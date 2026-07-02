Perú

Hallan muerto al joven estadounidense desaparecido desde el 13 de mayo en la ruta de la Montaña de Siete Colores

Comuneros alertaron el hallazgo en una zona de difícil acceso en Pampacancha, Pitumarca, lo que activó el despliegue de rescatistas de alta montaña, policías y peritos forenses para las diligencias correspondientes

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Hallan el cuerpo del ciudadano estadounidense Ian Thomas Treger, de 29 años, en una zona remota de alta montaña en Cusco, tras más de siete semanas de búsqueda luego de su desaparición el 13 de mayo durante una ruta de trekking en el sector del Ausangate y la Montaña de Siete Colores. Fuente: Latina Noticias

El temor de la familia de Ian Thomas Treger se confirmó tras el hallazgo de su cuerpo en una zona remota de alta montaña en Cusco, luego de más de siete semanas de intensa búsqueda. El joven estadounidense de 29 años había desaparecido el 13 de mayo mientras realizaba una ruta de trekking en el entorno del macizo del Ausangate y la montaña de Siete Colores.

El hallazgo se produjo en el sector de Pampacancha, Uchipinaya, dentro de la comunidad campesina de Chilca, en el distrito de Pitumarca, una zona caracterizada por su geografía accidentada y de difícil acceso. Fueron comuneros de la zona quienes dieron aviso a las autoridades, activando el despliegue de equipos de rescate de alta montaña, agentes policiales y peritos forenses.

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El cuerpo fue ubicado en un área pantanosa cercana a un riachuelo, en condiciones que complicaron su recuperación. Las primeras observaciones de las autoridades sugieren coincidencias con las prendas y características del turista reportado como desaparecido. Sin embargo, la identificación plena y la causa del fallecimiento están aún en proceso de verificación mediante diligencias forenses.

Montaña de múltiples colores con sendero y gente; un círculo resalta a un grupo de personas borrosas con cascos de seguridad en terreno montañoso
Equipos de rescate y personal policial trabajan en la zona montañosa de Cusco donde se encontró el cuerpo de Ian Thomas Treger. (Composición: Infobae Perú)

Búsqueda de Ian Thomas Treger duró más de siete semanas en Cusco

Ian Thomas Treger fue reportado como desaparecido el 13 de mayo, tras perderse su rastro en una ruta que conectaba sectores del Ausangate y el circuito de la montaña de Vinicunca. Según la información policial, el joven habría ingresado al país en abril y modificó su itinerario original, optando por realizar caminatas por cuenta propia en zonas de alta dificultad.

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El jefe de la División de Investigación Criminal, coronel Walter Poma, explicó que el área del hallazgo es particularmente hostil. “El lugar es inhóspito, está cerca a un riachuelo y eso lógicamente se va a investigar. Posiblemente se trataría de un accidente”, señaló tras la intervención del equipo policial. En el operativo participaron rescatistas de alta montaña, guías locales, comuneros y personal especializado de la Policía Nacional.

La búsqueda se extendió por semanas debido a las condiciones extremas del terreno, con nevadas, neblina y quebradas profundas. Finalmente, fueron los propios comuneros quienes alertaron sobre la presencia de un cuerpo en la zona, lo que permitió su ubicación.

Hombre con bigote y gafas de sol en la cabeza, viste camiseta clara, posa de pie en un campo de pasto seco con una montaña nevada al fondo bajo cielo azul
El turista estadounidense Ian Thomas Treger posa en un paisaje montañoso de Cusco, Perú, antes de su desaparición. (Captura Latina Noticias)

No descartan accidente en caso de extranjero hallado en Cusco

El cuerpo del ciudadano extranjero fue trasladado a la morgue de Sicuani, donde se realizan las pericias correspondientes para confirmar su identidad y determinar las causas del fallecimiento. Las autoridades no descartan que se trate de un accidente relacionado con las condiciones geográficas del trekking en altura.

El coronel Walter Poma precisó que en el lugar se hallaron prendas y elementos que podrían corresponder al turista. “Se ha constatado que hay un cadáver, algunas prendas de vestir y una gorra blanca entre ellos”, indicó. Asimismo, se tomaron muestras biológicas para análisis de laboratorio.

El Ministerio Público ha dispuesto la necropsia de ley y la coordinación con peritos especializados para determinar si hubo intervención de terceros o si la muerte se produjo por causas accidentales, hipótesis que toma fuerza preliminarmente debido al entorno agreste donde fue encontrado.

Una mujer y un hombre sostienen carteles de búsqueda en la calle. La mujer muestra un folleto de persona desaparecida; el hombre una foto de un joven
Mishell Ludwig, madre de Ian Thomas Treger, sostiene un cartel de búsqueda en Cusco, Perú, durante los esfuerzos por hallar a su hijo desaparecido. (Captura Latina Noticias)

Madre del joven viajó a Cusco para seguir la búsqueda de su hijo

La desaparición de Ian Thomas Treger fue denunciada por su madre, Mishell Ludwig, quien activó alertas ante la embajada de Estados Unidos en Perú apenas perdió contacto con su hijo. La denuncia permitió el despliegue inmediato de equipos de búsqueda en Cusco.

Él nunca había hecho esto antes, le gustaba viajar y hacer caminatas, pero siempre regresaba. Dijo que iría a un lugar sin señal por varios días”, declaró en su momento la madre, quien llegó al Cusco para seguir de cerca las labores de rastreo junto a brigadas especializadas.

La familia ahora espera la culminación de las diligencias forenses para proceder con la repatriación del cuerpo. Mientras tanto, las autoridades peruanas continúan con las investigaciones para esclarecer de manera definitiva las circunstancias de la muerte del joven.

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