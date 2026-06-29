El turismo peruano en Brasil marca un récord histórico y crece 20,59% en cinco meses

Embratur atribuyó el crecimiento del turismo peruano en Brasil al fortalecimiento de la conexión aérea regional y a la diversidad de propuestas turísticas del país. EFE/Joédson Alves

El flujo de turistas peruanos hacia Brasil alcanzó un máximo histórico entre enero y mayo de 2026, con un crecimiento del 20,59% respecto al mismo periodo del año anterior, según informó la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur).

De acuerdo con el reporte difundido por la agencia, 89.657 visitantes procedentes de Perú eligieron destinos brasileños durante los primeros cinco meses del año, consolidando al mercado peruano como uno de los más dinámicos de América Latina para el turismo brasileño.

El turismo peruano impulsa cifras récord en Brasil en 2026

La tendencia positiva se mantuvo en mayo, mes en el que Brasil recibió 14.854 turistas peruanos, cifra que representa un aumento del 12,62% frente al mismo mes de 2025 y consagra el mejor registro histórico para ese periodo.

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Embratur subrayó que este desempeño no solo fortalece la posición de Perú entre los mercados prioritarios, sino que también respalda el avance de la política de promoción internacional impulsada por el país sudamericano.

Brasil reforzó su promoción internacional en Perú y en otros mercados latinoamericanos con acciones junto a operadores turísticos, prensa especializada y campañas de visibilidad. (AP Foto/Bruna Prado)

Entre los destinos favoritos de los viajeros peruanos figuran ciudades emblemáticas como São Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, así como los estados de Santa Catarina y Paraná.

Las principales motivaciones incluyen la búsqueda de experiencias urbanas y culturales, el disfrute de la naturaleza, la gastronomía, los negocios, la participación en eventos, las compras y la buena conectividad aérea que ofrece Brasil.

Crece la preferencia por destinos urbanos y naturales brasileños

Según datos recogidos por Embratur, el turismo receptivo en Brasil vivió en mayo su mejor desempeño histórico, al registrar casi medio millón de turistas internacionales y un crecimiento general del 5,4% en comparación con 2025.

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Esta tendencia se atribuye a la eficacia de las acciones de promoción internacional y la colaboración entre el Estado, los municipios y el sector privado para consolidar a Brasil como un destino global.

Embratur proyectó nuevos récords de turistas latinoamericanos en 2026 y vinculó el crecimiento de Brasil a la conectividad, la cercanía geográfica y la variedad de experiencias.

El presidente de Visit Brasil (Embratur), Bruno Reis, destacó que “el avance refuerza la efectividad de la promoción internacional y confirma a América Latina como una región prioritaria para el turismo brasileño”.

Reis también sostuvo que el país mantiene un flujo de visitantes equivalente al récord histórico del año pasado, a lo que se suma el logro de indicadores más cualificados, como una mayor permanencia y una distribución más amplia de los turistas en el territorio nacional.

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São Paulo, Río de Janeiro y otras ciudades concentran el interés

El informe de Embratur resalta que el buen momento del sector aéreo en la región contribuyó de manera significativa al incremento del flujo turístico. Entre enero y mayo de 2026, las llegadas por vía aérea desde América Latina crecieron un 16,93%, con un total de 1.836.513 visitantes, el mejor resultado histórico para ese periodo.

En el caso de América del Sur, el alza fue del 16,32%, sumando 1.742.980 arribos por vía aérea y estableciendo otro récord en la región.

Brasil recibió 89.657 turistas peruanos entre enero y mayo de 2026, un récord histórico con un alza del 20,59%, según Embratur. - Crédito Migraciones

El fortalecimiento de la conectividad regional, junto a la diversidad de experiencias que ofrece Brasil, se presenta como uno de los principales factores detrás del incremento en la llegada de turistas peruanos.

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El país ha intensificado su presencia en Perú y otros mercados latinoamericanos mediante la promoción internacional, la colaboración con operadores turísticos, el acercamiento a la prensa especializada y la mayor visibilidad de los destinos brasileños.

La colaboración público-privada sostiene el avance receptivo

En cuanto a los resultados acumulados, la llegada total de turistas latinoamericanos a Brasil entre enero y mayo de 2026 fue de 3.338.502, el segundo mejor registro de la historia para ese periodo. En el caso de América del Sur, el total ascendió a 3.238.616 turistas sudamericanos, también el segundo mejor dato histórico.

Las estadísticas oficiales de Embratur confirman que la proximidad geográfica, la amplia conectividad y la riqueza de propuestas turísticas posicionan a Brasil como un destino preferido para los viajeros peruanos, interesados en opciones de ocio, naturaleza, cultura, gastronomía, negocios, eventos y rutas integradas a lo largo del territorio brasileño.

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Entre las acciones implementadas para sostener este crecimiento, Brasil ha ampliado su presencia y promoción en Perú y otros mercados latinoamericanos, desarrollando estrategias con operadores turísticos y medios de comunicación especializados.

Las llegadas por vía aérea desde América Latina a Brasil sumaron 1.836.513 visitantes entre enero y mayo de 2026 y marcaron el mejor resultado histórico para ese período. REUTERS/Ricardo Moraes/Archivo

Resultados principales

Perú (enero-mayo 2026): 89.657 turistas peruanos, crecimiento del 20,59% respecto a 2025, mejor resultado histórico.

Perú (mayo 2026): 14.854 turistas peruanos, aumento del 12,62% frente a mayo de 2025, mejor resultado para ese mes.

América Latina (sector aéreo, enero-mayo 2026): 1.836.513 visitantes, incremento del 16,93%, mejor registro histórico. América Latina (enero-mayo 2026): 3.338.502 turistas, segundo mejor resultado histórico.

América del Sur (sector aéreo, enero-mayo 2026): 1.742.980 llegadas, alza del 16,32%, mejor registro histórico.

América del Sur (enero-mayo 2026): 3.238.616 turistas, segundo mejor dato de la historia.

Según Embratur, las perspectivas para lo que resta de 2026 mantienen el optimismo en el sector, con expectativas de nuevos récords en la llegada de turistas latinoamericanos y una consolidación de la posición de Brasil como destino líder en la región.