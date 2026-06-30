Fiscalía descubre presuntas comunicaciones entre Guido Águila y Enma Benavides, hermana de Patricia Benavides

Guido Águila y Enma Benavides.

La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos detectó una serie de aparentes comunicaciones entre el exconsejero del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Águila y la jueza superior Enma Benavides, hermana de la fiscal suprema Patricia Benavides.

Así lo descubrió la Fiscalía al cruzar datos obtenidos de levantamientos del secreto de las comunicaciones de investigados y terceros involucrados en la presunta organización criminal enquistada en la sala E de la exSala Penal Nacional, que se habría dedicado a cobrar sobornos a procesados por narcotráfico a cambio de obtener fallos favorables.

El informe 02-2024 revela que un número que habría usado Guido Águila registra, por lo menos, 6 comunicaciones con el número de Enma Benavides. Esto entre 2014 y 2016. ¿Pero cuál sería la relación entre ambos? La Fiscalía tiene una hipótesis: la presunta organización criminal, en la que Benavides está involucrada, habría tenido “llegada” en el CNM.

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Para intentar sustentar su indicio, la Fiscalía cita la declaración del procesado Héctor Simón Pacheco Córdova, a quien la Sala E, a través del abogado Walter Mendoza, le habría solicitado una suma de dinero para variar su situación.

Según la investigación, Walter Mendoza lo visitó en el penal entre 2015 y 2016 como emisario de la jueza Enma Benavides, y le solicitó el pago de 150 mil dólares. Para persuadirlo, el abogado le habría mostrado borradores de las resoluciones judiciales firmadas a su favor. Le decía, supuestamente, que a la magistrada “no le interesaba si era inocente o culpable, lo único que le interesaba era dinero”.

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Declaración del procesado Héctor Simón Pacheco Córdova

En una declaración que Pacheco brindó a la fiscalía en 2019, dijo que el abogado Mendoza decía “en todo momento que ellos no invertían en vano, invertían para poner jueces, las designaciones de los magistrados que trabajan para esta organización, hablaban también del Consejo Nacional de la Magistratura señalado (sic), que tenían llegada ahí para la designación de jueces”.

Guido Águila también registraría 4 llamadas con el abogado Walter Mendoza, de acuerdo con el informe del Ministerio Público.

Por ello es que la Fiscalía busca determinar, oficialmente, si el número corresponde a Guido Águila. Y es que se le atribuye el número por una consulta en la aplicación TrueCaller. El levantamiento del secreto de comunicaciones determinará si efectivamente el exconsejero y Enma Benavides mantuvieron comunicaciones.

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Levantan secreto de las comunicaciones

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria accedió a levantar el secreto de las comunicaciones de Guido Águila, según la resolución a la que accedió Infobae.

Para el Juzgado, la declaración del procesado Héctor Simón Pacheco Córdova, ubica al exCNM como “parte presunta del programa criminal investigado, en el componente referido a la designación de operadores judiciales para los cargos clave de la red”.

Juzgado autoriza levantar el secreto de las comunicaciones de Guido Águila

Respecto a los registros de llamadas con el abogado Walter Mendoza, el Juzgado sostiene que estas comunicaciones son “funcionalmente inexplicables” porque un consejero del CNM no tenía ninguna función institucional que justifique mantener comunicaciones con un abogado litigante externo investigado por intermediar sobornos.

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Por esta razón, el Juzgado declaró fundado el requerimiento para levantar el secreto de las comunicaciones (reporte histórico) de Guido Águila, desde el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016, con el fin de esclarecer su presunta participación.