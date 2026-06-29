Perú tomó el modelo de Corea del Sur para su plan maestro de carreteras inteligentes

La implementación del modelo coreano de carreteras inteligentes se convirtió en una política nacional en Perú tras la promulgación oficial del Plan Maestro de Gestión de Carreteras Inteligentes para la Red Vial Nacional. El anuncio se realizó durante un evento en el auditorio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú el 25 de junio, según informó el propio organismo en sus canales oficiales y fue confirmado por el Ministerio de Tierras, Infraestructura y Transporte de Corea del Sur.
La iniciativa surge a partir de un proyecto de ayuda oficial al desarrollo (AOD) impulsado por el Gobierno de Corea del Sur, con participación directa de la Korea Expressway Corporation (KEC). El plan, ejecutado entre julio de 2024 y junio de 2025, contempla la aplicación de soluciones tecnológicas avanzadas para la gestión del tráfico y la prevención de desastres en la principal vía del país sudamericano.
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Un modelo coreano para la modernización vial peruana
La adopción del Plan Maestro de Gestión de Carreteras Inteligentes representa un cambio en la administración de la infraestructura vial en Perú. El programa, elaborado por la Korea Expressway Corporation, definió estrategias para un tramo de 1.560 kilómetros de la Carretera Panamericana, eje central del transporte nacional. El documento incluye la identificación de proyectos futuros y el diseño de sistemas inteligentes para el monitoreo del tránsito y la atención ante emergencias.
Según informó el Ministerio de Tierras, Infraestructura y Transporte de Corea del Sur, la promulgación del plan como documento legal refuerza la cooperación bilateral y posiciona a las empresas coreanas como actores clave en la transformación digital del sector transporte en la región andina. El plan prevé la integración de sistemas de información en tiempo real, sensores y plataformas de gestión centralizada para optimizar la circulación vehicular y reducir los riesgos asociados a fenómenos naturales.
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Próximos pasos: tecnología coreana en el corredor Lima-Chancay
A partir del mes próximo, el Gobierno coreano iniciará el estudio de viabilidad para la implementación de un sistema inteligente de transporte (ITS) en el corredor Lima-Chancay. El proyecto apunta a instalar sistemas de gestión automatizada, control de tráfico y respuesta ante incidentes en una de las rutas más transitadas de la capital peruana.
La experiencia previa de Corea del Sur en el desarrollo de carreteras inteligentes y la activa participación de empresas privadas del país asiático se consideran elementos clave para el éxito del plan. Según información oficial, se espera que la puesta en marcha de estos sistemas fomente la expansión internacional de las firmas coreanas y sirva de ejemplo para otros proyectos en América Latina.
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En 2019, un plan maestro de transporte desarrollado por Corea en Colombia fue integrado como política nacional en 2022, lo que dio lugar a una serie de proyectos derivados con participación privada. El caso peruano sigue esa misma línea, con la expectativa de que la transferencia de tecnología y el intercambio de conocimientos aceleren la modernización del sector vial en la región.
Reestructuración
La reestructuración de las vías de transporte en el Perú atraviesa una fase de profunda transformación impulsada por grandes proyectos de infraestructura destinados a reducir la brecha de conectividad interna. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) enfoca sus esfuerzos en megaobras de alto impacto, como el avance del proyecto de la Nueva Carretera Central —que prevé reducir los tiempos de viaje a la mitad a través de infraestructuras complejas como el Túnel Pariachi—, junto con inversiones masivas en la modernización de los principales aeropuertos regionales y redes viales concesionadas. Este despliegue técnico y de capital busca optimizar las cadenas de suministro y potenciar el comercio exterior, integrando de manera eficiente las diversas regiones del territorio nacional.
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En el ámbito urbano, el rediseño vial se concentra en Lima y Callao mediante una estrategia orientada hacia la formalización y la integración masiva. A través de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y recientes normativas que sientan las bases para un Sistema Integrado de Transporte (SIT) a nivel nacional, se priorizan los estudios y conexiones de las futuras Líneas 3 y 4 del Metro de Lima para unificarlas con los corredores existentes y la Línea 1. Este reordenamiento contempla la futura implementación de un sistema de recaudo interoperable con tarifa única y un control estricto del chatarreo y del régimen de permanencia vehicular, apuntando a sustituir la actual fragmentación y el transporte informal por una red de movilidad urbana sostenible y predecible.
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