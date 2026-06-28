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Municipalidad de Lima reabre el Centro Histórico al tránsito vehicular durante el día de San Pedro y San Pablo

La decisión se tomó 24 horas luego de haber cerrado nuevamente el Centro Histórico. Reapertura mantendrá controles policiales y operaciones que decida la PNP

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La Municipalidad de Lima abrió una consulta pública para que los ciudadanos opinen sobre el proyecto de remodelación de la Plaza Mayor.
La Municipalidad de Lima abrió una consulta pública para que los ciudadanos opinen sobre el proyecto de remodelación de la Plaza Mayor. (Andina)

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que desde las 00:00 horas del domingo 28 de junio de 2026 se levantó la restricción vehicular establecida por el gobierno local en el Centro Histórico de Lima.

En un comunicado oficial emitido en su cuenta de X, la administración del alcalde Renzo Reggiardo anunció que la reapertura se aplicará dentro del perímetro delimitado por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre y Miguel Grau, así como los jirones Paruro y Amazonas y el contorno al río Rímac.

La decisión se tomó para “favorecer el normal desarrollo de las actividades turísticas, culturales, comerciales religiosas, gastronómicas y recreativas en el Centro Histórico de Lima”, según el documento.

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Presencia policial se mantiene

De acuerdo con la comuna, la autorización al tránsito vehicular se producirá con presencia policial, desplazamientos controlados y acciones de resguardo en puntos estratégicos de la ciudad.

La medida que restringe la circulación de vehículos en el Centro Histórico de Lima abarca un amplio perímetro del Cercado de Lima delimitado por avenidas y jirones estratégicos. (Foto: Municipalidad de Lima)
La medida que restringe la circulación de vehículos en el Centro Histórico de Lima abarca un amplio perímetro del Cercado de Lima delimitado por avenidas y jirones estratégicos. (Foto: Municipalidad de Lima)

El comunicado señaló que, pese al fin de la medida municipal, en el área indicada se mantendrán acciones puntuales que adopte la Policía Nacional del Perú conforme a sus competencias por razones de seguridad, orden público y transitabilidad.

Esta apertura al tránsito de vehículos se produce luego de que la Municipalidad decidiera cerrar la movilización en la misma zona desde las 00:00 horas del 27 de junio, exactamente 24 horas antes de volver a abrir el Centro Histórico para los vehículos.

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¿Por qué se cerró el tránsito en el Centro Histórico?

El cierre de la circulación vehicular en el centro histórico se hizo oficial el pasado 19 de junio, luego de una disposición emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima. La aplicación de la restricción coincidió con movilizaciones anunciadas por Juntos por el Perú, quienes convocaron a movilizaciones pacíficas para exigir transparencia en el proceso electoral que da como ganadora a la candidata Keiko Fujimori.

La decisión municipal establecía controles especiales en diversas vías del Centro Histórico, espacio que concentra edificios públicos, actividades comerciales y monumentos de valor patrimonial. Las autoridades locales sostuvieron que la intervención responde a criterios de seguridad y protección del patrimonio urbano.

Fotografía de archivo, tomada el pasado 8 de mayo, en la que se captó al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, durante una entrevista con EFE, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar
Fotografía de archivo, tomada el pasado 8 de mayo, en la que se captó al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, durante una entrevista con EFE, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

¿Qué dijo Renzo Reggiardo sobre la protesta de Juntos por el Perú?

Ante la inminencia de la protesta, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, emitió un mensaje contundente dirigido tanto a los organizadores como a quienes participarán en la marcha. Reggiardo afirmó que su administración no otorgará “ninguna tregua a los violentos”, subrayando la decisión de mantener una política de principio de autoridad frente a cualquier intento de alterar el orden público.

Durante una actividad pública, el burgomaestre resaltó que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) seguirá aplicando medidas de seguridad para impedir hechos de violencia, y justificó el cierre temporal del Centro Histórico como parte de las acciones preventivas.

“No vamos a darle ninguna tregua a los violentos, a aquellos que quieren destruir nuestra ciudad capital porque de ninguna manera lo vamos a permitir en esta gestión”, afirmó el burgomaestre.

Reggiardo insistió en que quienes deseen manifestarse podrán hacerlo fuera del perímetro restringido, advirtiendo que quienes insistan en ingresar al centro deberán asumir “las consecuencias” previstas por la normativa vigente.

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