Sutrán: conoce cuáles son los vehículos que deberán pasar inspección técnica durante julio

La inspección técnica debe realizarse desde el tercer año de fabricación del vehículo. En el caso de las unidades dedicadas al transporte terrestre, este procedimiento tiene que renovarse cada seis meses tras la primera evaluación - Créditos: Andina.

La Superintendencia Nacional de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) recordó que durante el mes de julio los propietarios o conductores de vehículos cuya placa de rodaje termina en el número cinco (5) deben acudir a los Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV) autorizados para realizar la revisión correspondiente y obtener el certificado que acredita condiciones seguras de circulación.

La entidad remarcó que el plazo es obligatorio para las unidades que pasarán por este procedimiento por primera vez, de acuerdo con el cronograma fijado en el Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares. La inspección técnica es un control destinado a verificar el estado general del vehículo y confirmar que cumple los parámetros exigidos para circular en vías nacionales.

PUBLICIDAD

En términos operativos, el trámite culmina con la emisión del Certificado de Inspección Técnica Vehicular (Certificado ITV), documento requerido para acreditar que la unidad se encuentra habilitada para transitar. Su vigencia es un requisito para evitar observaciones durante acciones de control y fiscalización en carretera y en zonas urbanas.

Conducir un vehículo sin el Certificado de Inspección Técnica Vehicular vigente constituye una infracción muy grave y puede ser sancionado con una multa equivalente al 50 % de una UIT, además del posible internamiento de la unidad - Créditos: Sutrán.

Sutran precisó que, en el caso de vehículos que prestan algún tipo de servicio —como taxi, transporte turístico, transporte público o traslado de materiales peligrosos—, la primera inspección técnica se realiza a partir del tercer año de la fecha de fabricación. A partir de ese momento, el procedimiento debe repetirse cada seis meses, según la exigencia prevista para estas categorías.

PUBLICIDAD

Los plazos forman parte de un calendario oficial organizado por el último dígito de la placa. Para los próximos meses, el cronograma se distribuye de la siguiente manera:

5: julio y agosto

6: septiembre

7: octubre

8: noviembre

9: diciembre

El Certificado ITV es considerado un documento indispensable para que las unidades circulen por las vías nacionales. La finalidad de esta exigencia es asegurar que el vehículo cumple estándares mínimos de funcionamiento y seguridad, tanto para el conductor y los pasajeros como para el resto de usuarios de la vía.

Los vehículos cuya placa termina en 5 deben pasar la inspección técnica vehicular durante julio - Créditos: Sutrán.

La entidad advirtió que quienes circulen sin el Certificado ITV actualizado y vigente se exponen a una sanción que comprende el internamiento del vehículo y una multa equivalente al 50 % de una unidad impositiva tributaria (UIT), conforme al régimen sancionador aplicable.

PUBLICIDAD

En ese contexto, Sutran exhortó a los propietarios y conductores a realizar el procedimiento únicamente en Centros de Inspección Técnica Vehicular autorizados, con el objetivo de garantizar que la evaluación se ejecute conforme a ley y reducir el riesgo de trámites irregulares.

Para facilitar la verificación, la institución recomendó revisar la relación de CITV habilitados mediante el enlace publicado por el Estado: https://www.gob.pe/12138-consultar-cuales-son-los-centros-de-inspeccion-tecnica-vehicular-citv.

El cumplimiento del cronograma, además, contribuye a ordenar la demanda en los centros de inspección y evitar saturaciones durante los periodos de mayor afluencia. Con el certificado vigente, los vehículos acreditan que pasaron la evaluación técnica y que se encuentran habilitados para circular dentro de los parámetros establecidos por la normativa.

PUBLICIDAD

Funciones de Sutrán

Supervisar y fiscalizar el transporte terrestre de personas, carga y mercancías en la red vial nacional.

Controlar el cumplimiento de normas del MTC vinculadas a seguridad vial, servicios y operaciones de transporte.

Realizar acciones de control en carretera para verificar documentación, autorizaciones y condiciones de circulación.

Vigilar el cumplimiento de la inspección técnica vehicular y la vigencia del Certificado ITV cuando corresponda.

Fiscalizar el transporte de materiales y residuos peligrosos , según el marco regulatorio aplicable.

Aplicar medidas preventivas y sanciones administrativas ante infracciones detectadas, como multas o internamiento de vehículos, según el caso.

Coordinar operativos con entidades competentes para reforzar la seguridad en vías nacionales.

Promover acciones de prevención y orientación para reducir riesgos y fortalecer la seguridad vial.