Consumo de cemento crece casi 8% impulsado por la construcción de viviendas y ya van 5 meses en expansión

El consumo interno de cemento mantuvo su trayectoria positiva durante mayo del 2026 al registrar un incremento de 7,97% frente al mismo mes del año anterior, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El resultado refleja la continuidad del dinamismo en el sector construcción.
El avance estuvo asociado principalmente a la ejecución de proyectos de vivienda e infraestructura desarrollados por empresas privadas, además del impulso proveniente de la autoconstrucción. Este comportamiento consolida cinco meses consecutivos de crecimiento para este indicador.
Construcción sostiene el avance del consumo de cemento
Según el informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica del INEI, la expansión del consumo de cemento respondió al mayor movimiento de obras vinculadas a edificaciones residenciales y proyectos de infraestructura ejecutados por el sector privado.
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A ello se sumó la continuidad de las iniciativas de autoconstrucción de viviendas, factor que también contribuyó al incremento de la demanda de este insumo durante mayo y permitió sostener el desempeño favorable observado en los últimos meses.
Pesca registra una fuerte contracción
En contraste con el comportamiento de la construcción, el sector pesquero mostró una caída de 73,1% respecto a mayo del 2025. El principal motivo fue la disminución de 75,61% en la extracción de especies marinas.
Dentro de este resultado destacó la reducción de la captura de anchoveta destinada al consumo humano indirecto, es decir, para la producción de harina y aceite de pescado. El desembarque de este recurso pasó de 1.327.933 toneladas en mayo del 2025 a 31.771 toneladas en el mismo mes del 2026, lo que representó una contracción de 97,6%.
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No obstante, la pesca orientada al consumo humano directo presentó un crecimiento de 4,50%. Este desempeño estuvo respaldado por una mayor captura de especies destinadas al consumo en estado fresco, que aumentó 18%, así como para la elaboración de conservas, con un alza de 8,6%.
Por su parte, la pesca continental también mostró un resultado negativo al disminuir 24,67%, debido al menor desembarque de especies destinadas al consumo en estado fresco (-22,8%) y para productos congelados (-38,4%).
Créditos mantienen crecimiento
El sistema financiero continuó mostrando una evolución positiva en mayo del 2026. Los créditos de consumo alcanzaron los S/83.826 millones, monto que significó un crecimiento de 13,96% frente al mismo periodo del año anterior.
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En tanto, los créditos hipotecarios sumaron S/73.476 millones, lo que representó un incremento de 7,3%. A su vez, los préstamos dirigidos a corporaciones, grandes, medianas, pequeñas y microempresas totalizaron S/229.726 millones, con una expansión interanual de 5,47%.
La colocación de tarjetas de crédito por parte de la banca múltiple también registró un resultado favorable. Durante mayo se emitieron 7.117 unidades, cifra que representó un aumento de 10,53% en comparación con el mismo mes del 2025.
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