Cusco: encuentran cadáver con características del turista estadounidense desaparecido desde mayo

El ciudadano estadounidense Ian Tomás Treger, de 29 años, permanece desaparecido desde mediados de mayo en Cusco. Composición: Infobae

La desaparición de Ian Thomas Treger, turista norteamericano de 29 años, movilizó a autoridades y familiares desde mediados de mayo en Cusco. Lamentablemente, la búsqueda finalizó sin resultados alentadores.

El joven, quien llegó a Perú el 11 de abril como parte de un itinerario que incluyó Ecuador e Ica, fue reportado como desaparecido tras su salida, presuntamente, hacia Vinicunca, conocida como la Montaña de Siete Colores.

La alerta fue formalizada por la madre del visitante ante la Embajada de Estados Unidos, que coordinó con la Policía Nacional del Perú (PNP) la activación de protocolos de búsqueda y rastreo.

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El último registro de Treger corresponde a una fotografía tipo “selfie” tomada en su hotel antes de dirigirse a la ruta turística. Según la familia, su plan inicial era visitar Choquequirao, aunque cambió de decisión en el último momento para optar por la Montaña de Siete Colores.

Esta modificación, comunicada en su última imagen, generó incertidumbre sobre la ruta tomada. Hasta ese momento, no se confirmaron acompañantes ni la contratación de un guía turístico.

La PNP desplegó operativos en distintos frentes, incluyendo las rutas hacia Vinicunca y Choquequirao, y solicitó apoyo a comisarías de cachora, Huanipaca y sectores cercanos. La investigación se centró en reconstruir los movimientos del turista, sin registros de ingreso en complejos arqueológicos o testimonios que acreditaran su paso por zonas controladas.

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La familia de Treger y la embajada estadounidense solicitaron colaboración ciudadana y la revisión de cámaras de seguridad en la ciudad, mientras las autoridades mantenían la alerta nacional por persona desaparecida.

La Policía Nacional del Perú en Cusco ha activado un operativo de búsqueda para localizar a Thomas Treser, un turista estadounidense reportado como desaparecido por su madre. Las autoridades investigan su paradero desde su último mensaje, donde indicaba un cambio de destino. Nueva Tv Nacional

Cuerpo con rasgos del turista

Después de más de un mes de búsqueda, la Policía Nacional halló un cadáver con características coincidentes con las de Ian Thomas Treger.

El cuerpo fue encontrado en el sector de Patacancha, comunidad de Piñahua, distrito de Pitumarca (Canchis), cerca de una zona pantanosa y un riachuelo, en condiciones que dificultaban el acceso.

Según el general Virgilio Velásquez, jefe de la Región Policial Cusco, “se halló algunas prendas de vestir que coinciden con las del desaparecido, como un gorro blanco, una polera que coincide con sus prendas, además del cabello rubio que presentan los restos”.

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Agentes de los equipos de Kallpas, Rescate y Criminalística acudieron al lugar para realizar el peritaje y recuperar los restos, con el objetivo de confirmar su identidad a través de pruebas forenses.

Cerca del cadáver se encontraron enseres personales, entre ellos la polera y la gorra blanca que el joven llevaba cuando fue visto por última vez. El jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri), coronel Walter Poma, detalló que “el cadáver sería de una persona con cabello rubio. El lugar del hallazgo es inhóspito”.

Las autoridades informaron que la posible causa de muerte preliminar sería un accidente, aunque aún se esperan los resultados de los análisis periciales. Tras la desaparición, la madre del turista, Mishell Ludwig, viajó desde Estados Unidos a Cusco para sumarse a la búsqueda y solicitar apoyo a la población y autoridades.

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“Él nunca había hecho esto antes, a él le gusta hacer caminatas y viajar, pero siempre regresó. Antes de partir, él dijo que iría a un lugar donde no había servicio de celular por seis días. Él es muy competitivo y está bien entrenado, fue boy scout y tiene entrenamiento en vida silvestre y primeros auxilios”, relató en declaraciones recogidas por medios locales.