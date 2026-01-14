La BVL supera en ganancias a Grecia y Chile: bolsa peruana duplica rentabilidad de Wall Street

El mercado bursátil peruano se posiciona como el tercer emergente con mayor retorno, impulsado por el alza de los precios internacionales de los commodities.

Perú ocupa el tercer puesto entre mercados emergentes por retorno bursátil, superado por países como Colombia y Hungría, pero adelante de Grecia y Chile. Tal es el crecimiento, que en el horizonte de los últimos tres o cuatro años, la bolsa peruana ha duplicado el rendimiento del mercado de Estados Unidos.

De acuerdo con un reciente análisis de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), el mercado accionario local ha estado bien posicionado y mantiene buenas perspectivas para 2026, aunque el desempeño se ha visto apoyado principalmente por la fortaleza de los precios internacionales de los commodities.

Bolsa de Valores de Lima lidera retorno en mercados emergentes

Julio Plácido, gerente comercial de corredoras y fondos de nuam -holding regional que engloba a las bolsas de Lima, Bogotá y Santiago- explicó que, en 2025, el entorno macroeconómico global mejoró considerablemente respecto a años previos, gracias a una desaceleración de la inflación, una política monetaria menos restrictiva y un crecimiento económico global más resiliente.

Los metales principales para Perú (plata, oro y cobre) registraron retornos superiores al 40% en 2025, con la plata alcanzando casi 150%. Esta dinámica se tradujo en términos de intercambio favorables, con precios de exportación (metales) al alza y precios de importación (petróleo) a la baja.

Existe una fuerte correlación a largo plazo entre los términos de intercambio y el desempeño de la bolsa peruana, y se estima que estos niveles altos se mantendrán hasta 2026-2027. “El Banco Central reporta que los términos de intercambio se encuentran en su máximo nivel en 75 años”, señaló.

¿Cuáles fueron los sectores que más ganancias generaron en 2025?

Bajo este escenario, la bolsa peruana se posicionó como uno de los mercados regionales con mejor rendimiento, con un retorno de 67% en dólares para el índice Perú General. Los sectores minero y financiero lideraron las ganancias, apoyados por la apreciación del sol.

El múltiplo precio/utilidad (PER) de la bolsa peruana se ubica en 9,8 veces, nivel bajo en comparación a otros máximos históricos (por encima de 14 o 15 veces). Este nivel implica que, pese a la fuerte revalorización de las acciones, el crecimiento de utilidades de las compañías ha sido aún mayor, dejando espacio para potenciales alzas adicionales.

Según Plácido, muchas empresas reportaron cifras históricas de utilidades hasta el tercer trimestre de 2025. El principal riesgo para 2026 es la posible cautela de la inversión privada, relacionada con el ciclo electoral. Hasta el momento, esta cautela no se ha reflejado en una desaceleración de los indicadores adelantados.

Los jugadores de bolsa están regresando al Perú, según la BVL

En 2025, el inversionista retail alcanzó una participación histórica del 32% en la negociación de acciones. “El año pasado ingresaron más de 42.000 nuevos inversionistas, aunque la cifra es menor frente a los 87.000 de 2024″, expresó el especialista.

Además, se observa el retorno de inversionistas extranjeros como compradores netos, especialmente en los últimos meses del año, motivados por oportunidades de valor en empresas locales.

Los inversionistas institucionales locales y personas de alto patrimonio han incrementado su actividad, reingresando al mercado peruano. Así, los principales vendedores netos en 2025 han sido los fondos de pensiones y el inversionista natural (retail), debido a retiros de fondos y toma de utilidades.

Las acciones mejor cotizadas de 2025

El top 10 de acciones con mejores retornos estuvo dominado por mineras (Nexa, Volcan, Buenaventura, Mincorp, Pacasmayo tras ser absorbida por Holcim, entre otras), mientras que las caídas se concentraron en sectores como eléctrico, consumo y empresas ligadas al azúcar.

Julio Plácido refiere que, en el horizonte de los últimos 10 años, algunas acciones han generado retornos anualizados muy elevados (Aceros Arequipa: 58%, Minera Poderosa: 51%, Cartavio: 40%).

El pago de dividendos marcó un récord histórico en 2025: más de 38.000 millones de soles distribuidos, con el 52% aportado por el sector minero. Sin embargo, el retorno promedio por dividendo ha descendido, dado que solo algunas empresas reparten dividendos de forma constante, explicó.

¿Perú tiene hoy menos inversión extranjera en bolsa?

No obstante, en 2025 la participación de inversionistas extranjeros en la plaza peruana cayó a 8%, frente al promedio de 30% observado entre 2016 y 2024. A pesar de la baja participación anual, en las últimas seis semanas de 2025 y en la primera de enero de 2026, los extranjeros fueron compradores netos y aumentaron su actividad, reveló.

La caída en la participación se explicó principalmente por el retiro y venta masiva de las AFP, que solían ser la contraparte natural de los inversores extranjeros. Con menos AFP comprando, estos optaron por retraerse temporalmente del mercado peruano. “El retorno de los inversionistas extranjeros refleja una recuperación de la confianza en el mercado peruano, a pesar de la inestabilidad política”, señaló.

Así, los extranjeros tienden a internalizar los riesgos políticos de los mercados emergentes y suelen entrar cuando perciben que ya pasó la mayor parte de la ola vendedora, especialmente de las AFP. Se espera que, con la conclusión de los retiros de fondos, los extranjeros aumenten su presencia en el mercado local.

El financiamiento corporativo crece 23 % tras mayor emisión de deuda

Por otro lado, Daniel Lastra, gerente comercial de emisores corporativos y servicios de valor agregado de nuam, dijo que el volumen total de emisiones de deuda corporativa en el mercado público creció 23% respecto a 2024. Este aumento se reflejó en el monto colocado y en el número de operaciones realizadas.

El crecimiento estuvo impulsado por una mayor actividad en emisiones de largo plazo, así como por condiciones de financiamiento consideradas competitivas frente a alternativas de crédito tradicional. El entorno favorable atrajo a nuevas empresas emisoras y propició el retorno de compañías que no emitían desde hacía dos o tres años.

Según Lastra, el contexto electoral motivó que muchas empresas adelantaran sus emisiones, fenómeno observado principalmente en el último trimestre de 2025. Esta tendencia se repite en años preelectorales, cuando las empresas buscan asegurar condiciones antes de posibles cambios regulatorios o de mercado.

BVL: Las emisiones temáticas y sostenibles avanzan en el mercado de valores

La demanda promedio por emisiones de deuda (relación entre demanda y oferta) se situó en 1,66 veces, indicando apetito tanto por instrumentos de corto como de largo plazo. Las AFP mantuvieron una participación relevante (32% de los títulos colocados), aunque menor a la de años previos, debido a su coyuntura interna y a los retiros de fondos.

Compañías de seguros participaron con el 19% y fondos de inversión con el 17%. Las aseguradoras se mostraron especialmente activas en la adquisición de títulos a más largo plazo. BanBif lideró como mayor emisor de deuda en 2025, con un total de 582 millones de soles colocados, reforzando su estrategia de financiamiento orientada a la mediana empresa.

Además, se registró un aumento del 19% en emisiones de bonos temáticos y sostenibles en comparación con 2024, aunque el mercado peruano aún es pequeño respecto a estándares regionales. La mayor parte se concentró en instrumentos de corto plazo, con calificaciones CP1+ y CP1 representando el 63% del total emitido.

La plaza peruana mantiene spreads atractivos, pero se acercan las Elecciones 2026

Las emisiones de largo plazo, aunque menos frecuentes, muestran condiciones competitivas en tasas y spreads. Las tasas de interés de las emisiones se mantuvieron competitivas, alineadas con la coyuntura internacional y local.

En 2025, los spreads se mantuvieron en niveles atractivos, sin replicar episodios de spreads extremadamente bajos observados en 2024. “Existe una importante concentración de vencimientos de instrumentos de corto plazo prevista para 2026, especialmente de entidades financieras”, dijo el especialista.

El reto para el mercado será mantener la dinámica de crecimiento, diversificar aún más la base de emisores y ampliar la presencia de sectores no tradicionales y de emisiones temáticas.

¿Un nuevo perfil de inversionista ‘junior’ en Perú?

De otro lado, Plácido explicó que el perfil del inversionista retail es actualmente más diverso: incluye tanto pequeños ahorristas con tickets promedios de 4.000 a 5.000 soles, como personas de alto patrimonio y amplia experiencia en bolsa, que habían migrado a mercados extranjeros y ahora están regresando.

Este grupo de alto patrimonio, identificado como “bolseros”, representa una porción significativa del monto negociado, mostrando mayor tolerancia al riesgo y conocimiento del mercado local. El ritmo de incorporación de nuevos inversionistas minoristas se mantiene alto, aunque el pico se registró el año anterior, dijo.

Hasta el tercer trimestre de 2025, el 52% de los nuevos inversionistas eran mujeres y cerca del 40% provenía de regiones fuera de Lima, destacando Cusco, Arequipa, Huancayo, La Libertad y Piura. El pequeño inversionista mantiene una estrategia de acumulación gradual (compras mensuales o trimestrales), y ha visto retornos positivos, lo que incentiva la continuidad de su participación.

Las sociedades de bolsa no detectan comportamientos especulativos ni “efervescencia” en este segmento, sino una respuesta racional a los fundamentos sólidos del mercado y la economía peruana.