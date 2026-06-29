Perú

Sicario irrumpe en escuela de manejo en Ate y dispara contra joven trabajadora: local no había recibido amenazas previas

El ataque generó consternación entre vecinos y trabajadores de la zona. Pese a la llegada de equipos de emergencia, la joven falleció en el lugar

Guardar
Google icon
Cámaras de seguridad registraron el momento en que un sicario llega en motocicleta a una escuela de manejo en Ate, ingresa al local y dispara contra una joven trabajadora que se encontraba en su escritorio. Tras el ataque, el agresor huye junto a su cómplice en el mismo vehículo, mientras la víctima queda tendida en el interior del establecimiento y testigos intentan auxiliarla. Fuente: Latina Noticias

Un sicario ingresó con total frialdad a una escuela de manejo en Ate y disparó varias veces contra una joven trabajadora que se encontraba en su escritorio, en pleno horario laboral. El ataque, ocurrido a plena luz de la tarde, dejó en shock a quienes se encontraban dentro y alrededor del local.

La víctima no tuvo tiempo de reaccionar. El atacante llegó en motocicleta junto a un cómplice, ingresó directamente al establecimiento y ejecutó el ataque en cuestión de segundos, antes de huir por la avenida Vista Alegre.

El violento hecho ha generado consternación en la zona, donde vecinos y trabajadores fueron testigos indirectos de la escena. La joven falleció pese a los esfuerzos de auxilio de los equipos de emergencia que llegaron al lugar.

PUBLICIDAD

Interior de escuela de manejo con un hombre con casco caminando y una mujer sentada en un escritorio con un ordenador. Mueble, bidón de agua y plantas
Un sicario con casco ingresa a una escuela de manejo en Ate mientras una trabajadora permanece en su escritorio. (Captura Latina Noticias)

Sicario llega con cómplice en moto y abre fuego dentro de escuela de manejo

De acuerdo con Latina Noticias, las cámaras grabaron cómo un sujeto caminó en dirección a la escuela de manejo con un casco en la mano. Antes de ingresar, le “pasó la voz” a un cómplice que lo esperaba en una motocicleta y luego se colocó el casco mientras el vehículo avanzaba.

Dentro de la oficina se encontraba Priscila Ariethna Sangama Ochavano, de 27 años, mirando su computadora mientras esperaba a sus clientes. En ese momento advirtió el ingreso de una persona: era el sicario. La joven lo miró directamente y, de inmediato, el atacante disparó varias veces.

Tras los disparos, Priscila cayó al suelo. El sicario y su cómplice escaparon a bordo de la motocicleta en sentido contrario por la avenida Vista Alegre, frente a transeúntes que circulaban por la zona.

PUBLICIDAD

Tres capturas de video de vigilancia muestran a un hombre con casco caminando en una calle, ingresando a un local y una mujer sentada en un escritorio
Cámaras de seguridad registran la secuencia del ataque armado perpetrado por un sicario contra una trabajadora en una escuela de manejo de Ate, Lima, Perú. (Composición: Infobae Perú)

Escuela de manejo descarta amenazas previas antes del ataque armado

La víctima fue identificada como Priscila Ariethna Sangama Ochavano, de 27 años, quien trabajaba como secretaria en la escuela de manejo desde hacía menos de un año. Según información de su entorno, cumplía labores administrativas y se encontraba atendiendo su computadora cuando ocurrió el ataque.

Personas cercanas señalaron que la joven no habría recibido amenazas previas ni mostrado indicios de estar en riesgo. Incluso, testigos indicaron que mantuvo comunicación normal con conocidos horas antes del crimen, lo que ha incrementado la conmoción por el hecho.

De acuerdo con trabajadores del establecimiento, la escuela de manejo no habría sido objeto de amenazas ni extorsiones previas, por lo que el ataque tomó completamente por sorpresa a todo el personal. Tras el hecho, los empleados evitaron dar declaraciones formales a la prensa.

El caso es investigado por la Policía Nacional del Perú Policía Nacional del Perú, a través de la comisaría de Vitarte. Los agentes vienen recopilando testimonios, revisando cámaras de seguridad y realizando diligencias para identificar a los responsables y establecer el móvil del crimen.

Temas Relacionados

AteSicariatoperu-noticiasCriminalidad

Más Noticias

El siguiente paso de Ignacio Buse en Wimbledon 2026: rival y programación de su partido de segunda ronda

El tenista peruano afronta un nuevo desafío en el Grand Slam londinense con la ilusión de seguir avanzando en el torneo tras su debut triunfal y consolidar su buen momento en el césped

El siguiente paso de Ignacio Buse en Wimbledon 2026: rival y programación de su partido de segunda ronda

Tula Rodríguez confiesa que quiere volver a enamorarse: “Me gustaría conocer a alguien”

La conductora de televisión afirma que la distancia de su hija y los años la han hecho reflexionar sobre tener un compañero de vida

Tula Rodríguez confiesa que quiere volver a enamorarse: “Me gustaría conocer a alguien”

Incendio de gran magnitud en el Cercado de Lima: bomberos controlan siniestro en un almacén de la avenida Colonial

Esta emergencia activó el despliegue de varias unidades de bomberos y generó explosiones en un almacén de plásticos. Autoridades temen que el fuego se extienda a un taller automotriz

Incendio de gran magnitud en el Cercado de Lima: bomberos controlan siniestro en un almacén de la avenida Colonial

Países Bajos vs Marruecos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Los ‘leones del atlas’ tendrán un duro desafío ante la ‘naranja mecánica’ por un lugar entre los 16 mejores del certamen. Sigue las incidencias del encuentro

Países Bajos vs Marruecos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Dónde ver Brasil vs Japón HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos del Mundial 2026

El equipo bajo la dirección de Carlo Ancelotti buscará eliminar a un rival asiático reconocido por su ritmo intenso de juego. Conoce los pormenores del cotejo

Dónde ver Brasil vs Japón HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Terremoto en Venezuela: Cancillería anuncia evacuación de ciudadanos peruanos en situación vulnerable

Terremoto en Venezuela: Cancillería anuncia evacuación de ciudadanos peruanos en situación vulnerable

Avión de la Fuerza Aérea del Perú llegó a Caracas con 14.5 toneladas de alimentos, carpas, ropa de abrigo y otros bienes

Perú eligirá más de 13 mil autoridades en las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre

Fuerza Popular, Perú Libre y APP recibieron más de S/2,6 millones mediante descuentos por planilla aplicados a trabajadores del Congreso

Abogado personal de José Balcázar obtuvo contrato de S/ 30.000 en Despacho Presidencial sin tener experiencia previa

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez confiesa que quiere volver a enamorarse: “Me gustaría conocer a alguien”

Tula Rodríguez confiesa que quiere volver a enamorarse: “Me gustaría conocer a alguien”

Los Mirlos celebran que su cumbia acompañe los goles de Argentina en el Mundial 2026: “Un orgullo indescriptible y una victoria”

Pamela López se sincera sobre su crecimiento personal en su matrimonio con Christian Cueva: “Nunca construí nada”

‘Majo con sabor’ reaparece tras cirugía de reducción de senos y revela cómo luce: “Tienen el tamaño perfecto”

Deysi Araujo celebra fallo a su favor con Susy Díaz, y sus amigas, pero vuelve a enfrentar reclamos de vecinos: “Ni siquiera puedo hablar”

DEPORTES

El siguiente paso de Ignacio Buse en Wimbledon 2026: rival y programación de su partido de segunda ronda

El siguiente paso de Ignacio Buse en Wimbledon 2026: rival y programación de su partido de segunda ronda

Países Bajos vs Marruecos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Dónde ver Brasil vs Japón HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos del Mundial 2026

Diego Penny explotó contra la directiva de Sporting Cristal por no fichar a Pablo Lavandeira: “Necesita jerarquía en el equipo”

Histórico debut de Ignacio Buse en Wimbledon: rompió una sequía de más de 30 años para el tenis peruano