El turismo peruano en Brasil marca un récord histórico y crece 20,59% en cinco meses

El flujo de turistas peruanos hacia Brasil alcanzó un máximo histórico entre enero y mayo de 2026, con un crecimiento del 20,59% respecto al mismo periodo del año anterior, según informó la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur).
De acuerdo con el reporte difundido por la agencia, 89.657 visitantes procedentes de Perú eligieron destinos brasileños durante los primeros cinco meses del año, consolidando al mercado peruano como uno de los más dinámicos de América Latina para el turismo brasileño.
El turismo peruano impulsa cifras récord en Brasil en 2026
La tendencia positiva se mantuvo en mayo, mes en el que Brasil recibió 14.854 turistas peruanos, cifra que representa un aumento del 12,62% frente al mismo mes de 2025 y consagra el mejor registro histórico para ese periodo.
PUBLICIDAD
Embratur subrayó que este desempeño no solo fortalece la posición de Perú entre los mercados prioritarios, sino que también respalda el avance de la política de promoción internacional impulsada por el país sudamericano.
Entre los destinos favoritos de los viajeros peruanos figuran ciudades emblemáticas como São Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, así como los estados de Santa Catarina y Paraná.
Las principales motivaciones incluyen la búsqueda de experiencias urbanas y culturales, el disfrute de la naturaleza, la gastronomía, los negocios, la participación en eventos, las compras y la buena conectividad aérea que ofrece Brasil.
Crece la preferencia por destinos urbanos y naturales brasileños
Según datos recogidos por Embratur, el turismo receptivo en Brasil vivió en mayo su mejor desempeño histórico, al registrar casi medio millón de turistas internacionales y un crecimiento general del 5,4% en comparación con 2025.
PUBLICIDAD
Esta tendencia se atribuye a la eficacia de las acciones de promoción internacional y la colaboración entre el Estado, los municipios y el sector privado para consolidar a Brasil como un destino global.
El presidente de Visit Brasil (Embratur), Bruno Reis, destacó que “el avance refuerza la efectividad de la promoción internacional y confirma a América Latina como una región prioritaria para el turismo brasileño”.
Reis también sostuvo que el país mantiene un flujo de visitantes equivalente al récord histórico del año pasado, a lo que se suma el logro de indicadores más cualificados, como una mayor permanencia y una distribución más amplia de los turistas en el territorio nacional.
PUBLICIDAD
São Paulo, Río de Janeiro y otras ciudades concentran el interés
El informe de Embratur resalta que el buen momento del sector aéreo en la región contribuyó de manera significativa al incremento del flujo turístico. Entre enero y mayo de 2026, las llegadas por vía aérea desde América Latina crecieron un 16,93%, con un total de 1.836.513 visitantes, el mejor resultado histórico para ese periodo.
En el caso de América del Sur, el alza fue del 16,32%, sumando 1.742.980 arribos por vía aérea y estableciendo otro récord en la región.
El fortalecimiento de la conectividad regional, junto a la diversidad de experiencias que ofrece Brasil, se presenta como uno de los principales factores detrás del incremento en la llegada de turistas peruanos.
PUBLICIDAD
El país ha intensificado su presencia en Perú y otros mercados latinoamericanos mediante la promoción internacional, la colaboración con operadores turísticos, el acercamiento a la prensa especializada y la mayor visibilidad de los destinos brasileños.
La colaboración público-privada sostiene el avance receptivo
En cuanto a los resultados acumulados, la llegada total de turistas latinoamericanos a Brasil entre enero y mayo de 2026 fue de 3.338.502, el segundo mejor registro de la historia para ese periodo. En el caso de América del Sur, el total ascendió a 3.238.616 turistas sudamericanos, también el segundo mejor dato histórico.
Las estadísticas oficiales de Embratur confirman que la proximidad geográfica, la amplia conectividad y la riqueza de propuestas turísticas posicionan a Brasil como un destino preferido para los viajeros peruanos, interesados en opciones de ocio, naturaleza, cultura, gastronomía, negocios, eventos y rutas integradas a lo largo del territorio brasileño.
PUBLICIDAD
Entre las acciones implementadas para sostener este crecimiento, Brasil ha ampliado su presencia y promoción en Perú y otros mercados latinoamericanos, desarrollando estrategias con operadores turísticos y medios de comunicación especializados.
Resultados principales
- Perú (enero-mayo 2026): 89.657 turistas peruanos, crecimiento del 20,59% respecto a 2025, mejor resultado histórico.
- Perú (mayo 2026): 14.854 turistas peruanos, aumento del 12,62% frente a mayo de 2025, mejor resultado para ese mes.
- América Latina (sector aéreo, enero-mayo 2026): 1.836.513 visitantes, incremento del 16,93%, mejor registro histórico.América Latina (enero-mayo 2026): 3.338.502 turistas, segundo mejor resultado histórico.
- América del Sur (sector aéreo, enero-mayo 2026): 1.742.980 llegadas, alza del 16,32%, mejor registro histórico.
- América del Sur (enero-mayo 2026): 3.238.616 turistas, segundo mejor dato de la historia.
Según Embratur, las perspectivas para lo que resta de 2026 mantienen el optimismo en el sector, con expectativas de nuevos récords en la llegada de turistas latinoamericanos y una consolidación de la posición de Brasil como destino líder en la región.
Más Noticias
Pamela López se sincera sobre su crecimiento personal en su matrimonio con Christian Cueva: “Nunca construí nada”
La exparticipante de ‘La Granja VIP’ asistió al evento organizado por su club de fans y se quebró al notar todo lo que viene creciendo de forma personal
Estos dos frentes golpearán la economía peruana en lo que resta del año, según los economistas más importantes del país
Los riesgos climáticos (45%) ocupan el segundo lugar entre las amenazas, por delante de la conflictividad social y del deterioro de las finanzas públicas, según el IPE
Empresas e independientes tendrán más tiempo para regularizar registros electrónicos sin sanciones: los detalles
La SUNAT extendió hasta agosto la no sanción de infracciones vinculadas al SIRE. La prórroga alcanza a los contribuyentes obligados desde mayo de 2026 y, en algunos casos, desde junio
Incendio de gran magnitud en el Cercado de Lima: bomberos intentan controlar siniestro en almacén de la avenida Colonial
Esta emergencia activó el despliegue de varias unidades de bomberos y generó explosiones en un almacén de plásticos. Autoridades temen que el fuego se extienda a un taller automotriz
Jefferson Farfán le pidió a Miguel Araujo que se retire en Alianza Lima y recibió firme respuesta: “Quiero darle algo a Sporting Cristal”
La ‘Foquita’ expresó su deseo de ver al defensa peruano de vuelta al cuadro ‘blanquiazul’, aunque este dejó en claro que tiene una cuenta pendiente en el equipo ‘rimense’
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD