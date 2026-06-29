Sicario irrumpe en escuela de manejo en Ate y dispara contra joven trabajadora: local no había recibido amenazas previas

Cámaras de seguridad registraron el momento en que un sicario llega en motocicleta a una escuela de manejo en Ate, ingresa al local y dispara contra una joven trabajadora que se encontraba en su escritorio. Tras el ataque, el agresor huye junto a su cómplice en el mismo vehículo, mientras la víctima queda tendida en el interior del establecimiento y testigos intentan auxiliarla. Fuente: Latina Noticias

Un sicario ingresó con total frialdad a una escuela de manejo en Ate y disparó varias veces contra una joven trabajadora que se encontraba en su escritorio, en pleno horario laboral. El ataque, ocurrido a plena luz de la tarde, dejó en shock a quienes se encontraban dentro y alrededor del local.

La víctima no tuvo tiempo de reaccionar. El atacante llegó en motocicleta junto a un cómplice, ingresó directamente al establecimiento y ejecutó el ataque en cuestión de segundos, antes de huir por la avenida Vista Alegre.

El violento hecho ha generado consternación en la zona, donde vecinos y trabajadores fueron testigos indirectos de la escena. La joven falleció pese a los esfuerzos de auxilio de los equipos de emergencia que llegaron al lugar.

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Un sicario con casco ingresa a una escuela de manejo en Ate mientras una trabajadora permanece en su escritorio. (Captura Latina Noticias)

Sicario llega con cómplice en moto y abre fuego dentro de escuela de manejo

De acuerdo con Latina Noticias, las cámaras grabaron cómo un sujeto caminó en dirección a la escuela de manejo con un casco en la mano. Antes de ingresar, le “pasó la voz” a un cómplice que lo esperaba en una motocicleta y luego se colocó el casco mientras el vehículo avanzaba.

Dentro de la oficina se encontraba Priscila Ariethna Sangama Ochavano, de 27 años, mirando su computadora mientras esperaba a sus clientes. En ese momento advirtió el ingreso de una persona: era el sicario. La joven lo miró directamente y, de inmediato, el atacante disparó varias veces.

Tras los disparos, Priscila cayó al suelo. El sicario y su cómplice escaparon a bordo de la motocicleta en sentido contrario por la avenida Vista Alegre, frente a transeúntes que circulaban por la zona.

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Cámaras de seguridad registran la secuencia del ataque armado perpetrado por un sicario contra una trabajadora en una escuela de manejo de Ate, Lima, Perú. (Composición: Infobae Perú)

Escuela de manejo descarta amenazas previas antes del ataque armado

La víctima fue identificada como Priscila Ariethna Sangama Ochavano, de 27 años, quien trabajaba como secretaria en la escuela de manejo desde hacía menos de un año. Según información de su entorno, cumplía labores administrativas y se encontraba atendiendo su computadora cuando ocurrió el ataque.

Personas cercanas señalaron que la joven no habría recibido amenazas previas ni mostrado indicios de estar en riesgo. Incluso, testigos indicaron que mantuvo comunicación normal con conocidos horas antes del crimen, lo que ha incrementado la conmoción por el hecho.

De acuerdo con trabajadores del establecimiento, la escuela de manejo no habría sido objeto de amenazas ni extorsiones previas, por lo que el ataque tomó completamente por sorpresa a todo el personal. Tras el hecho, los empleados evitaron dar declaraciones formales a la prensa.

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El caso es investigado por la Policía Nacional del Perú Policía Nacional del Perú, a través de la comisaría de Vitarte. Los agentes vienen recopilando testimonios, revisando cámaras de seguridad y realizando diligencias para identificar a los responsables y establecer el móvil del crimen.