Perú

Banda de jóvenes ‘Fortuna 2026′ robaba celulares para extorsionar a sus víctimas y estafar a sus contactos

Jóvenes sin empleo formal ostentaban lujos y compartían un tatuaje distintivo, símbolo de pertenencia al grupo, que terminó siendo una de las principales pistas para la investigación policial

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El reciente operativo policial reveló la existencia de la banda ‘Fortuna 2026′, integrada por jóvenes de entre veinte y veinticuatro años, dedicada al robo de celulares para extorsionar a sus dueños y estafar a sus contactos. Según informó Cuarto Poder, los miembros del grupo actuaban en distintos puntos de Lima y utilizaban avanzados métodos tecnológicos para multiplicar las víctimas tras cada hurto.

Una red de jóvenes en Lima quedó bajo la mira policial tras un operativo que reveló su método de robo y la posterior estafa a los contactos de las víctimas mediante el uso de aplicaciones y transferencias digitales| Cuarto Poder
Una red de jóvenes en Lima quedó bajo la mira policial tras un operativo que reveló su método de robo y la posterior estafa a los contactos de las víctimas mediante el uso de aplicaciones y transferencias digitales| Cuarto Poder

Un tatuaje en el cuello y una vida clandestina

Los integrantes de 'Fortuna 2026′ compartían no solo su edad y estilo de vida, sino también un tatuaje distintivo en el cuello con el nombre de la banda. Las autoridades, como explicó el general Víctor Revoredo, director de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP), identificaron este tatuaje como un elemento clave en la investigación. El grupo residía en un departamento, organizaba fiestas y ostentaba bienes adquiridos con el dinero de sus actividades ilícitas.

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En el inmueble, los agentes hallaron una computadora portátil utilizada para gestionar la información de los equipos robados, así como 22 teléfonos iPhone, cinco Motorola y cuatro Redmi.

Fortuna 2026, la banda juvenil que robaba celulares para extorsionar y estafa| Cuarto Poder
Fortuna 2026, la banda juvenil que robaba celulares para extorsionar y estafa| Cuarto Poder

“Esta banda criminal obtenía estos aparatos tecnológicos para posteriormente extorsionar a los agraviados, sometiéndolos a torturas psicológicas, enviándoles mensajes para solicitarles dinero”, explicó Revoredo.

El modus operandi: del robo al fraude digital

La investigación policial detalló que los jóvenes no solo robaban celulares, sino que accedían a sus aplicaciones y cuentas bancarias. Después del robo, vulneraban sistemas de seguridad y tomaban el control de aplicaciones como WhatsApp y plataformas de pago. Desde allí, enviaban mensajes a familiares y amigos de las víctimas, solicitando transferencias de dinero bajo excusas urgentes.

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“Primero comenzaron el mismo día, miércoles, mil quinientos soles. Luego bajaron a mil doscientos, de mil doscientos bajaron a seiscientos y al ver que no les transferían, bajaron a lo que tengas”, señaló una de las víctimas.

Los mensajes buscaban replicar el estilo de comunicación de la persona afectada para engañar a los contactos y lograr transferencias inmediatas.

Una red de jóvenes en Lima quedó bajo la mira policial tras un operativo que reveló su método de robo y la posterior estafa a los contactos de las víctimas mediante el uso de aplicaciones y transferencias digitales
Una red de jóvenes en Lima quedó bajo la mira policial tras un operativo que reveló su método de robo y la posterior estafa a los contactos de las víctimas mediante el uso de aplicaciones y transferencias digitales| Cuarto Poder

El coronel Roberto Trujillo, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), indicó que “se hacían pasar como si fueran propietarios de los teléfonos. Inclusive mencionaban el nombre y pedían préstamos por problemas que presentaban, logrando que les depositen directamente”.

Testimonios recogidos por el citado medio describen cómo la banda actuaba en grupo, eligiendo a sus víctimas entre los pasajeros de buses de transporte público. No seleccionaban al peatón distraído, sino a quienes subían o ya viajaban sentados.

El grupo prefería teléfonos de alta gama, especialmente modelos recientes como el iPhone 17 Pro Max, por su mayor valor de reventa y la posibilidad de acceder a cuentas bancarias y aplicaciones vinculadas. Algunos se quedaban ellos y otros eran vendidos.

Uno de los mensajes enviados por los extorsionadores fue: “Tienes 180 minutos para entrar a iCloud, encontrar y eliminar el iCloud de tu iPhone 15 Pro. Ya perdiste el teléfono. No esperes perder la vida. De hacer caso omiso, te mandaremos tu visita médica. Tenemos monitoreada a tu familia, así que ten mucho cuidado con las decisiones que tomes”, se lee.

La extorsión se extendía a familiares y amigos, quienes llegaban a realizar transferencias de hasta 1.500 o 2.000 soles, creyendo que ayudaban a la víctima original.

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Robo de celularesFortuna 2026peru-noticiasPolicía Nacional del Perú

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