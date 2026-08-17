Esta potencia mundial no deja de comer fresa peruana y ha duplicado sus compras en apenas seis meses

Estados Unidos impulsó las exportaciones de fresa peruana con compras por USD 11.000.000 en el primer semestre y concentró el 52,3% del total exportado.

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Las exportaciones peruanas de fresa sumaron USD 21,027,000 entre enero y junio de 2026, lo que representa un crecimiento de 35.5% respecto al mismo periodo del año anterior.

Así lo informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (ADEX), que atribuyó el aumento principalmente a la mayor demanda de Estados Unidos.

EEUU consolida su liderazgo como destino de la fresa peruana

Durante el primer semestre, Estados Unidos adquirió fresa peruana por USD 11,000,000, cifra que significa un aumento del 96% frente a 2025 y una participación del 52.3% sobre el total exportado.

Otros mercados relevantes para los despachos nacionales fueron Canadá (USD 4,628,000), Japón (USD 2,419,000), Guatemala (USD 1,034,000) y Corea del Sur (USD 823,000).

La principal presentación fue la fresa congelada (entera y en trozos), que sumó USD 20,377,000 y representó el 97% del valor total exportado. Mermeladas y jaleas tuvieron una participación más discreta.

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La fresa congelada dominó la canasta exportadora peruana al aportar USD 20.377.000 y explicar el 97% del valor total enviado al exterior.

Regiones líderes y evolución de la industria

Las regiones más destacadas en los envíos fueron Lima (USD 9,991,000), La Libertad (USD 4,254,000), Áncash (USD 3,569,000), Callao (USD 2,153,000), Ica (USD 640,000) y Piura (USD 415,000).

Según el informe “Fresa: evolución del mercado internacional y nacional”, en 2025 Perú exportó fresas por más de USD 60,000,000 a 28 destinos internacionales, con 35 empresas nacionales participando en ese mercado.

Entre 2021 y 2025, el valor de los envíos creció a una tasa anual promedio de 11.5%, y el país ocupó el puesto 16 entre los principales abastecedores globales.

Lima encabezó los envíos de fresa con USD 9.991.000 y concentra el 80% de la superficie cultivada de esta fruta en Perú.

Huacho, tierra de freseros: se viene primer foro internacional de la fresa

Con el objetivo de impulsar la presencia de la fresa peruana en mercados internacionales y fortalecer la articulación entre sector público, privado y agricultores, ADEX organiza el primer Foro Internacional de la Fresa.

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El evento se realizará el 10 y 11 de septiembre en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, Lima, con el apoyo de Agroideas, Agromercado y empresas del sector.

El foro, organizado en una de las regiones productoras por excelencia de fresa en Perú, busca promover la innovación, la sostenibilidad y la competitividad en la cadena exportadora de esta fruta, de acuerdo con el gremio exportador.

En 2025, Perú exportó fresas por más de USD 60.000.000, llegó a 28 destinos internacionales y contó con la participación de 35 empresas nacionales.

Agroexportaciones peruanas se acercan a otro nuevo récord en 2026

De otro lado, ADEX también informó que las agroexportaciones peruanas sumaron USD 5,418,000,000 en el primer semestre de 2026, un crecimiento de 3.3% respecto al mismo periodo de 2025.

El sector agroindustrial sobresalió con una participación del 93% y aumentos en productos como paltas, uvas frescas y arándanos, aunque el ritmo de expansión fue menor al registrado el año anterior debido a la caída de envíos de cacao y mangos. Estados Unidos y Países Bajos concentraron casi la mitad de los pedidos.

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A pesar de los resultados positivos, el gremio peruano advirtió una desaceleración y subrayó la necesidad de articular esfuerzos entre el sector público y privado para enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño.

El dato

En 2024, Perú fue el octavo exportador mundial de fresas congeladas, con USD 56.8 millones en envíos, equivalentes al 4% del total global.

Egipto lidera el mercado mundial de fresas congeladas (USD 392 millones, 27% del total), seguido por México (USD 186 millones) y Polonia (USD 126 millones).

La región Lima concentra el 80% de la superficie cultivada de fresa en Perú, con valles clave como Barranca y Huaura.

El rendimiento promedio en Perú es de 15,683 kg/ha, por debajo del promedio mundial (23,500 kg/ha) y lejos de países como EE.UU. (60,600 kg/ha) y Países Bajos (55,700 kg/ha).

El gran reto del sector es cerrar la brecha tecnológica y educativa para elevar la productividad, especialmente de los pequeños productores.