El regreso del fujimorismo: cómo Keiko Fujimori logró llegar a Palacio de Gobierno después de cuatro intentos

Keiko Fujimori ganó la Presidencia de Perú en su cuarto intento, tras imponerse en la segunda vuelta a Roberto Sánchez, y espera la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha logrado llegar a Palacio de Gobierno en su cuarto intento y espera, con los resultados al 100%, que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la proclame como ganadora del balotaje.

La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) se impuso en la segunda vuelta frente a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, después de más de diez años marcados por fracasos en cadena, procesos judiciales y una profunda polarización que genera su apellido en el país.

El conteo oficial le asignó 9.223.396 votos, lo que representa el 50,135 %, mientras que su adversario obtuvo 9.173.755 respaldos, equivalentes al 49,865 %. La diferencia final fue de 49.641 votos, uno de los márgenes más estrechos de la historia.

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La victoria representa el retorno del fujimorismo al sillón presidencial luego de 26 años. El movimiento fundado por el exdictador no ocupaba la presidencia desde noviembre de 2000, cuando él renunció desde Japón después de la caída de su régimen.

Su victoria pone fin a una serie de tres derrotas electorales consecutivas y se produce luego del fallecimiento de su padre y de la anulación del juicio por presunto lavado de activos

Par la única integrante de su familia activa en política, la victoria pone fin a una serie de tres derrotas consecutivas. En 2011 perdió el balotaje ante Ollanta Humala; en 2016 fue superada por Pedro Pablo Kuczynski por poco más de 40.000 votos; y en 2021 cayó ante Pedro Castillo por una diferencia mínima, resultado que no reconoció y que la llevó a denunciar un presunto fraude electoral sin pruebas concluyentes.

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Cinco años después, la lideresa de Fuerza Popular consiguió revertir esa historia. Lo hizo tras una campaña en la que volvió a disputar voto a voto la segunda vuelta y logró una ventaja definitiva sobre Sánchez, suficiente para convertirse en la próxima presidenta

A diferencia de sus candidaturas anteriores, esta vez llegó a la contienda sin su padre, fallecido en septiembre de 2024; sin su esposo y padre de sus dos hijas, el estadounidense Mark Vito Vilanella, del que se divorció en 2022; y librada, gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional, de un juicio donde estaba acusada por lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales.

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Fujimori ha pedido superar la confrontación, anunció que su equipo incluirá figuras ajenas a su partido y prometió resultados en los primeros meses de gestión. “Esta elección ya acabó. Ahora lo que tenemos que fijarnos es qué vamos a hacer los próximos cinco años”, afirmó al agradecer el respaldo ciudadano.

Fujimori anunció la formación de un gabinete con figuras independientes y ajenas a su partido, y planteó como prioridades la seguridad, la reactivación del Estado y el diálogo con sectores opositores

La virtual mandataria también ofreció convocar a profesionales independientes para integrar su gabinete y sostuvo que su prioridad será recuperar la seguridad, reactivar el Estado y tender puentes con los sectores que no respaldaron su candidatura.

Con el escrutinio concluido, queda a la espera de la proclamación del JNE, paso previo para asumir la Presidencia el próximo 28 de julio.

Perfil político

La mayor de cuatro hijos de Fujimori estudió Administración de Empresas en la Universidad de Boston (EE.UU.), tras lo cual siguió una Maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Columbia.

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En 1994, se convirtió en la primera dama más joven en la historia de América, con tan solo 19 años, tras el divorcio de sus padres, un cargo que ejerció hasta noviembre de 2000, cuando su padre renunció a la Presidencia por fax desde Japón en medio de un gigantesco escándalo de corrupción.

Luego de residir durante varios años en Estados Unidos, regresó a Perú en 2005 y al año siguiente se le eligió como congresista con la mayor votación para el Congreso.

Años después, durante el Gobierno de Kuczynski, se enfrentó con su hermano Kenji, al oponerse al acercamiento de este con el entonces gobernante para buscar un indulto para su padre, quien cumplía 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, tras su extradición desde Chile en 2007.

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