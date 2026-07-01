Delincuentes asaltan a dos policías dentro de un patrullero en Arequipa y roban un fusil AKM, dos pistolas y doce cacerinas oficiales

En un audaz atraco ocurrido en Arequipa, dos agentes de la comisaría Andrés Avelino Cáceres fueron sorprendidos por delincuentes armados mientras se encontraban dentro de su patrullero. Los hampones los golpearon y les robaron un fusil AKM y dos pistolas de reglamento. Exitosa

La inseguridad volvió a impactar a la Policía Nacional del Perú tras un asalto contra dos de sus integrantes durante un servicio de patrullaje en el distrito de Jacobo Hunter, en Arequipa. El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles 1 de julio y terminó con el robo de armamento oficial, municiones y pertenencias personales de los efectivos.

El caso movilizó a distintas unidades policiales y al Ministerio Público debido a la gravedad del material sustraído. Las primeras diligencias se concentraron en establecer la forma en que ocurrió el ataque, identificar a los responsables y recuperar las armas robadas, consideradas de alto riesgo por su posible uso en actividades delictivas.

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Asalto ocurrió mientras los policías permanecían dentro del patrullero

Dos policías fueron asaltados durante la madrugada mientras realizaban patrullaje en el distrito de Jacobo Hunter, en Arequipa. Composición: Infobae

De acuerdo con la información preliminar, dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú permanecían al interior de un patrullero en la urbanización Santa Mónica, ubicada en el distrito de Hunter, cuando fueron sorprendidos por delincuentes armados.

Según los datos proporcionados por los propios agentes agraviados, dos sujetos descendieron de un vehículo que circulaba por la calle Tiabaya, abrieron las puertas de la unidad policial y los redujeron mediante amenazas y agresiones físicas. Después del ataque, los responsables escaparon con rumbo desconocido.

Los efectivos policiales prestaban servicio en la comisaría de Andrés Avelino Cáceres. El asalto ocurrió aproximadamente a las 3:30 de la madrugada, según la información disponible.

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Delincuentes escaparon con armas de reglamento y otras pertenencias

Entre los bienes sustraídos figura un fusil AKM con doce cacerinas, dos pistolas de reglamento, las llaves del patrullero, teléfonos celulares, dinero y otros objetos personales pertenecientes a los policías.

Las cámaras de seguridad instaladas en la zona registraron la fuga de la banda criminal después del robo. De acuerdo con la información disponible, los delincuentes utilizaron un vehículo para escapar del lugar. Posteriormente, trascendió que la Policía Nacional ya tendría identificados a los presuntos responsables y mantiene las acciones para lograr su captura y recuperar el armamento.

La pérdida de las armas oficiales convirtió este caso en una prioridad para las autoridades debido al riesgo que representa que ese material permanezca fuera del control institucional.

Después del asalto, ambos suboficiales presentaban lesiones producto de los golpes recibidos durante el ataque. Por ese motivo fueron trasladados al centro de salud Javier Llosa García, donde recibieron atención médica.

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Una vez concluidas las primeras evaluaciones, los agentes quedaron a disposición de las diligencias correspondientes mientras las autoridades recopilaban información sobre lo ocurrido durante el servicio de patrullaje.

Investigación reúne a varias dependencias

Los delincuentes redujeron y golpearon a los suboficiales dentro del patrullero. Facebook

Tras la denuncia del robo, personal especializado del área de Robos de la Policía Nacional del Perú acudió al lugar junto con representantes del Ministerio Público para efectuar las primeras diligencias.

Durante las labores de investigación también participó la Fiscalía Militar Policial, entidad que intervino debido a que el hecho involucra armamento institucional y a efectivos policiales que cumplían funciones oficiales.

Las autoridades inspeccionaron la escena, recopilaron evidencias y revisaron el material registrado por las cámaras de seguridad cercanas con el objetivo de reconstruir la secuencia del asalto.

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Permanecen las indagaciones sobre las circunstancias del caso

La información preliminar señala que los efectivos presuntamente permanecían descansando dentro del patrullero cuando ocurrió el ataque. Ese aspecto forma parte de la investigación y todavía no cuenta con una determinación oficial.

Mientras continúan las diligencias, la Policía Nacional mantiene la búsqueda de los responsables y desarrolla acciones para recuperar el fusil AKM, las dos pistolas de reglamento y el resto del material sustraído durante el asalto registrado en la urbanización Santa Mónica del distrito de Hunter, en Arequipa.