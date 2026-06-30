Euro y sol peruano presentan volatilidad similar: otras divisas latinoamericanas son más inestables

El presidente del BCRP resaltó el mejor desempeño del sol peruano y del euro. Foto: Unsplash

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, señaló que el comportamiento del sol peruano frente al dólar muestra niveles de volatilidad comparables con los del euro. Según explicó, la moneda nacional ha registrado una menor variación que otras divisas de la región.

Durante una conferencia de prensa posterior a la presentación del Reporte de Inflación de junio, Velarde indicó que los movimientos cambiarios responden principalmente a factores externos. En ese sentido, monedas como el peso chileno, el peso colombiano y el sol suelen reaccionar de forma parecida ante cambios en los mercados internacionales.

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Factores globales marcan el rumbo de las monedas

Velarde explicó que uno de los factores recientes que influyó en los mercados fue la postura de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Tras una reunión del organismo, los inversionistas interpretaron una posición más restrictiva, lo que impulsó al dólar frente a distintas monedas a nivel mundial.

Sin embargo, el titular del BCRP destacó que el sol peruano y el euro tuvieron un mejor desempeño relativo durante ese periodo, debido a que registraron una depreciación menor frente a otras monedas latinoamericanas.

El contenido aborda el informe del Banco Central de Reserva (BCR) acerca de los desafíos que tiene el próximo gobierno y cómo el primer gran reto que deberán asumir pondrá su capacidad y tenacidad en los primeros 100 días.

“La volatilidad de otras monedas de América Latina es sumamente alta. Nuestra volatilidad efectivamente se parece más a la del euro”, sostuvo Velarde.

BCRP busca limitar fluctuaciones excesivas del tipo de cambio

El presidente del BCRP indicó que la autoridad monetaria participa en el mercado cambiario con el objetivo de moderar movimientos abruptos del tipo de cambio y mantener una mayor estabilidad del sol.

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“(En) el euro no interviene (el banco central), nosotros sí intervenimos. Lo que buscamos es reducir la volatilidad excesiva. Por eso no es tan diferente [la volatilidad del sol] a la del euro y sí es mucho menor que la de los países vecinos”, puntualizó.

De esta manera, el banco central resaltó que la intervención cambiaria permite que la moneda peruana tenga un comportamiento más estable frente a episodios de incertidumbre internacional, diferenciándose de otras divisas de la región con mayores fluctuaciones.

Durante el Encuentro Económico Regional Loreto, el jefe del BCRP también expresó su preocupación por el bajo avance de la economía peruana, pese al impulso que generan los altos precios internacionales de ciertos minerales (Crédito: Latina)

Precio del euro hoy en Perú se mantiene por debajo de los S/ 4

El tipo de cambio de venta del euro cerró este martes 30 de junio en S/ 3,895, de acuerdo con información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Con este resultado, la moneda europea registró un ligero incremento frente al cierre previo del viernes 26 de junio, cuando se ubicó en S/ 3,889.

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Pese a esta variación de corto plazo, el comportamiento del euro continúa reflejando una depreciación en comparación con hace un año. La variación acumulada de los últimos 12 meses se situó en -6,68%, ligeramente por debajo del -6,58% registrado en la jornada anterior.

La cotización corresponde al tipo de cambio de venta publicado por el BCRP y sirve como referencia para diversas operaciones comerciales y financieras. El desempeño de la divisa europea sigue respondiendo a factores internacionales, entre ellos la evolución de la economía de la zona euro, las expectativas sobre las tasas de interés y la fortaleza del dólar en los mercados globales.

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