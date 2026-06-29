Perú

¿Te tocó trabajar hoy lunes 29 de junio? Así debe ser tu pago según la ley

Si trabajas en el Día de San Pedro y San Pablo y no te dan descanso sustitutorio, la ley ordena que cobres triple por tu jornada. Pero no es el único considerando

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Dos vitrales con figuras de hombres barbudos, cada uno con nimbo dorado. Uno sostiene una espada y el otro una llave y un libro
Perú celebra el 29 de junio San Pedro y San Pablo como feriado nacional obligatorio para el sector público y privado.

Hoy lunes 29 de junio se celebra en Perú el Día de San Pedro y San Pablo, una fecha reconocida como feriado nacional obligatorio tanto para el sector público como para el privado, según lo establece la legislación laboral vigente.

El calendario 2026 contempla 16 feriados de descanso obligatorio, y su cumplimiento es obligatorio para todas las empresas, independientemente de su tamaño o rubro.

Diferencias entre feriado, feriado nacional obligatorio y día no laborable

La normativa peruana diferencia entre feriados nacionales obligatorios y días no laborables. Los feriados nacionales son fechas establecidas por ley en las que el trabajador no está obligado a laborar y, si lo hace, debe recibir una compensación especial.

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La confusión suele surgir en los centros de trabajo cuando se mezclan ambos conceptos, lo que puede afectar el cumplimiento de los derechos laborales. Según Jimmy Huatuco, líder de implementaciones en Buk Perú, conocer estas diferencias resulta clave para evitar errores en la gestión del personal.

El feriado nacional obligatorio por San Pedro y San Pablo implica descanso remunerado o un pago que puede llegar al triple de la remuneración diaria. (Europa Press)
El feriado nacional obligatorio por San Pedro y San Pablo implica descanso remunerado o un pago que puede llegar al triple de la remuneración diaria. (Europa Press)

Cómo se paga el trabajo en feriado nacional

El pago de los feriados nacionales está contemplado en la ley peruana. Cuando un trabajador no labora en feriado, ese día se remunera como parte de la remuneración mensual habitual y está sujeto a los descuentos legales (AFP, ONP, ESSALUD, entre otros).

Pero, si el trabajador presta servicios en un feriado sin descanso sustitutorio, recibe tres conceptos: el pago habitual por el día feriado, la remuneración por las horas efectivamente trabajadas y un adicional de 100% sobre la remuneración diaria como sobretasa. En la práctica, esto puede significar hasta el triple de la remuneración diaria regular.

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Derechos del trabajador y acciones ante incumplimientos

El respeto a los feriados nacionales constituye un derecho laboral fundamental. Si una empresa exige trabajar en un día feriado nacional sin ofrecer el pago extra o un descanso compensatorio, el trabajador puede rechazar la obligación, pues no puede ser forzado a laborar en esa fecha sin su consentimiento.

Además, tiene la opción de solicitar asesoría o iniciar un reclamo ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) u otras entidades competentes para hacer valer su derecho. Documentar el caso a través de comunicaciones escritas, como correos o memorandos, ayuda a respaldar cualquier reclamo o denuncia formal.

Nuevo criterio de Sunafil incentiva que trabajadores ya no acumulen ni posterguen vacaciones
El incumplimiento de las reglas sobre feriado nacional en Perú puede derivar en reclamos ante Sunafil y multas que van desde S/1.058 hasta más de S/24.000.

Me pagaron como cualquier día: ¿A cuánto pueden llegar las multas?

El incumplimiento de las reglas sobre feriados nacionales constituye una infracción muy grave según la legislación laboral. Las multas varían según el tamaño y la categoría de la empresa, y pueden ir desde S/1.058 hasta más de S/24.000.

Este marco sancionador busca asegurar el respeto a los derechos laborales y promover un entorno de trabajo justo tanto para trabajadores como para empleadores.

La importancia de los feriados nacionales en el entorno laboral

Los feriados nacionales no solo representan un derecho para los trabajadores, sino que también contribuyen a una gestión responsable de las operaciones empresariales.

El correcto cumplimiento de estas fechas garantiza estabilidad en las relaciones laborales y previene conflictos entre empleadores y empleados. Para quienes tengan dudas sobre la aplicación de la norma o sus derechos, la recomendación es acudir a fuentes oficiales o buscar orientación ante instancias especializadas.

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