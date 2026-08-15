Perú
Agregar Infobae enGoogle

¿Cómo estará el clima en Piura este 15 de agosto?

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

Antes de partir a tu destino, averigua el estado del tiempo en Piura para las próximas horas para hoy.

El clima para este sábado 15 de agosto en Piura alcanzará los 34.3 grados, mientras que la temperatura mínima será de 21.7 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 10.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 24%, con una nubosidad del 42%, durante el día; y del 25%, con una nubosidad del 64%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 20.4 kilómetros por hora en el día y los 18.5 kilómetros por hora por la noche.

PUBLICIDAD

La predicción del estado del tiempo en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Piura se reportan al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.

Piura se encuentra al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en la línea fronteriza con Ecuador. De ahí su clima principalmente seco.

El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico abarcando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.

La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde se presenta más variedad de clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.

PUBLICIDAD

(EFE)
(EFE)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en PiuraClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados ganadores del Gana Diario del viernes 14 de agosto

Esta lotería peruana lleva a cabo un sorteo diariamente a las 20:30 horas. Conozca si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados ganadores del Gana Diario del viernes 14 de agosto

Perú: se registró un sismo de magnitud 4 en Pausa

El movimiento comenzó a las 12:29 hora local

Perú: se registró un sismo de magnitud 4 en Pausa

Se registró un sismo de magnitud 4 en Lircay

A lo largo de su historia, el país ha tenido que enfrentar diversos sismos que han dejado miles de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Se registró un sismo de magnitud 4 en Lircay

Sífilis en Perú: una infección curable que puede avanzar sin síntomas y complicar el embarazo

Las Américas registraron unos 4,2 millones de nuevos casos en 2024, un 15% más que dos años antes. En Perú, la vigilancia epidemiológica también mantiene bajo observación una enfermedad que puede permanecer silenciosa durante meses o años

Sífilis en Perú: una infección curable que puede avanzar sin síntomas y complicar el embarazo

Posible terremoto de magnitud 8.8 en Perú: ¿cómo preservar las conservas de pescado de la mochila de emergencia?

Sanipes brinda recomendaciones para revisar el estado de los enlatados, evitar daños en sus envases y mantenerlos aptos para el consumo

Posible terremoto de magnitud 8.8 en Perú: ¿cómo preservar las conservas de pescado de la mochila de emergencia?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Encuesta Ipsos: 80% respalda que el Congreso delegue facultades al gobierno de Keiko Fujimori para enfrentar problemas del país

Encuesta Ipsos: 80% respalda que el Congreso delegue facultades al gobierno de Keiko Fujimori para enfrentar problemas del país

Presenta moción para interpelar al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, por supuestos vínculos con Minera Poderosa

Ollanta Humala: “Se cierra hoy un capítulo nefasto de acoso judicial en Perú”

Delia Espinoza a la JNJ: “Destitúyanme las veces que quieran, al final la ley se impondrá y responderán”

Keiko Fujimori no condena persecución de Fernando Rospigliosi a jueces, pese a que prometió respetar al PJ

ENTRETENIMIENTO

Roberto Musso, su regreso a Perú con Cuarteto de Nos y el impacto de sus canciones en los jóvenes: “Pongo bajo la lupa las letras para no dar mensajes que no quiero”

Roberto Musso, su regreso a Perú con Cuarteto de Nos y el impacto de sus canciones en los jóvenes: “Pongo bajo la lupa las letras para no dar mensajes que no quiero”

Patricia Villarreal acusa a trabajadora de Del Barrio Producciones por ignorar su denuncia: “Hoy no tengo tiempo, mañana tampoco”

Así fue la reaparición pública de César Sánchez tras declarar por cuatro horas por denuncia de acoso a Naldy Saldaña: “Asqueroso”

El video del ataque a Soraya Nieto desata indignación por la reacción de los músicos y del público

Paolo Guerrero borró un reposteo que hizo de Alondra García Miró y en Instagram quedó otro detalle que disparó comentarios

DEPORTES

Así quedaron los cruces de semifinales del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: las cuatro selecciones que aspiran al título en Chile

Así quedaron los cruces de semifinales del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: las cuatro selecciones que aspiran al título en Chile

Ignacio Buse vs Adam Walton: día, hora y dónde ver debut del peruano en el Masters 1000 de Cincinnati 2026

Resultados de los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así quedaron los partidos

Perú sigue luchando en el Mundial Sub 17 de Vóley tras derrota con Argentina: próximo rival y cuándo vuelve a jugar la ‘bicolor’

Resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos