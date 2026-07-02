Perú se estanca en el Ranking Mundial de Competitividad 2026: mantiene el puesto 60, pero reduce su puntaje

Pese a los buenos resultados registrados en algunos indicadores, la recuperación macroeconómica no se reflejó en una mejora de fondo. Foto: ESAN

El Perú atraviesa un momento decisivo en el escenario económico global. Según los resultados del Ranking Mundial de Competitividad 2026, elaborado por Centrum PUCP y el Institute for Management Development (IMD) de Suiza, el país se ubicó en el puesto 60 de 70 economías evaluadas. Aunque logró conservar la posición general del año pasado, el puntaje obtenido reflejó un claro retroceso, al pasar de 45,89 puntos a 43,33. Esta caída demuestra una pérdida continua de capacidad competitiva frente al avance acelerado de otras naciones que implementan reformas.

La situación actual confirma una tendencia negativa que el territorio nacional arrastra desde hace más de una década. A pesar del sobresaliente desempeño en variables puntuales, la recuperación macroeconómica no logró traducirse en una mejora estructural. Los rezagos en áreas fundamentales continúan frenando la inversión privada y el desarrollo, dejando en evidencia que el problema ya no radica en la falta de diagnósticos, sino en los persistentes desafíos de priorización y ejecución por parte del gobierno.

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Luces y sombras de los pilares evaluados

El índice evalúa cuatro dimensiones fundamentales para la prosperidad. Dentro de este esquema, el caso peruano muestra un marcado contraste. Destaca su fortaleza en el pilar de Desempeño Económico, donde alcanzó la posición 44. Este logro se apoya en indicadores vinculados a la economía doméstica, el comercio internacional, el empleo y los precios, demostrando gran resiliencia frente a los diversos choques externos y una gestión monetaria sumamente responsable.

Sin embargo, estas cifras favorables son contrarrestadas drásticamente por el desempeño en los demás frentes. El Perú reprueba significativamente en el pilar de Eficiencia del Gobierno, ubicándose en la casilla 60, y muestra su mayor rezago en Infraestructura, donde cae hasta el puesto 65. Estas posiciones desfavorables reflejan serias debilidades en el marco legal, así como brechas en recursos tecnológicos, científicos, de salud y educación que limitan severamente el avance nacional.

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Las brechas en áreas clave siguen limitando la inversión privada y el desarrollo, por problemas de priorización y ejecución del gobierno. Foto: USIL

El panorama frente a América Latina

Al analizar los resultados desde una perspectiva regional, la posición peruana enfrenta importantes retos frente a sus vecinos directos. En América Latina, Chile continúa consolidando su liderazgo al ocupar el puesto 43 del ranking global, obteniendo una calificación final de 63,07. Esta ventaja resalta la diferencia en la aplicación de políticas públicas y regulaciones que logran fomentar un entorno predecible, mucho más propicio para la llegada de capitales foráneos.

Otras economías del continente también superan en puntaje al Perú. Argentina se posiciona en el lugar 58 con 46,9 puntos, mientras que Colombia se sitúa un escalón más abajo, en el puesto 59, con una marca de 45,94. El mercado peruano cierra este grupo de países con mejor desempeño relativo, superando únicamente a naciones como México y Brasil, lo que demuestra la dificultad compartida en la región para alcanzar mayores estándares internacionales.

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Los retos para el próximo quinquenio

En aproximadamente un mes asumirá un nuevo gobierno, el cual tendrá la enorme responsabilidad de revertir esta prolongada pérdida de competitividad. El informe propone una hoja de ruta enfocada en fortalecer la previsibilidad institucional, reducir la discrecionalidad burocrática y acelerar la transformación digital. Asimismo, se requiere sentar un marco normativo estable, junto con políticas de Estado claras y una inversión pública verdaderamente focalizada en cerrar las brechas sociales.

Para lograr este objetivo, la estrategia central consistirá en pasar del planeamiento a la acción efectiva. Al respecto, el director general de Centrum PUCP, Ruben Guevara, enfatizó dicha urgencia señalando: “El Perú conoce con claridad cuáles son las brechas que limitan su competitividad”. El desafío de las próximas autoridades será convertir este conocimiento en resultados tangibles, impulsando una agenda que integre el esfuerzo coordinado para lograr saldar esta deuda histórica.

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En cerca de un mes asumirá un nuevo gobierno, con el desafío de recuperar la competitividad perdida durante los últimos años. Foto: difusión