítero Maestro (Lima), con un millón, y Jorge Chávez (Santiago de Surco), con 1,5 millones de desplazamientos. Estas cifras muestran el contraste existente en la utilización de la infraestructura ferroviaria dentro de la ciudad.

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En mayo, el sistema alcanzó su mayor volumen de usuarios en lo que va del año, con 17,4 millones de validaciones en las 26 estaciones que componen la Línea 1. Marzo siguió de cerca, con 17,2 millones de viajes. El acumulado del periodo enero-mayo llegó a 83.669.529 desplazamientos realizados por pasajeros en toda la red.

Línea 1 del Metro de Lima: Gamarra es la estación con más pasajeros en 2026 | Metro de Lima

¿Cuáles son las estaciones del tren?

Villa El Salvador

Parque Industrial

Pumacahua

Villa María

María Auxiliadora

San Juan

Atocongo

Jorge Chávez

Ayacucho

Cabitos

Angamos

San Borja Sur

La Cultura

Arriola

Gamarra

Miguel Grau

El Ángel

Presbítero Maestro

Caja de Agua

Pirámide del Sol

Los Jardines

Los Postes

San Carlos

San Martín

Santa Rosa

Bayóvar

Avance de la construcción de la Línea 2

La construcción de la Línea 2 y el ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao muestra un progreso consolidado, con un avance general del 80%, conforme al informe del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán). Este proyecto subterráneo contempla la edificación de 27 estaciones entre la Municipalidad de Ate y el Puerto del Callao, así como 8 estaciones adicionales en el ramal de la Línea 4, que conecta Carmen de la Legua con Néstor Gambetta en el Callao.

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La primera etapa, denominada 1A, abarca el Patio Taller Santa Anita (PTSA) y cinco estaciones, desde Evitamiento (E27) hasta Mercado Santa Anita (E24). Esta sección opera desde el 21 de diciembre de 2023 con cinco trenes, ofreciendo ya un servicio parcial a los usuarios.

La etapa 1B comprende once estaciones, desde Plaza Bolognesi (E12) hasta San Juan de Dios (E19) y desde Vista Alegre (E25) hasta Municipalidad de Ate (E27). También integra conexiones clave con el Metropolitano en la estación Central (E13) y con la Línea 1 en la estación 28 de Julio (E16). Según Ositrán, el avance de esta fase alcanza el 83%, con las estaciones y pozos de ventilación en un promedio del 89% y el túnel completamente finalizado.

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