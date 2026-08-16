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Estos son los artistas más reproducidos hoy en el top 10 de K-pop de iTunes Perú

La agrupación BTS ostenta el liderazgo como principal exponente del K-pop, estableciendo récords mundiales y transformando el modo en que los seguidores impactan en la industria musical

Estas son las canciones que están dominando la escena musical del K-pop. (Infobae/Jovani Pérez)
Estas son las canciones que están dominando la escena musical del K-pop. (Infobae/Jovani Pérez)
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El 2012 fue un año significativo para la música K-pop cuando el rapero PSY lanzó su pegajoso tema Gangnam Style, que tras su éxito obtenido a nivel mundial puso a Corea del Sur en el radar occidental, abriendo el camino para otros artistas de la misma escena.

Aunque otros grupos como Super Junior, Girls Generation, Wonder Girls, TVXQ, BIG BANG o solistas como BOA ya eran muy conocidos entre el público amante de la ola coreana (hallyu), lo cierto es que las proezas logradas por el también intérprete de Gentleman dejaron claro el potencial de la industria más destacada de Asia para adentrarse en el mercado occidental.

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Tras este parteaguas la palabra “K-pop” comenzó a escucharse más a menudo: al abrir las redes sociales, al ver programas de televisión, al buscar algo que escuchar en plataformas de streaming, en las grandes revistas, en la publicidad de diversas marcas y hasta en premiaciones de la talla de Billboard o los Grammy.

En este escenario, no es de extrañar que diversas plataformas han apostado por dar espacios a los máximos exponentes de la música surcoreana con rankings como el “Top K-pop Songs Charts” de iTunes, que está disponible para diversos países, entre ellos México, Perú, Colombia y Argentina.

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Las canciones más escuchadas de K-Pop Perú

1. VIRAL (SANTOS BRAVOS Remix)

Artista: BOYNEXTDOOR & SANTOS BRAVOS

2. Kill This Love

Artista: BLACKPINK

3. JoyRide

Artista: CORTIS

4. My Love (Instrumental)

Artista: GUMMY

5. SWIM

Artista: BTS

6. Hooligan

Artista: BTS

7. FLOWER ROAD

Artista: BIGBANG

8. Good Goodbye

Artista: HWASA

9. Dynamite

Artista: BTS

10. This & That (That Version)

Artista: Stray Kids & Cesar Peralta

¿Cómo ha impactado el K-Pop en Perú?

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)
Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

El K-Pop en Perú es un fenómeno cultural y musical en crecimiento con una gran base de fanáticos jóvenes que generan millones de menciones en redes sociales, posicionando al país como uno de los más importantes en la región para este género.

Según datos de YouTube en 2024, las ciudades latinoamericanas con mayor número de vistas en videos de este género incluyen Ciudad de México, Lima (Perú), Santiago de Chile y São Paulo (Brasil).

En 2025, Stray Kids, una de las bandas más destacadas de la cuarta generación del pop coreano, realizó un concierto en el Estadio San Marcos de Lima como parte de su gira mundial "DominATE", generando gran expectativa y asistencia. Otros grupos populares que son mencionados por fans peruanos en redes sociales, incluyen Twice, Seventeen y BlackPink; aunque aún no hay confirmaciones oficiales de sus visitas a Lima.

¿Cuál es el origen del K-pop?

Grupo Super Junior. (S.M. Entertainment)
Grupo Super Junior. (S.M. Entertainment)

En 2025, la cultura coreana siguió evolucionando y consolidándose como un fenómeno global, siendo el K-Pop uno de los principales exponentes.

Una de las tendencias más notables en el k-pop fue la integración de sonidos EDM e hyper-pop en los lanzamientos de los grupos femeninos, así como el regreso del pop-rock, impulsado por el éxito de bandas que apuestan por una estética más instrumental y fresca.

Además, las colaboraciones internacionales y la presencia de miembros de diferentes nacionalidades en los grupos refuerzan la diversidad y el alcance multicultural del género.

En cuanto a la moda, se marcó pauta con estilos futuristas y tecnológicos. Destacan prendas con telas metálicas, accesorios LED y siluetas minimalistas, fusionando lo digital con lo tradicional.

El movimiento “Y3K” liderado por idols como Lisa y Aespa apuesta por chaquetas holográficas, transparencias y jumpsuits utilitarios, mientras que la sostenibilidad gana terreno con el uso de materiales reciclados y la promoción de marcas éticas.

“A través de cada look, los idols proyectan una estética cuidada al milímetro que cruza fronteras y se vuelve aspiracional”, menciona un artículo publicado por la Universidad Anáhuac de México.

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