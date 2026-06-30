Perú

Keiko Fujimori: “Perú tiene que sanar sus heridas y una de las responsabilidades más grandes que tengo es buscar un proceso profundo de reconciliación”

En su primera entrevista como presidenta electa, la lideresa de Fuerza Popular señaló que promoverá la unidad nacional tras una contienda polarizada y anunció medidas enfocadas en el orden, la seguridad y el impulso a la economía

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Keiko Fujimori destacó que su principal responsabilidad será liderar un proceso profundo de reconciliación y unidad tras una elección sumamente reñida, donde el 49,865 % de los ciudadanos votó por su oponente, Roberto Sánchez
Keiko Fujimori destacó que su principal responsabilidad será liderar un proceso profundo de reconciliación y unidad tras una elección sumamente reñida, donde el 49,865 % de los ciudadanos votó por su oponente, Roberto Sánchez

La virtual presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo que una de sus mayores responsabilidades al asumir el cargo tras su cuarto intento es “buscar un proceso profundo de reconciliación y de unidad”, frente a un 49,865 % de ciudadanos que optó por su oponente, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

“Yo en esta elección no he caído en provocaciones, no he enfrentado ni he utilizado insultos contra nadie, aunque en los debates y durante la campaña sí recibí frases fuertes”, expresó en su primera entrevista como jefa de Estado electa, difundida este martes en el podcast The Abundance Revolution.

“Pero creo que el Perú tiene que sanar sus heridas. Y una de las responsabilidades más grandes que yo tengo que liderar es buscar un proceso profundo de reconciliación y de unidad. Soy absolutamente consciente de eso”, agregó.

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Durante la conversación con el periodista y escritor Ismael Cala, señaló que otro de los retos para el país será “recuperar el orden” y anticiparse a emergencias como el fenómeno de El Niño, en especial en la costa norte, con acciones como la limpieza de ríos y el refuerzo de puentes.

Keiko Fujimori
Planteó la necesidad de anticiparse al fenómeno de El Niño, especialmente en la costa norte, priorizando la limpieza de ríos y el refuerzo de puentes para evitar daños por lluvias e inundaciones

“En los próximos seis meses llega el fenómeno de El Niño, que traerá lluvias torrenciales muy fuertes. Perú ha experimentado estos episodios, que pueden convertirse en grandes inundaciones y causar daños a tierras agrícolas”, explicó.

La seguridad y la economía también ocuparon un lugar destacado en sus declaraciones. “Vamos a recuperar la seguridad, la paz y la tranquilidad. En economía, nuestra elección genera expectativa, sobre todo en el sector privado. El motor de la economía peruana depende en un veinte por ciento de la inversión pública y en un ochenta por ciento de la inversión privada. Ahí pondremos mucho énfasis para que apuesten por el país”, afirmó.

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Asimismo, resaltó la importancia de la micro y pequeña empresa (mype) y propuso quitar trabas burocráticas para facilitar su desarrollo. “Ahí debemos enfocarnos (...) Lamentablemente, cuando uno se formaliza, el país crece, pero también la burocracia. Lo que necesitamos es eliminar eso”, sostuvo.

Fujimori resaltó su compromiso de recuperar la seguridad y la estabilidad económica. Señaló que el motor de la economía peruana es la inversión privada, por lo que buscará incentivar la confianza y el crecimiento empresarial
Fujimori resaltó su compromiso de recuperar la seguridad y la estabilidad económica. Señaló que el motor de la economía peruana es la inversión privada, por lo que buscará incentivar la confianza y el crecimiento empresarial

Fujimori indicó que han presentado propuestas para agilizar la creación de pequeñas empresas, entre ellas la posibilidad de hacerlo con una sola declaración jurada. Además, refirió que durante los tres primeros años, las mypes no pagarán impuestos, ya que el Estado “debe acompañarlas” en su crecimiento.

Añadió que “el comunismo y el socialismo han traído pobreza, división y miseria” y que han “quitado la libertad”, aunque celebró que en la región se estén viviendo “nuevos tiempos”.

Finalmente, reiteró que su mandato durará cinco años, y que durante ese tiempo estará “casada” con el Perú. Solo después, dijo entre risas, se dedicará a dar conferencias y “buscar una pareja”.

Con el conteo total de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % de Sánchez, que sumó un total de 9.173.755 papeletas.

De esa manera, la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) se impuso por 49.641 votos en su cuarta postulación a la presidencia, después de haber perdido en segunda vuelta contra Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

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