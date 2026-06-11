ONU Turismo elige a Perú como sede de su próxima reunión internacional

Perú obtuvo un nuevo reconocimiento en el ámbito turístico internacional luego de ser seleccionado como anfitrión de la 128° reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, uno de los encuentros más relevantes para la definición de estrategias y políticas globales del sector. La cita se desarrollará durante el primer semestre del 2027 y reunirá a representantes de distintos países vinculados con la actividad turística.
La designación fue comunicada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) tras la decisión tomada durante la 126° sesión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, realizada en Toledo, España. El encuentro permitirá que el país reciba a ministros, viceministros, autoridades, organismos internacionales y representantes del sector privado turístico.
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Reconocimiento internacional para el Perú
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Enrique Gómez Vela, señaló que la elección refleja la confianza de la comunidad internacional en el trabajo que viene desarrollando el país dentro de los espacios de decisión de ONU Turismo.
“Ser sede de la reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo representa una oportunidad histórica para mostrar al mundo la riqueza turística, cultural y natural del Perú, así como nuestra capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel. Este logro, obtenido gracias a los esfuerzos realizados por el Mincetur y la Cancillería peruana, fortalece la imagen del Perú como destino turístico de clase mundial y reafirma nuestro compromiso con un turismo sostenible, inclusivo y resiliente”, señaló el titular del Mincetur.
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El funcionario indicó que esta designación forma parte de la estrategia para impulsar el turismo de reuniones como una herramienta para promover inversiones, dinamizar la economía y generar nuevas oportunidades para el país. Asimismo, destacó que el reconocimiento fortalece la presencia peruana en escenarios internacionales relacionados con el desarrollo turístico.
Perú cumplió requisitos para albergar la cita mundial
La candidatura peruana para organizar la 128° reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo pasó por una evaluación que consideró aspectos técnicos, logísticos y organizativos establecidos por el organismo internacional. Según el Mincetur, el país logró cumplir satisfactoriamente con las condiciones solicitadas.
Como resultado del proceso, la propuesta nacional recibió el respaldo de 18 países miembros del Consejo Ejecutivo, lo que permitió confirmar al Perú como sede del encuentro que definirá parte de la agenda turística internacional.
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Mayor presencia en los espacios de decisión turística
La elección también destaca la participación que mantiene el Perú dentro de ONU Turismo. Actualmente, el país forma parte del Consejo Ejecutivo para el periodo 2025-2027 y durante este año asumió por primera vez la Presidencia del Comité de Programa y Presupuesto (PBC).
Este comité cumple un papel clave dentro de la organización al encargarse de supervisar aspectos relacionados con la planificación estratégica, las finanzas y el funcionamiento operativo de ONU Turismo. Además, la designación toma en cuenta la experiencia peruana en la realización de eventos internacionales de gran escala, como APEC y la Cumbre de las Américas.
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Por otro lado, la viceministra de Turismo, Aracelly Laca, sostuvo reuniones con autoridades internacionales durante la jornada, entre ellas la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nowais, y el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo de la República de Corea, Daehyun Kim.
Los encuentros estuvieron orientados a reforzar la cooperación internacional y promover iniciativas relacionadas con innovación, sostenibilidad, accesibilidad y creación de nuevos productos turísticos para el mercado peruano.
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