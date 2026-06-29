Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 29 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,89 soles, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, lo que representa una variación porcentual de 0,01% respecto al precio anterior de 3,89 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 0,83%, aunque su variación interanual indica una bajada del 5,73%.

El euro frente al sol peruano ha experimentado una tendencia positiva en los últimos días, prolongando su crecimiento tras un repunte de 1 día. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 4,41%, por debajo de la volatilidad de referencia del 7,28%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado.

PUBLICIDAD