Reconstruyen el rostro de niño que sufrió brutal ataque de un perro

Niño atacado por un perro en Chiclayo será dado de alta en las próximas horas - Créditos: Essalud.

La reconstrucción del rostro de Benjamín, el niño de cuatro años que fue atacado por un perro en Chiclayo, quedó prácticamente concluida y su estado de salud permite prever que recibirá el alta médica en las próximas horas. Tras permanecer internado en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati de Essalud, el menor superó con éxito un complejo tratamiento que permitió reparar las graves lesiones faciales ocasionadas por el ataque.

La gerente quirúrgica del establecimiento, María Catalina Cabello Arce, informó que el paciente fue sometido a tres cirugías: una en Chiclayo y dos adicionales en Lima. Precisó que el procedimiento reconstructivo alcanzó los resultados esperados, por lo que, hasta el momento, no existe indicación de realizar una nueva intervención.

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La médica explicó que la evolución clínica es favorable y que, una vez fuera del hospital, continuará bajo control especializado para supervisar la cicatrización. El plan de recuperación también incluye atención psicológica, con el propósito de afrontar las secuelas emocionales derivadas de lo ocurrido.

Los avances también son visibles en su vida diaria. De acuerdo con el equipo asistencial, Benjamín ya puede consumir alimentos sólidos y responde satisfactoriamente al tratamiento, condiciones que permitieron programar su salida del centro de salud.

Especialistas del hospital Rebagliati lograron reconstruir las lesiones faciales tras el violento ataque - Créditos: Essalud.

Su madre, Angi Castillo, recordó que, al ver la gravedad de las heridas, creyó que no habría posibilidad de que su hijo recuperara su apariencia. Sin embargo, aseguró que hoy mantiene la esperanza de verlo regresar poco a poco a la vida que llevaba antes del incidente.

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“Estoy profundamente agradecida con Essalud y, especialmente, con las cirujanas que, con sus manos mágicas, lograron recuperar el rostro de mi niño”, expresó. Agregó que el pequeño continúa fortaleciéndose y confía en que pronto volverá a ser el niño alegre y extrovertido que siempre fue.

El menor fue trasladado desde Chiclayo al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati luego de que se confirmara la complejidad de las lesiones que presentaba en el rostro y otras partes del cuerpo. La derivación permitió que recibiera atención especializada en cirugía pediátrica.

La madre se mostró agradecida con los doctores - Créditos: Essalud.

Desde su ingreso permaneció en el servicio de Emergencia Pediátrica y, posteriormente, fue internado en la unidad de cuidados intermedios de Cirugía Pediátrica, donde un equipo multidisciplinario estuvo a cargo de su manejo clínico durante todo el proceso.

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En los últimos días, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano, y el presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, acudieron al hospital para constatar el progreso del pequeño y reconocer la labor de los profesionales que participaron en su atención. Durante la visita también entregaron algunos obsequios para acompañarlo en la etapa final de su permanencia en el establecimiento.

Así es el caso

Hace cerca de dos semanas, Benjamín, de cuatro años, sufrió un violento ataque de un perro de raza pitbull dentro de una vivienda del pueblo joven Otuzparia, en Chiclayo. El animal le provocó graves lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo, por lo que fue internado de emergencia en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo. Ante la complejidad del cuadro, posteriormente fue trasladado al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati de Essalud, en Lima, para recibir atención especializada en cirugía pediátrica.

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Según denunció su madre, el hecho ocurrió cuando ambos regresaban de su jornada laboral y ella desconocía que el can se encontraba suelto. Tras el ataque, cuestionó la actuación de la propietaria del animal, a quien acusó de no advertir el peligro ni brindar apoyo inmediato. La familia también solicitó una investigación para determinar responsabilidades y pidió ayuda para afrontar los gastos derivados de la recuperación del menor.