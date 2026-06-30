Perú

Euro y sol peruano presentan volatilidad similar: otras divisas latinoamericanas son más inestables

El presidente del BCRP, Julio Velarde, explicó que los movimientos del tipo de cambio responden principalmente al escenario internacional y destacó el desempeño relativo de la moneda peruana frente a sus pares regionales

Guardar
Google icon
El presidente del BCRP resaltó el mejor desempeño del sol peruano y del euro.
El presidente del BCRP resaltó el mejor desempeño del sol peruano y del euro. Foto: Unsplash

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, señaló que el comportamiento del sol peruano frente al dólar muestra niveles de volatilidad comparables con los del euro. Según explicó, la moneda nacional ha registrado una menor variación que otras divisas de la región.

Durante una conferencia de prensa posterior a la presentación del Reporte de Inflación de junio, Velarde indicó que los movimientos cambiarios responden principalmente a factores externos. En ese sentido, monedas como el peso chileno, el peso colombiano y el sol suelen reaccionar de forma parecida ante cambios en los mercados internacionales.

PUBLICIDAD

Factores globales marcan el rumbo de las monedas

Velarde explicó que uno de los factores recientes que influyó en los mercados fue la postura de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Tras una reunión del organismo, los inversionistas interpretaron una posición más restrictiva, lo que impulsó al dólar frente a distintas monedas a nivel mundial.

Sin embargo, el titular del BCRP destacó que el sol peruano y el euro tuvieron un mejor desempeño relativo durante ese periodo, debido a que registraron una depreciación menor frente a otras monedas latinoamericanas.

El contenido aborda el informe del Banco Central de Reserva (BCR) acerca de los desafíos que tiene el próximo gobierno y cómo el primer gran reto que deberán asumir pondrá su capacidad y tenacidad en los primeros 100 días.

“La volatilidad de otras monedas de América Latina es sumamente alta. Nuestra volatilidad efectivamente se parece más a la del euro”, sostuvo Velarde.

BCRP busca limitar fluctuaciones excesivas del tipo de cambio

El presidente del BCRP indicó que la autoridad monetaria participa en el mercado cambiario con el objetivo de moderar movimientos abruptos del tipo de cambio y mantener una mayor estabilidad del sol.

PUBLICIDAD

“(En) el euro no interviene (el banco central), nosotros sí intervenimos. Lo que buscamos es reducir la volatilidad excesiva. Por eso no es tan diferente [la volatilidad del sol] a la del euro y sí es mucho menor que la de los países vecinos”, puntualizó.

De esta manera, el banco central resaltó que la intervención cambiaria permite que la moneda peruana tenga un comportamiento más estable frente a episodios de incertidumbre internacional, diferenciándose de otras divisas de la región con mayores fluctuaciones.

Durante el Encuentro Económico Regional Loreto, el jefe del BCRP también expresó su preocupación por el bajo avance de la economía peruana, pese al impulso que generan los altos precios internacionales de ciertos minerales (Crédito: Latina)

Precio del euro hoy en Perú se mantiene por debajo de los S/ 4

El tipo de cambio de venta del euro cerró este martes 30 de junio en S/ 3,895, de acuerdo con información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Con este resultado, la moneda europea registró un ligero incremento frente al cierre previo del viernes 26 de junio, cuando se ubicó en S/ 3,889.

Pese a esta variación de corto plazo, el comportamiento del euro continúa reflejando una depreciación en comparación con hace un año. La variación acumulada de los últimos 12 meses se situó en -6,68%, ligeramente por debajo del -6,58% registrado en la jornada anterior.

La cotización corresponde al tipo de cambio de venta publicado por el BCRP y sirve como referencia para diversas operaciones comerciales y financieras. El desempeño de la divisa europea sigue respondiendo a factores internacionales, entre ellos la evolución de la economía de la zona euro, las expectativas sobre las tasas de interés y la fortaleza del dólar en los mercados globales.

Temas Relacionados

eurosol peruanoLatinoaméricaperu-economia

Más Noticias

Fiscalía descubre presuntas comunicaciones entre Guido Águila y Enma Benavides, hermana de Patricia Benavides

Según un testimonio, la presunta organización criminal en la que se ha visto involucrada la familia de la exfiscal de la Nación, habría tenido “llegada” en el extinto Consejo Nacional de la Magistratura. Poder Judicial autorizó levantar el secreto de las comunicaciones del exconsejero

Fiscalía descubre presuntas comunicaciones entre Guido Águila y Enma Benavides, hermana de Patricia Benavides

La verdadera segunda vuelta de la inclusión LGBTIQ+ ocurre dentro de las empresas

¿Cuáles de las garantías que hoy ofrece una empresa a su personal LGBTIQ+ dependen todavía de la coyuntura o del liderazgo de turno, y cuáles ha construido para que no dependan de ella?

La verdadera segunda vuelta de la inclusión LGBTIQ+ ocurre dentro de las empresas

Resultados del Mundial 2026 hoy, martes 30 de junio EN VIVO: partidos, horarios y canales TV en Perú

En marcha la segunda jornada de la primera ronda eliminatoria de la gran cita. Erlind Haaland y Kylian Mbappé aparecerán en sus respectivos lances. El plato de fondo lo protagonizará uno de los organizadores

Resultados del Mundial 2026 hoy, martes 30 de junio EN VIVO: partidos, horarios y canales TV en Perú

Ale Fuller asegura que Pablo Heredia fue su maestro de vida y habla de vínculo con Shirley Arica: “Que haga su familia y tenga hijos”

La actriz peruana destaca el papel que tuvo Pablo Heredia en su vida, afirma que su relación terminó en buenos términos y asegura que solo siente gratitud y buenos deseos hacia su expareja.

Ale Fuller asegura que Pablo Heredia fue su maestro de vida y habla de vínculo con Shirley Arica: “Que haga su familia y tenga hijos”

Bassco Soyer da el paso definitivo en su crecimiento: promovido con Gil Vicente para afrontar la Primeira Liga 2026/27

Su significativo desempeño con el plantel de reserva, que logró un hito al campeonar la Taça Revelaçao, lo impulsó a llegar al plantel principal de cara a la nueva campaña en la élite de Portugal

Bassco Soyer da el paso definitivo en su crecimiento: promovido con Gil Vicente para afrontar la Primeira Liga 2026/27
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Pérez Tello: “Keiko Fujimori es presidenta del Perú y me parece justo y correcto reconocerlo; dejar el discurso del fraude”

Pérez Tello: “Keiko Fujimori es presidenta del Perú y me parece justo y correcto reconocerlo; dejar el discurso del fraude”

Fiscalía descubre presuntas comunicaciones entre Guido Águila y Enma Benavides, hermana de Patricia Benavides

Elecciones 2026: Porcentaje de ausentismo bajó con respecto a los comicios de 2021

Juntos por el Perú insiste en no reconocer victoria de Keiko Fujimori: “Se puede solicitar la nulidad”

Keiko Fujimori ya es presidenta electa EN VIVO: últimas noticias de la transición presidencial en Perú

ENTRETENIMIENTO

Ale Fuller asegura que Pablo Heredia fue su maestro de vida y habla de vínculo con Shirley Arica: “Que haga su familia y tenga hijos”

Ale Fuller asegura que Pablo Heredia fue su maestro de vida y habla de vínculo con Shirley Arica: “Que haga su familia y tenga hijos”

Armando Tafur niega distanciamiento de Gisela Valcárcel tras dejar de trabajar juntos: “No se deja la amistad”

Agua Marina regresa a los escenarios tras atentado armado para celebrar sus 50 años de trayectoria

Lis Padilla y su novia Tania Pinedo no hacen caso a críticas y presumen su amor en redes

Zaca TV presenta nuevo programa: Ariana Bolo Arce y el Team Bolo son los conductores de ‘Sí somos’

DEPORTES

Resultados del Mundial 2026 hoy, martes 30 de junio EN VIVO: partidos, horarios y canales TV en Perú

Resultados del Mundial 2026 hoy, martes 30 de junio EN VIVO: partidos, horarios y canales TV en Perú

Bassco Soyer da el paso definitivo en su crecimiento: promovido con Gil Vicente para afrontar la Primeira Liga 2026/27

Dónde ver Francia vs Suecia HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026

A qué hora juega Francia vs Suecia HOY en Perú: partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

A qué hora juega Ecuador vs México HOY en Perú: partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026