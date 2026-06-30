Keiko Fujimori ratifica que gobernará por cinco años: “Después podré dedicarme a las conferencias y buscar pareja, mientras tanto no”

Keiko Fujimori confirmó que su gestión presidencial será de cinco años y descartó buscar una reelección. Tras finalizar ese periodo, afirmó que planea dedicarse a ofrecer conferencias, como ya lo ha hecho antes

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, confirmó este martes que el cargo para el cual resultó elegida tras superar a Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú) en la segunda vuelta tendrá una duración de “solo” cinco años.

Durante su primera entrevista como presidenta electa difundida en el pódcast The Abundance Revolution reiteró que su gestión abarcará únicamente ese periodo, tras lo cual señaló que planea dedicarse a dictar conferencias, como lo ha hecho anteriormente.

“Para mí, mi objetivo es cumplir y hacer un buen mandato de cinco años, ya después de cinco años podré dedicarme a las conferencias. (...) Ahí sí podré salir y buscar pareja. Mientras tanto, no”, expresó entre risas al periodista y escritor Ismael Cala.

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Fujimori, divorciada del exempresario y actual tiktoker Mark Vito, declaró que “en estos momentos” ha optado por “casarse con el Perú” y consideró anecdótico tener 51 años, la misma edad con la que su padre llegó a Palacio de Gobierno.

Fujimori mencionó que actualmente está “casada con el Perú” y relató que su divorcio con Mark Vito fue una decisión tomada para proteger su amistad y el bienestar de sus hijas, señalando que mantienen una buena relación familiar

“Mi padre fue elegido en segunda vuelta un 10 de junio. (...) ¿qué día pasé (a Sánchez)? Un diez de junio. Entonces son esas señales en las que dices: ‘el destino y los peruanos han decidido darme esta responsabilidad tan grande que asumo con profunda humildad y gratitud", apuntó.

Mencionó, además, que no existe matrimonio “que pueda sobrevivir” a experiencias como la suya, aludiendo a las tres ocasiones en que fue enviada a prisión por el proceso judicial relacionado con los millonarios aportes para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2016.

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“Mark, el papá de mis hijas, nunca había vivido estas experiencias políticas. Él es americano, de descendencia italiana. Fue difícil, así lo veo yo. Fue muy doloroso también el proceso de divorcio, pero ambos decidimos hacer esto, primero para salvaguardar nuestra amistad, que está intacta. Y en segundo lugar, para mantener nuestros roles de padres”, señaló.

“Lo que tengo hacia Mark es solamente gratitud. Porque resistió, está ahí y es un excelente papá. Y hoy somos buenos amigos. Él tiene una pareja con la que he conversado, la he conocido y se lleva muy bien con mis hijas. Entonces, más que eso no puedo pedir”, continuó.

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La presidenta electa subrayó que una de sus principales responsabilidades será promover un proceso de reconciliación y unidad, tras una elección ajustada, y anticipar acciones preventivas ante emergencias como el fenómeno de El Niño

Sostuvo seguidamente que una de sus mayores responsabilidades al asumir el cargo tras su cuarto intento es “buscar un proceso profundo de reconciliación y de unidad”, frente a un 49,865 % de ciudadanos que optó por su oponente, y “recuperar el orden” para anticiparse a emergencias como el fenómeno de El Niño, en especial en la costa norte, con acciones como la limpieza de ríos y el refuerzo de puentes.

“En los próximos seis meses llega el fenómeno de El Niño, que traerá lluvias torrenciales muy fuertes. Perú ha experimentado estos episodios, que pueden convertirse en grandes inundaciones y causar daños a tierras agrícolas”, refirió.

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La seguridad y la economía también ocuparon un lugar destacado en sus declaraciones. “Vamos a recuperar la seguridad, la paz y la tranquilidad. En economía, nuestra elección genera expectativa, sobre todo en el sector privado. El motor de la economía peruana depende en un veinte por ciento de la inversión pública y en un ochenta por ciento de la inversión privada. Ahí pondremos mucho énfasis para que apuesten por el país”, afirmó.