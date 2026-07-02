Perú

Comuneros de Tacna bloquean bocatoma de agua hacia Moquegua por observación de ley de límites territoriales entre regiones

Manifestantes usaron rocas y concreto para asegurar el cierre del suministro de agua para la comunidad en Ilo. Empresa proveedora en Moquegua restringió el acceso al agua debido a la interrupción del abastecimiento

Guardar
Google icon
Comuneros de Tacna bloquean bocatoma de agua hacia Moquegua por observación de ley de límites territoriales entre regiones. (Foto: La Gran Sala de Noticias)
Comuneros de Tacna bloquean bocatoma de agua hacia Moquegua por observación de ley de límites territoriales entre regiones. (Foto: La Gran Sala de Noticias)

Aproximadamente 300 comuneros de la provincia de Jorge Basadre, en Tacna, bloquearon la bocatoma de Ite que traslada el agua hacia la provincia de Ilo y forzaron restricciones en el servicio en la región Moquegua, esto luego de que la gobernadora de esa región, Gilia Gutiérrez Ayala, lograra que el presidente José María Balcázar observe una ley que, según ella, perjudica a una comunidad que vería recortado su territorio por una modificación en sus límites.

La medida de protesta de los comuneros incluyó el cierre de la compuerta de la bocatoma, además de reforzar su bloqueo con rocas e incluso cemento sobre la canaleta para impedir el paso de agua que abastece a la población de Moquegua. La empresa proveedora del servicio indicó a RPP que se tomó la desición de restringir el suministro proveniente de la fuente Pasto Grande para garantizar el acceso al recurso a la población de Ilo.

PUBLICIDAD

Los manifestantes llegaron a la zona de Ajizales, en el distrito tacneño de Ite, desde las primeras horas del miércoles 1 de julio y pasaron la noche en el lugar pese a las bajas temperaturas y la garúa para asegurarse de que su medida de fuerza sea aplicada.

Según la radio Radio Uno, en la protesta participan comuneros de Borogueña, Coraguaya, Vilalaca, Santa Cruz y Cambaya. Los dirigentes sostienen que la ley que observó el presidente Balcázar y que fue rechazada por la gobernadora regional de Moquegua es el resultado de un trabajo técnico de 37 años y cuestionan que el Poder Ejecutivo no la haya promulgado.

PUBLICIDAD

Comuneros de Tacna bloquean bocatoma de agua hacia Moquegua por observación de ley de límites territoriales entre regiones. (Video: Radio Uno)

La protesta se mantiene pese a la posición de la PCM

La Presidencia del Consejo de Ministros precisó en un comunicado que el proyecto de ley 11658 delimita los distritos de las provincias de Jorge Basadre y Candarave, en Tacna, y que no modifica ni afecta el territorio de la región Moquegua; aun así, los comuneros mantuvieron la medida de fuerza y afirmaron que la observación responde a presiones políticas ejercidas desde Moquegua ante Palacio de Gobierno bajo el argumento de una intromisión territorial.

También señalan que Tacna ha contribuido durante años con el abastecimiento de agua procedente de diversas cuencas y con el aprovechamiento de recursos compartidos, una situación que, a su juicio, no ha sido correspondida por las autoridades de la región vecina.

Aunque un contingente policial llegó a la zona de protesta durante la noche del miércoles con el objetivo de dialogar con los comuneros, la protesta continuó. Los dirigentes indicaron que esperan la llegada de delegaciones procedentes de Ilabaya, Mirave y Sitana para reforzar la movilización.

Comuneros de Tacna bloquean bocatoma de agua hacia Moquegua por observación de ley de límites territoriales entre regiones. (Foto: Radio Uno)
Comuneros de Tacna bloquean bocatoma de agua hacia Moquegua por observación de ley de límites territoriales entre regiones. (Foto: Radio Uno)

Moquegua anunció acciones legales y los comuneros evalúan ampliar la medida

La gobernadora regional de Moquegua Gilia Gutierrez anunció, mediante el gerente de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Moquegua, Saúl Herrera, que la Procuraduría Pública Regional presentará denuncias ante el Ministerio Público y la Policía Nacional por el presunto delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.

Los comuneros, por su parte, advirtieron que si no reciben una respuesta del Gobierno central evaluarán extender la protesta e incluso suspender el suministro de agua hacia la zona minera de Cuajone. En declaraciones recogidas por Radio Uno, resumieron el alcance de la medida con una frase: “Ya no va ni una gota de agua para el departamento de Ilo”

Temas Relacionados

TacnaMoqueguaJosé María BalcázarPCMConsejo de Ministrosperu-noticias

Más Noticias

Germán Juárez es suspendido preventivamente por presunta manipulación de carpeta fiscal para encubrir soborno

ANC del Ministerio Público aparta por 6 meses al exmiembro del Equipo Especial Lava Jato y también abre investigación disciplinaria a la fiscal que denunció la presunta alteración del expediente de colaboración eficaz del empresario Gustavo Salazar

Germán Juárez es suspendido preventivamente por presunta manipulación de carpeta fiscal para encubrir soborno

Pago de gratificación vendrá con un bono extra de 6,75% o 9% del sueldo: ¿Cuál te toca?

Si eres trabajador privado en planilla, tu gratificación vendrá con un monto equivalente a tu sueldo más un porcentaje más, que dependerá de si tu empleador para el aporte a EsSalud o si haces aporte para contar con una EPS

Pago de gratificación vendrá con un bono extra de 6,75% o 9% del sueldo: ¿Cuál te toca?

Abogado denuncia que fue torturado por policías tras acudir a comisaría de Puno por choque contra su vivienda

El abogado permaneció retenido durante dos días tras presentarse en una dependencia policial para denunciar un accidente de tránsito. Su familia sostiene que ingresó en buen estado de salud y salió con el rostro desfigurado por una presunta agresión policial

Abogado denuncia que fue torturado por policías tras acudir a comisaría de Puno por choque contra su vivienda

Importaciones de motos eléctricas en Perú superan los 12 millones de dólares y crecen más de 260%

El ingreso de motocicletas, bicicletas y scooters eléctricos al país se aceleró entre enero y mayo de 2026, con un fuerte protagonismo de China como proveedor casi exclusivo, según datos del Idexcam

Importaciones de motos eléctricas en Perú superan los 12 millones de dólares y crecen más de 260%

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición gubernamental en Perú

Tras el cierre del escrutinio de la ONPE al 100%, la lideresa de Fuerza Popular entra en la etapa final antes de asumir la Presidencia: proclamación oficial del JNE, entrega de credenciales, transición de gobierno y juramentación el 28 de julio

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición gubernamental en Perú
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Marco Vinelli: ¿Quién es el jefe del equipo de transición del futuro gobierno de Keiko Fujimori?

Marco Vinelli: ¿Quién es el jefe del equipo de transición del futuro gobierno de Keiko Fujimori?

Germán Juárez es suspendido preventivamente por presunta manipulación de carpeta fiscal para encubrir soborno

Keiko Fujimori, presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición gubernamental en Perú

Congreso blinda a Patricia Benavides y archiva denuncia por intercambio de favores con José María Balcázar

Subcomisión archiva denuncia de Juntos por el Perú contra el canciller Carlos Pareja

ENTRETENIMIENTO

‘Cariño Malo’ presenta una nueva forma de vivir el teatro: una mirada queer al melodrama y la música criolla en La Plaza

‘Cariño Malo’ presenta una nueva forma de vivir el teatro: una mirada queer al melodrama y la música criolla en La Plaza

Pamela López desmiente a Don Valentín por asegurar que agredió a Paul Michael en ‘La Granja VIP’: “Jamás pasó”

Tula Rodríguez recrea escena de ‘Por la Sarita’ junto a su hija Valentina: “¿Cuánto nos dan te puntaje?”

Flavia Laos y Austin Palao ingresaron a reality chileno ‘¿Volverías con tu ex? 2’: así fueron recibidos los peruanos

Stephanie Cayo defiende la participación de Abril Zignago, hija de Gian Marco, en el concierto de Ricardo Arjona

DEPORTES

¿Por qué Christian Cueva no es presentado en Sport Boys?: el contundente motivo por el que no es oficializado como refuerzo

¿Por qué Christian Cueva no es presentado en Sport Boys?: el contundente motivo por el que no es oficializado como refuerzo

Universitario sumará otra salida de cara al Torneo Clausura 2026: Jesús Castillo recibió oferta formal de Medio Oriente

Conor McGregor vs Max Holloway 2: ¿Cuándo es la pelea que marcará el regreso de ‘The Notorious’ en la UFC 329?

Se define la continuidad de Antonio García Pye tras terminar contrato con Universitario: “La ‘U’ tiene un plan”

Dónde ver Portugal vs Croacia HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026