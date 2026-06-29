Perú

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 29 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión bursátil

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,89 soles, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, lo que representa una variación porcentual de 0,01% respecto al precio anterior de 3,89 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 0,83%, aunque su variación interanual indica una bajada del 5,73%.

El euro frente al sol peruano ha experimentado una tendencia positiva en los últimos días, prolongando su crecimiento tras un repunte de 1 día. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 4,41%, por debajo de la volatilidad de referencia del 7,28%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado.

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