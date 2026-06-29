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Christian Domínguez sobre la opinión de Michelle Alexander de que no es actor: “Eso es verdad, a ella le perdono todo”

El cantante de cumbia se refirió a la productora que le dio una oportunidad en la ficción y resaltó el respeto que tiene por ella

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Retrato de Christian Domínguez con camisa rosada y Michelle Alexander con blusa estampada y anteojos negros
Christian Domínguez y Michelle Alexander en un retrato dual, él aborda sus declaraciones sobre su faceta actoral.

El cantante de cumbia Christian Domínguez respondió con humor a las afirmaciones de la productora Michelle Alexander, quien sostuvo que “no es actor” y que no lo convoca para sus novelas por priorizar los retoques estéticos. Alexander indicó que prefiere a André Silva, a quien considera un profesional del arte dramático, y destacó que Domínguez ha centrado su atención en su imagen.

“André es actor, profesional. Lo que ha tenido Christian es actitud. Después no sé qué pasó, no ha sabido manejar su vida profesional ni privada, y se puso más poto”, declaró la productora, trome.

Consultado sobre estos comentarios, Christian Domínguez reconoció la diferencia profesional entre él y Silva. “Es la verdad. Si me preguntas quién es mejor, diría lo mismo, porque André es un actor de profesión, por eso lo admiro”, manifestó el cantante.
Una mujer con gafas y un hombre con camisa sin mangas junto a micrófonos, con una imagen de mujer rubia sonriente en el fondo
Christian Domínguez, con su brazo alrededor de Michelle Alexander, ofrece declaraciones a la prensa sobre los comentarios de ella acerca de su desempeño actoral. (América TV)

Además, subrayó que nunca se ha considerado actor y que siempre agradecerá a Alexander por haberle dado responsabilidades en el mundo de la ficción. “Yo siempre dije que no soy actor. Siempre voy a agradecerle a Michelle por darme responsabilidades tan grandes”, afirmó Domínguez.

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En la entrevista, el artista también se refirió con ironía a los rumores sobre intervenciones estéticas. “Ja, ja, ja... mi madre es así y dirá que me puse poto, que me operé la nariz, las peptonas, los tatuajes y mi tamaño; que soy un ropero de 96 kilos”. Añadió que en los últimos meses bajó seis kilos debido al tratamiento que sigue junto a su pareja, quien está embarazada. “A Michelle le perdono todo, siempre estaré agradecido con ella”, señaló.

Sobre la consulta acerca de si su cambio físico es producto de ejercicios o cirugías, Christian Domínguez explicó: “Las dos cosas, ja, ja, ja... son ejercicios con peptonas. Sin ejercicio no pasa nada, lo recomiendo, depende de cada uno que le dé resultado”.

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Michelle Alexander explica por qué ya no llama a Christian Domínguez para sus novelas. Youtube: 'Q'Bochinche'.
Michelle Alexander explica por qué ya no llama a Christian Domínguez para sus novelas. Youtube: 'Q'Bochinche'.

La conversación retrata a un Christian Domínguez autocrítico sobre su papel en la televisión y agradecido por las oportunidades brindadas fuera de la música. La comparación con André Silva y los comentarios de Michelle Alexander reavivaron la discusión sobre los perfiles profesionales en la ficción nacional.

Michelle Alexander celebró el aniversario de ‘Del Barrio’ y reunió a sus figuras

Michelle Alexander organizó una celebración especial por el aniversario de Del Barrio Producciones, donde reunió a las principales figuras que formaron parte de las exitosas ficciones de la empresa. El evento, realizado semanas después de que la productora cumpliera 70 años, sirvió como homenaje a sus 50 años de trayectoria profesional y a las dos décadas de existencia de la productora que fundó junto a sus hijos. La noche estuvo amenizada por Grupo 5 y contó con la presencia de actores, conductores y personajes del espectáculo que crecieron bajo el sello de Del Barrio.

Durante la celebración, Michelle Alexander expresó su orgullo por el recorrido de la productora y el aporte de quienes participaron en sus proyectos. “No puedo creer que cumplamos veinte años, hemos pasado de todo en este tiempo, me siento feliz y orgullosa de cada serie o novela, y de todos los talentos que nos han acompañado frente y detrás de cámaras“, declaró la empresaria a Trome.

Un hombre, una mujer mayor con gafas y una mujer joven posan sonrientes en una alfombra morada. Hay carteles de fondo con la leyenda 'Del Barrio Producciones'
El aniversario de Del Barrio Producciones reunió otra vez a María Grazia Gamarra y Christian Domínguez, protagonistas de Mi amor, el Wachimán.

Uno de los momentos destacados de la velada fue el reencuentro de María Grazia Gamarra y Christian Domínguez, quienes volvieron a coincidir después de protagonizar juntos ‘Mi amor, el Wachimán’. Ambos recordaron el impacto de la telenovela en la televisión nacional y compartieron mensajes de afecto en redes sociales. Domínguez publicó un video del reencuentro y escribió: “Siempre es increíble volver a juntarnos, demasiada admiración, cariño y recuerdos“.

Por su parte, María Grazia Gamarra agradeció la confianza de Michelle Alexander y destacó el vínculo profesional que los une: “Gracias, Michelle Alexander, por creer en mí. Te admiro y te quiero. Por muchos años más, Del Barrio Producciones“, publicó la actriz. El aniversario se consolidó como una oportunidad para celebrar la historia y el legado de la productora en la ficción local.

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