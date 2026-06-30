Perú

Elecciones 2026: Porcentaje de ausentismo bajó con respecto a los comicios de 2021

El informe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales documenta contrastes marcados entre regiones urbanas y zonas amazónicas, donde factores como la accesibilidad y el desarrollo humano continúan determinando el nivel de participación ciudadana en el proceso electoral peruano

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La participación ciudadana en las Elecciones Generales 2026 registró una mejora respecto a los comicios del 2021.
La participación ciudadana en las Elecciones Generales 2026 registró una mejora respecto a los comicios del 2021.

Las Elecciones Generales 2026 marcaron cambios en el Perú. No solo en el sillón presidencial o en los escaños del Congreso de la República, sino también en la tendencia del ausentismo, que tuvo una reducción significativa frente a los comicios anteriores.

El informe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señala que el porcentaje de ausentismo se redujo a 24 %, cuatro puntos menos que en 2021. Este descenso sugiere una recuperación de la participación ciudadana, aunque persisten brechas geográficas y sociales que condicionan el ejercicio del voto.

“La recuperación de los niveles de asistencia evidencia un regreso a los patrones previos a la pandemia de covid-19”, se lee en el informe ‘Analítica Electoral N.° 1. Participación electoral EG 2026: ciudadanía, territorios y miembros de mesa’.

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Dinámicas regionales y sociales

La reducción del ausentismo electoral no se distribuyó de manera uniforme en todo el territorio. Regiones amazónicas y provincias fronterizas continúan mostrando los índices más altos. 

Loreto encabezó la lista con 41,5 %, mientras que Amazonas y Huancavelica alcanzaron 37,7 % y 35,8 %, respectivamente. A nivel provincial, Putumayo (Loreto) registró el mayor ausentismo del país con 66,5 %, seguido de Purús (Ucayali) con 61,7 %.

Las dificultades de transporte, la dispersión poblacional y la escasa presencia de servicios públicos figuran entre los factores estructurales que, según el reporte de la ONPE, impactan directamente en la participación.

En contraste, provincias como San Román (Puno)Cañete (Lima)Chincha (Ica)Arequipa y Tacna reportaron los niveles más bajos de ausentismo. En San Román, la asistencia superó el 80 % del padrón, lo que la convierte en uno de los polos de mayor involucramiento cívico según cifras oficiales. El análisis recogido por la ONPE sostiene que “las realidades opuestas entre regiones reflejan la complejidad del comportamiento electoral en el país”.

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En Lima Metropolitana, el ausentismo cayó de 24 % en 2021 a 20 % en 2026. Sin embargo, la situación varía según el distrito. Miraflores y San Isidro —ambos de alto desarrollo humano— presentaron tasas de ausentismo por encima del promedio, superando el 26 %.

Por otro lado, sectores como Villa El Salvador y Santa Anita registraron menos del 18 % de ausentes, mostrando una mayor conexión con la jornada electoral.

Estrategias y nuevos patrones

El estudio de la ONPE enfatiza el papel de la instalación de mesas de sufragio en centros poblados, una medida que desde 2006 ha permitido acercar el voto a zonas remotas.

En 2026, el número de centros poblados atendidos ascendió a 1.913, con 4.700 mesas de votación, lo que habilitó a más de 1,1 millones de electores a participar en sus propias localidades. “Esta estrategia ha facilitado el acceso al voto y reducido las barreras para poblaciones alejadas”, según el informe.

La participación de los miembros de mesa también mostró avances. A partir de este año, el número de suplentes sorteados por cada mesa se duplicó, pasando de tres a seis.

Esto permitió elevar la participación de miembros de mesa hasta 64,6 % y disminuir la necesidad de convocar a electores de la fila para completar la mesa. “Las mujeres registraron mayores niveles de participación que los hombres en todas las circunscripciones”, asevera el informe.

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