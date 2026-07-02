Comuneros de Tacna bloquean bocatoma de agua hacia Moquegua por observación de ley de límites territoriales entre regiones. (Foto: La Gran Sala de Noticias)

Aproximadamente 300 comuneros de la provincia de Jorge Basadre, en Tacna, bloquearon la bocatoma de Ite que traslada el agua hacia la provincia de Ilo y forzaron restricciones en el servicio en la región Moquegua, esto luego de que la gobernadora de esa región, Gilia Gutiérrez Ayala, lograra que el presidente José María Balcázar observe una ley que, según ella, perjudica a una comunidad que vería recortado su territorio por una modificación en sus límites.

La medida de protesta de los comuneros incluyó el cierre de la compuerta de la bocatoma, además de reforzar su bloqueo con rocas e incluso cemento sobre la canaleta para impedir el paso de agua que abastece a la población de Moquegua. La empresa proveedora del servicio indicó a RPP que se tomó la desición de restringir el suministro proveniente de la fuente Pasto Grande para garantizar el acceso al recurso a la población de Ilo.

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Los manifestantes llegaron a la zona de Ajizales, en el distrito tacneño de Ite, desde las primeras horas del miércoles 1 de julio y pasaron la noche en el lugar pese a las bajas temperaturas y la garúa para asegurarse de que su medida de fuerza sea aplicada.

Según la radio Radio Uno, en la protesta participan comuneros de Borogueña, Coraguaya, Vilalaca, Santa Cruz y Cambaya. Los dirigentes sostienen que la ley que observó el presidente Balcázar y que fue rechazada por la gobernadora regional de Moquegua es el resultado de un trabajo técnico de 37 años y cuestionan que el Poder Ejecutivo no la haya promulgado.

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Comuneros de Tacna bloquean bocatoma de agua hacia Moquegua por observación de ley de límites territoriales entre regiones. (Video: Radio Uno)

La protesta se mantiene pese a la posición de la PCM

La Presidencia del Consejo de Ministros precisó en un comunicado que el proyecto de ley 11658 delimita los distritos de las provincias de Jorge Basadre y Candarave, en Tacna, y que no modifica ni afecta el territorio de la región Moquegua; aun así, los comuneros mantuvieron la medida de fuerza y afirmaron que la observación responde a presiones políticas ejercidas desde Moquegua ante Palacio de Gobierno bajo el argumento de una intromisión territorial.

También señalan que Tacna ha contribuido durante años con el abastecimiento de agua procedente de diversas cuencas y con el aprovechamiento de recursos compartidos, una situación que, a su juicio, no ha sido correspondida por las autoridades de la región vecina.

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Aunque un contingente policial llegó a la zona de protesta durante la noche del miércoles con el objetivo de dialogar con los comuneros, la protesta continuó. Los dirigentes indicaron que esperan la llegada de delegaciones procedentes de Ilabaya, Mirave y Sitana para reforzar la movilización.

Comuneros de Tacna bloquean bocatoma de agua hacia Moquegua por observación de ley de límites territoriales entre regiones. (Foto: Radio Uno)

Moquegua anunció acciones legales y los comuneros evalúan ampliar la medida

La gobernadora regional de Moquegua Gilia Gutierrez anunció, mediante el gerente de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Moquegua, Saúl Herrera, que la Procuraduría Pública Regional presentará denuncias ante el Ministerio Público y la Policía Nacional por el presunto delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.

Los comuneros, por su parte, advirtieron que si no reciben una respuesta del Gobierno central evaluarán extender la protesta e incluso suspender el suministro de agua hacia la zona minera de Cuajone. En declaraciones recogidas por Radio Uno, resumieron el alcance de la medida con una frase: “Ya no va ni una gota de agua para el departamento de Ilo”

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