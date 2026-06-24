Shirley Arica critica a Pamela López tras su experiencia en La Granja VIP: “Era muy dramática, demasiado llorona”

Shirley Arica critica a Pamela López tras su experiencia en La Granja VIP

Shirley Arica, ganadora de La Granja VIP,, ganadora de La Granja VIP, ofreció una entrevista a Sin más que decir en la que compartió su experiencia al convivir con Pamela López durante la grabación del reality. Durante la charla, la modelo no dudó en calificar a su compañera como una persona “dramática” y “llorona”, resaltando que su actitud resultó incómoda para varios de los participantes.

“Es muy dramática, demasiado llorona”, afirmó Arica en el espacio conducido por YouTube. La modelo peruana añadió que López solía victimizarse con frecuencia en situaciones cotidianas dentro de la casa. “Siento que se victimizaba demasiado”, relató, haciendo referencia a episodios de discusión y tensión que se vivieron durante la competencia.

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Según describió la ganadora de La Granja VIP, las discusiones entre Pamela López y Paul Michael, pareja en ese entonces y otro de los concursantes, ocurrieron en varias ocasiones y frente a los demás participantes.

“Se peleaban en el baño y luego salían al cuarto, por ejemplo. Todos estábamos ahí y ellos seguían peleando. No les importaba que nosotros estuviéramos presentes”, recordó Arica en la entrevista. La modelo resaltó que la intensidad de estos enfrentamientos afectó la convivencia, ya que la pareja no intentaba disimular las diferencias ni ante las cámaras ni frente a sus compañeros.

La modelo relató los episodios de tensión vividos con López, a quien acusó de buscar la compasión de sus compañeros y protagonizar constantes escenas emocionales dentro de la casa. Sin más que decir/ YouTube

Cansada de su comportamiento

Arica también mencionó que la actitud de Pamela López incomodó a más de uno en la casa, ya que la expareja de Cueva solía manifestar sus emociones con lágrimas y reproches. “Una mujer así, de verdad que me da flojera”, reconoció la modelo. La percepción de Arica sobre el comportamiento de López se vio reforzada por el testimonio de otros participantes, quienes coincidieron en que las escenas emocionales de la concursante se volvieron habituales.

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Uno de los momentos más tensos ocurrió durante una discusión por una bolsa de basura y un plato de comida. El episodio, que fue transmitido en el programa 24/7, desató una ola de comentarios negativos hacia Pamela López en las redes sociales. “Ahí le hicieron un hate de alma a la gente”, comentó Arica sobre la reacción del público ante la actitud de López. Para la modelo, la exposición de estos conflictos contribuyó a que la audiencia formara una imagen poco favorable de la participante.

Pamela López quedó en segundo lugar en La Granja VIP. YouTube

En otro pasaje de la entrevista, Shirley Arica relató que el comportamiento de Pamela López no solo se limitaba a las discusiones con Paul Michael, sino que también se extendía a la interacción con el resto del grupo. La ganadora de La Granja VIP aseguró que López solía buscar la comprensión y el apoyo de quienes la rodeaban, aunque la manera en la que expresaba sus sentimientos generaba incomodidad.

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El paso de Pamela López por La Granja VIP estuvo marcado por episodios de alta carga emocional y conflictos con otros participantes. Pese a los detractores ganados, también generó una gran comunidad, logrando ubicarla en el segundo lugar del reality de convivencia.

Niega beso con su ex

El martes 23 de junio, Shirley Arica se presentó en el programa Magaly TV La Firme para aclarar el ‘ampay’ que la vinculó con su expareja Ivo Ezeta. La influencer negó que hubiese existido algún beso y sostuvo que la situación se trató solo de una reunión social en un local relacionado al entorno laboral de su exnovio.

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Durante la entrevista, Arica fue enfática al indicar que no hubo acercamientos románticos, más allá de un baile. “Se lo juro, no hubo ningún beso, estamos bailando sí”, aseguró ante Magaly Medina. La modelo recalcó que pediría revisar las cámaras del lugar para confirmar su versión y rechazó que la presencia de su ex limite sus actividades sociales. “Un bailecito no se le niega a nadie… no veo un beso, no veo ni pico, ni chape, ni nada”, afirmó.

La modelo dejó en claro que está soltera. Negó beso con su ex y asegura que no le falló al actor argentino | Magaly TV La Firme

La exintegrante de ‘La Granja VIP’ también detalló cómo reaccionó Pablo Heredia, su actual saliente, al enterarse de la controversia. Según relató, conversaron sobre el tema y le explicó que la situación no pasó de un baile y un coqueteo. “Sí me habla, ya hemos hablado, igual yo le he explicado que no ha habido beso, chape, nada, simplemente hay baile, coqueteo… soy coqueta por naturaleza”, confesó.

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Shirley Arica remarcó que se encuentra soltera y que tiene libertad para socializar sin restricciones. Además, descartó cualquier intención de reconciliación con su ex y definió su vínculo como una amistad. “No hay beso, no hay nada… es mi amigo, lo quiero bastante”, concluyó.