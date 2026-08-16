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Día del Niño sin arsénico ni plomo: ¿Cómo evitar comprar juguetes con sustancias tóxicas?

El etiquetado en castellano de los juguetes debe incluir datos del fabricante o importador, características, recomendaciones y advertencias de uso, precisó Indecopi

Un bebé con un mameluco blanco yace boca arriba en una cama clara, sosteniendo un pequeño peluche gris con ambas manos, su rostro no es visible.
El Indecopi advirtió que comprar juguetes en comercios informales eleva el riesgo de adquirir productos con plomo o arsénico antes del Día del Niño.
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En el marco de la celebración del Día del Niño, la adquisición de juguetes se incrementa en todo el país. Ante este contexto, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitió una advertencia sobre el riesgo de comprar juguetes en establecimientos informales, donde es más probable encontrar productos fabricados con materiales peligrosos, como plomo y arsénico.

Riesgo de sustancias tóxicas en el mercado informal

Indecopi alertó que el comercio informal puede ofrecer juguetes con componentes que contienen sustancias potencialmente dañinas para la salud de los menores.

La presencia de plomo o arsénico en estos artículos representa un peligro particular, ya que la exposición a estos materiales puede generar efectos adversos, especialmente en niños pequeños.

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La advertencia de la entidad se centra en la necesidad de adquirir juguetes únicamente en proveedores formales y de solicitar siempre el comprobante de pago, lo que permite a los consumidores sustentar cualquier reclamo ante eventuales inconvenientes con los productos.

Claves para una compra segura

Entre las principales recomendaciones de Indecopi figura la verificación del etiquetado en castellano, que debe incluir datos del fabricante o importador, características del juguete, advertencias y recomendaciones de uso.

Además, es fundamental revisar que el producto cuente con el código de autorización de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), lo que garantiza que ha pasado por controles sanitarios mínimos.

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Primer plano de la mano de un adolescente sosteniendo una pistola de agua de juguete naranja que lanza un chorro de agua. Fondo azul oscuro.
La entidad pidió priorizar proveedores formales para reducir los riesgos para la salud de los menores en la compra de juguetes.

La institución enfatizó la importancia de prestar atención a la edad recomendada para el uso del juguete y a posibles riesgos asociados, como la asfixia por piezas pequeñas o la inflamabilidad de ciertos materiales.

“Evite adquirir productos cuya pintura se desprenda fácilmente, o que presenten olores fuertes o colores excesivamente brillantes, pues podrían significar un peligro para la salud”, sostuvo Indecopi en su comunicado.

Herramientas para el consumidor

Para facilitar la identificación de productos inseguros, Indecopi puso a disposición el Sistema de Alertas de Productos en alertasdeconsumo.gob.pe, donde los usuarios pueden consultar si un juguete ha sido retirado del mercado por riesgos para la salud o la seguridad.

Asimismo, la plataforma “Mira a quién le compras” permite revisar información sobre proveedores sancionados o con antecedentes negativos, brindando así mayor protección a los consumidores.

Indecopi recordó que es responsabilidad de los adultos verificar la seguridad de los juguetes antes de entregarlos a los niños. “La prevención es clave para evitar accidentes o intoxicaciones”, subrayó la entidad, que mantiene una campaña activa de orientación al consumidor durante las fechas de alta demanda.

Una mujer y un niño pequeño observan estanterías de madera con muñecas, bloques de construcción, juegos de mesa, recipientes de slime y peluches en una juguetería iluminada.
Los juguetes deben contar con el código que acredita la autorización de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, Digesa.

Qué es Indecopi y su labor en defensa del consumidor

El Indecopi es la entidad peruana encargada de proteger los derechos de los consumidores, promover la leal competencia y supervisar la calidad de productos y servicios en el mercado nacional.

Su función incluye la fiscalización de bienes de consumo masivo, la atención a denuncias y la emisión de alertas sobre productos que pueden representar un peligro para la población.

El Día del Niño en Perú: una fecha especial para la infancia

En Perú, el Día del Niño se celebra cada tercer domingo de agosto. Esta fecha busca reconocer la importancia de la niñez, promover el respeto de sus derechos y fomentar su bienestar en todos los ámbitos.

Durante esta jornada, familias, instituciones y autoridades impulsan actividades y campañas orientadas a garantizar la seguridad y la salud de los más pequeños.

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