Pamela Franco rechaza una posible propuesta de matrimonio de Christian Cueva: “Me parecería un chiste”

El reciente viaje de Pamela Franco y Christian Cueva a Panamá despertó una ola de especulaciones sobre el futuro de la pareja. Las imágenes de ambos disfrutando de unos días juntos fuera del país alimentaron rumores sobre una posible pedida de mano e incluso sobre la posibilidad de que el futbolista estuviera planeando dar un paso más en su relación sentimental.
Sin embargo, la propia cantante se encargó de poner fin a todas esas versiones y dejó en claro que, al menos por ahora, el matrimonio no forma parte de sus planes inmediatos.
A su regreso al Perú, la intérprete de cumbia conversó con las cámaras de Amor y Fuego y respondió a diversas preguntas relacionadas con su romance con el jugador de Cienciano.
PUBLICIDAD
Durante la entrevista no solo aclaró las especulaciones sobre un supuesto compromiso, sino que también se refirió al momento que atraviesa su relación y a los temas que, considera, deben resolverse antes de pensar en una boda.
Evita comentar sobre Christian Domínguez y Karla Tarazona
Uno de los primeros temas abordados por el reportero fue el reciente matrimonio de Christian Domínguez y Karla Tarazona, una noticia que generó amplia repercusión en el mundo del espectáculo.
Sin embargo, Pamela Franco prefirió mantenerse al margen y dejó claro que no tiene interés en opinar sobre la vida sentimental de su expareja. Con evidente firmeza, la cantante explicó que hace tiempo decidió no involucrarse en asuntos relacionados con la actual vida amorosa del padre de su hija.
PUBLICIDAD
“Prefiero no opinar porque la verdad no me interesa. Ustedes saben que en un momento yo hablé del papá de mi hija, pero fueron otros temas. Sus temas personales, sus temas amorosos de hoy, mañana y después, son de él, la verdad. No me importa”, declaró.
El viaje a Panamá que fortaleció la relación
Más adelante, Pamela Franco habló sobre las vacaciones que compartió con el futbolista y explicó cuál fue el verdadero motivo detrás de esta escapada.
Según contó, ambos decidieron tomarse unos días lejos de sus obligaciones laborales para dedicarse tiempo mutuamente y fortalecer el vínculo que han venido construyendo durante los últimos meses. La cantante recordó que su relación ha estado marcada por constantes compromisos profesionales que muchas veces les han impedido disfrutar plenamente de su tiempo juntos.
PUBLICIDAD
“Nos hemos querido dar este espacio para para realmente estar bien como pareja. Nosotros hasta el día de hoy hemos vivido como una relación bastante a distancia, el trabajo siempre primero. Después de mucho, creo que es ese primer viaje juntos”, comentó.
“Me parecería un chiste”
La parte más llamativa de la entrevista llegó cuando el reportero le consultó directamente sobre los rumores que apuntaban a una posible propuesta de matrimonio por parte de Christian Cueva. Lejos de mostrarse emocionada ante esa posibilidad, Pamela Franco sorprendió con una respuesta contundente.
La cantante negó rotundamente haber recibido un anillo de compromiso durante el viaje a Panamá y aseguró que una propuesta en las circunstancias actuales no tendría sentido para ella. “Que él venga a pedirme matrimonio en este momento, la verdad que a mí me molestaría. A mí me parecería un chiste. Porque yo no me voy a prestar a que me dé un anillo: ‘¡Ah, el video!’ porque es una tontería”, manifestó.
PUBLICIDAD
Sus palabras llamaron la atención debido a que muchas personas esperaban una reacción completamente distinta. Sin embargo, la artista explicó que una decisión tan importante debe darse en un contexto adecuado y no como respuesta a la presión mediática o a las especulaciones del entorno.
La condición que pone antes de pensar en una boda
Pamela Franco también explicó que existe un motivo fundamental por el cual considera inapropiado hablar de matrimonio en este momento. Según señaló, Christian Cueva todavía debe resolver asuntos pendientes relacionados con su situación legal y sentimental con Pamela López, madre de sus hijos y con quien aún mantiene un proceso sin concluir.
Para la cantante, cualquier conversación sobre compromiso o boda debe esperar hasta que esa etapa quede completamente cerrada. “El día que sí, Dios mediante, él ahorita ya termine y culmine esos asuntos y quiera, porque le tiene que nacer a él, esa es otra historia. Mientras, no, la payasa ahí sería yo”, afirmó.
PUBLICIDAD
Una relación que sigue avanzando paso a paso
A pesar de descartar una boda en el corto plazo, Pamela Franco dejó claro que atraviesa un momento positivo junto a Christian Cueva. Las declaraciones ofrecidas tras su regreso de Panamá muestran a una pareja que busca consolidarse poco a poco, priorizando la estabilidad emocional y el fortalecimiento de su vínculo antes que los anuncios espectaculares o los grandes gestos mediáticos.
La cantante también dejó entrever que no descarta un compromiso en el futuro, aunque considera que este debe llegar de manera natural y en las condiciones adecuadas.
Más Noticias
Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: con el 95.352% de los votos escrutados, Roberto Sánchez supera a Keiko Fujimori
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sigue con el conteo oficial de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El organismo pidió a los partidos políticos a esperar el 100% del procesamiento de las actas
Gana Diario: resultados del 8 de junio del último sorteo
Esta lotería peruana realiza un sorteo diariamente a las 20:30 horas. Descubra si se rompió el pozo millonario
¿Qué pasó un 9 de junio en el Perú?: el día que muere Sara Hellen, nació el Atlético Chalaco y el Presbítero Maestro se convirtió en museo
Fútbol, arte, leyenda y política confluyen en el 9 de junio, una de las fechas más cargadas del calendario peruano. Desde la fundación del Club Atlético Chalaco en 1902 hasta la conversión del cementerio Presbítero Maestro en museo en 1999, pasando por el misterio de la “vampira de Pisco”, esta fecha condensa siglos de historia nacional
Gisela Valcárcel marca distancia con Edson Dávila y aclara cómo quedó su vínculo: “Tengo respeto por él, pero mis amigos son pocos”
La conductora explicó que mantiene respeto y buenos deseos hacia el popular ‘Giselo’, pero precisó que su círculo cercano es muy reducido, en una entrevista que volvió a poner su vida profesional bajo la lupa
Juan Pablo II sumó a Hugo Ancajima, tricampeón con Universitario, como préstamo para el Torneo Clausura de Liga 1 2026
El club de Chongoyape confirmó que el defensor llega desde Universitario de Deportes como cesión hasta fin de año, con la meta de tener continuidad y reforzar también la participación en la Copa de la Liga
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD